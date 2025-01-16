Orta Karadeniz'in Dış Ticaret Hacmi 5 Milyar Doları Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Orta Karadeniz'in Dış Ticaret Hacmi 5 Milyar Doları Geçti

Orta Karadeniz\'in Dış Ticaret Hacmi 5 Milyar Doları Geçti

2024'te Orta Karadeniz'de toplam 5,15 milyar dolar dış ticaret hacmi ve 9,5 milyar TL vergi tahsilatı yapıldı.

16.01.2025 11:03
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Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illerini kapsayan Orta Karadeniz'de 2024'te toplam 5 milyar 152 milyon 436 bin 563 dolar dış ticaret hacmi gerçekleşti.

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illerini kapsayan bölgede 8 Gümrük Müdürlüğü, 1 Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 1 Tasfiye İşletme Müdürlüğü,1 Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü,1 Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğü, 1 Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü ve 1 Personel Müdürlüğü olmak üzere toplam 14 idare, 389 personel ile faaliyetleri yürütüyor.

9,5 milyar TL'lik vergi tahsilatı

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 2024 yılında toplam 9 milyar 594 bin 407 bin 957 TL vergi tahsilatı yaptı. 5 bin 768 adet gemi, 20 bin 688 adet tır, bin 805 adet uçak, 297 bin 173 yolcu, 91 bin 190 TEU konteynerin gümrük işlemi gerçekleştirildi. Aynı dönem içerisinde 15 olayda toplam 35 milyon 810 bin 736 TL tutarında kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi. Ayrıca Tasfiye İşletme Müdürlüğünce toplam 618 elektronik ihale ile 360 adet araç, 258 kalem muhtelif eşya satışı yapılarak bu satışlardan 102 milyon 143 bin 501 TL hasılat elde edildi. Ürün Güvenliği Denetim Müdürlüğünce 2024 yılı içinde toplam 856 adet ithalat ve ihracat kalite denetimi yapıldı.

603 milyon dolarlık meyve ihracatı

2024 yılında ihracatı en çok yapılan ilk üç ürün; 603 milyon 462 bin 190 dolar tutarında meyve, 383 milyon 216 bin 24 dolar tutarında metal cevheri, 190 milyon 26 bin 754 dolar tutarında motorlu kara taşıtları ve aksamlarında oldu. Gerçekleştirilen ihracat işlemleri ülkeler bazlı incelendiğinde 884 milyon 574 milyon 148 dolar ile Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın birinci sırada olduğu, bu ülkeyi Bulgaristan, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Romanya'ya yapılan ihracatın izlediği görüldü.

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantı gümrük idareleri arasında yapılan işlemler değerlendirildiğinde işlemlerin yüzde 88'lik bölümü Samsun Gümrük Müdürlüğünce gerçekleştirildi. Samsun Gümrük Müdürlüğünün 2024 yılı ihracat 1 milyar 958 bin 368 bin 623 dolar, ithalat tutarı ise 2 milyar 812 bin 794 bin 118 dolar oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Orta Karadeniz'in Dış Ticaret Hacmi 5 Milyar Doları Geçti - Son Dakika

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