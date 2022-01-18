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Son dakika... Öğrenciler üretirken öğreniyor, öğrenirken de kazanıyorlar - Son Dakika

Son dakika... Öğrenciler üretirken öğreniyor, öğrenirken de kazanıyorlar

18.01.2022 11:57

Edinilen son dakika haberine göre Öğrenciler üretirken öğreniyor, öğrenirken de kazanıyorlar 1 yılda 2 milyon ciro yaptılar Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler atölyelerde çalışarak öğreniyor, öğrenirken de para kazanıyorlar.

Öğrenciler üretirken öğreniyor, öğrenirken de kazanıyorlar

1 yılda 2 milyon ciro yaptılar

NEVŞEHİR - Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler atölyelerde çalışarak öğreniyor, öğrenirken de para kazanıyorlar. Öğrenciler; 7 dalda üretim yapıyor, ürettikleri ürünler ise Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Lise öğrenciler; başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Nevşehir'de bulunan bazı kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayarak hem ülke ekonomisine, hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Okul Müdürü Mehmet Dursun yaptığı açıklamada "Okulumuzda 985 tane öğrencimiz, 52 tane de mesleki eğitim öğrencimiz eğitim görmektedir. Ayrıca 48 öğrencimizde Mesleki Açık Lise kapsamında eğitim görmekte. Okulumuzda yedi tane alanımız aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu alanlarımız bilişim teknolojileri alanı, elektrik-elektronik teknolojileri alanı, harita tapu kadastro alanı, motorlu araçlar teknolojisi alanı, mobilya iç dekorasyon alanı, metal teknolojisi alanı ve makine teknolojisi alanı şeklindedir. Bunun haricinde okulumuzda Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik programı adı altında eğitim öğretime devam etmekteyiz" şeklinde konuştu. Dursun; "Okulumuzda Elektrik-Elektronik alanı, Bilişim Teknolojileri alanı, Makine Teknolojisi Alanı, Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı, Mobilya İç Dekorasyon Alanı ve Metal Teknolojisi alanında döner sermaye çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

"1 yılda 2 milyon ciro"

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Dursun; "Bu kapsamda 2021 yılı toplam ciromuz 2 milyon civarındadır. Bu anlamda Ülke ekonomimize ve şehir ekonomimize katkı sunmaktayız. 25 öğrencimiz döner sermaye kapsamında atölyelerimizde çalışarak eğitime ve ekonomiye katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimize de yaklaşık 100 bin lira yaptıkları iş karşılığı ücret ödedik. Öğrencilerimiz kendilerine ve ailelerine katkı sağlamış oldu" ifadelerini kullandı.

200 bin lira vergi ödenerek ülke ekonomisine katkı sağlanmış oldu.

Dursun ayrıca vergi ödeyerek ülke ekonomisine de katkıda bulunduklarını kaydederek; "Döner sermaye kapsamında genellikle mobilya ve iç dekorasyon alanında faaliyet göstermekteyiz. Bu anlamda Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı eğitim kurumlarının masa, dolap, sıra gibi malzemelerini okulumuz temin etmektedir. Bunun yanında belediyeler ile Üniversitemiz ve İl Özel İdaresi gibi kamu kurumlarına da yaptığımız ürünleri göndermekteyiz. Bunun haricinde özel firmalar ile şahıslar da okulumuza gelip ücreti karşılığında ürün yaptırabilmektedirler" dedi.

Uygulamalı eğitime önem verdiklerini söyleyen Mobilya ve İç Dekorasyon Bölüm Şefi Sezai Gökmen Ertuna da; "Bakanlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz bize gereken desteği veriyor. Şu an bakanlığımızın 500 dolap siparişi var. Onları yapıyoruz. Ayrıca Sağlık Meslek Lisesinin kütüphanesini yapmaktayız" şeklinde konuştu.

Son dakika... Öğrenciler üretirken öğreniyor, öğrenirken de kazanıyorlar
Son dakika... Öğrenciler üretirken öğreniyor, öğrenirken de kazanıyorlar
Son dakika... Öğrenciler üretirken öğreniyor, öğrenirken de kazanıyorlar
Son dakika... Öğrenciler üretirken öğreniyor, öğrenirken de kazanıyorlar

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Togo Cumhuriyeti, Anadolu Lisesi, Dekorasyon, Nevşehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Öğrenciler üretirken öğreniyor, öğrenirken de kazanıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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