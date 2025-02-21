Ocakta 11,202 Şirket ve Kooperatif Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Ocakta 11,202 Şirket ve Kooperatif Kuruldu

Ocakta şirket kuruluşları %12,8, kapananlar %74,1 düştü. Yabancı ortaklı şirketler artışta.

21.02.2025 10:46
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Türkiye'de, ocakta 11 bin 202 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, ocakta bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 12,8, kooperatif sayısı yüzde 11,2 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,5 düştü.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 74,1, kooperatif sayısı yüzde 79 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,9 azaldı.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,1 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8 artarken, kooperatif sayısı yüzde 29,2 azalış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 16,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,7 ve kooperatif sayısı yüzde 6,5 arttı.

Ocakta tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan 11 bin 202 şirket ve kooperatifin yüzde 88,2'sini limitet şirketler, yüzde 10,3'ünü anonim şirketler, yüzde 1,5'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 11,1'i Ankara ve yüzde 6,3'ü İzmir'de kuruldu. Geçen ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 583'ü ticaret, 1568'i imalat ve 1332'si inşaat sektöründe yer aldı. Söz konusu ayda kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 547'si inşaat, 534'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 164'ü sanat, spor ve eğlence (rekreasyon) sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ocakta kapanan şirket ve kooperatiflerin 720'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 267'sinin imalat, 148'inin mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 911'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 343'ünün sanat, spor ve eğlence (rekreasyon) faaliyetleri, 243'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Ocakta 167 kooperatif kurulurken bunların 104'ü konut yapı, 31'i işletme, 13'ü turizm geliştirme alanında işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay 537 yabancı ortak sermayeli şirketin 26'sı İran ve 22'si Almanya ortaklı olarak faaliyete başladı.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 73'ünün anonim, 464'ünün limitet şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

Söz konusu şirketlerin 60'ı uzmanlaşmamış toptan ticaret, 30'u bilgisayar programlama faaliyetleri, 27'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri alanında kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,5'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocakta 11,202 Şirket ve Kooperatif Kuruldu - Son Dakika

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