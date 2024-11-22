Omsan Logistics, Atlas Lojistik Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Omsan Logistics, Atlas Lojistik Ödülü'nü Kazandı

Omsan Logistics, Atlas Lojistik Ödülü\'nü Kazandı

Omsan Logistics, 15'inci Atlas Lojistik Ödülleri'nde 'Uluslararası Deniz Taşıması' ödülünü aldı.

22.11.2024 17:37
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OYAK Şirketlerinden Omsan Logistics, bu yıl 15'inci kez düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri'nde, 'Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri) Ödülü'ne layık görüldü. Ödüller, şirketin de katılımcıları arasında yer aldığı Logitrans Fuarı'nın ev sahipliği yaptığı törende takdim edildi.

Lojistik sektörünün en prestijli organizasyonlarından Atlas Lojistik Ödülleri, Logitrans Fuarı'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Omsan Logistics, Türkiye lojistik sektörü medyasının ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 15'inci kez gerçekleştirilen Atlas Lojistik Ödülleri'nde, 'Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri) Ödülü'nün sahibi oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Özmal ve uzun dönem kiralamalarla birlikte toplam 14 gemiye sahip filosuyla şirket, 'Yeşil Taşımacılık' hedefleri doğrultusunda deniz yolu taşımacılığının ağırlığını her geçen gün artırıyor. Tahıl, cevher, çimento ve demir çelik başta olmak üzere farklı sektörlere dökme ve genel kargo yüklerinin taşınmasında lojistik ve liman hizmetleri sunan Omsan Logistics, proje bazlı parsiyel açık yük taşımalarını da gerçekleştiriyor. Akdeniz, Karadeniz, Avrupa, ABD, Brezilya ve Uzak Doğu limanlarına taşımalar gerçekleştiren şirket, Türk limanları arasında yapılan dökme yük taşımacılığında 'taşıma hacmi en büyük firma' unvanını da koruyor.

Geniş hizmet yelpazesine sahip

Türkiye lojistik sektörünün önde gelen şirketlerinden Omsan Logistics 46 yıllık tecrübesiyle; kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu, intermodal taşımacılığı, serbest ve gümrüklü depolama, mikro dağıtım, otomotiv lojistiği, enerji lojistiği, proje taşımacılığı, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta gibi geniş bir yelpazeyle yurt içi ve yurt dışında hizmetler sunuyor. Uçtan uca hizmet verme prensibi ve multimodal taşımacılık yetkinliğiyle yenilikçi ve alternatif çözümler geliştiren şirket, iş ortaklarının taleplerine uygun olarak hava, deniz, kara ve demir yolu taşımacılığı kombinasyonuyla multimodal hizmetler sunarak optimal bir hizmet ağı oluşturuyor.

Daha yeşil bir dünya için çalışıyor

Demir yolu tren işletmeciliği yetki belgesine sahip özel tren işletmecisi olan şirket, daha yeşil bir dünya için sürdürülebilirlik alanında somut adımlar atıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kombine Taşımacılık Yönetmeliği' kapsamında Yeşil Lojistik Belgesi'nin de sahibi olan şirket, sürdürülebilirlik uygulamalarını tüm iş süreçlerinde yaygınlaştırıyor. 'Yeşil Taşımacılık' olarak da nitelendirilen deniz yolu ve demir yolu taşımacılığında fark oluşturan hizmetler sunan şirket, deniz yolu taşımalarının portföyündeki ağırlığını düzenli olarak artırıyor. Şirket, büyüme stratejisinin merkezinde yer alan çevreci yaklaşımı ve sunduğu hizmetlerle karbon salımının azaltılmasına da katkıda bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Denizcilik, Ekonomi, Turizm, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Omsan Logistics, Atlas Lojistik Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika

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