OSB'nin projelerine tam destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

OSB'nin projelerine tam destek

OSB\'nin projelerine tam destek
14.06.2025 10:43  Güncelleme: 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep programı kapsamında Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep programı kapsamında Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orta Vadeli Programla enflasyonun hızla düştüğünü, finansal piyasaların normalleştiğini, dünya konjontüründeki olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi.

Sanayicilerle istişare toplantısına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Oda başkanları ve sanayiciler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, OSB'de hayata geçirilen projelerle ilgili bilgi verdikten sonra sanayicilerin beklentilerini anlattı. Başkan Şimşek, "Sizleri Türkiye'nin en büyük OSB'sinde ağırlamaktan dolayı onur duyuyoruz. 55 milyon metrekarelik alanı ile 6 ayrı OSB' den oluşan, Organize Sanayi Bölgemiz; 300 bini aşkın çalışanıyla Türkiye'nin en büyük OSB'sidir. Aylık 600 milyon kilovatsaat elektrik tüketmekteyiz. Bu da, Ülkemizdeki tüm OSB'lerde kullanılan elektriğin yüzde 15'ine karşılık gelmektedir" dedi.

Dünyadaki gelişmelerin sanayiciyi etkilediğine vurgu yapan Başkan Cengiz Şimşek, "Günümüzde, Dünya bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Ticaret dengelerinin yeniden şekillendiği, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün öncelik kazandığı bu dönemde, küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, rekabet gücümüzü doğrudan etkilemektedir. Son dönemde, emek ve enerji sektörlerindeki rekabet avantajımızın zayıflamasıyla; bazı sanayicilerimizin yurt dışı yatırımlarına yöneldiği gözlenmektedir. Bu noktada, ülkemizin üretim altyapısını ve sanayi kapasitesini güçlendirecek stratejik adımların vakit kaybetmeden atılması büyük önem arz etmektedir. Özellikle enerji ve işçilik maliyetleri rekabetçi düzeylere çekilmeli, yüksek katma değerli üretime geçiş hızlandırılmalı, Yeşil dönüşüm kapsamında sanayicimize yönelik destek mekanizmaları genişletilmelidir. Stratejik alanlarda sağlanacak desteklerin, sadece bölgemiz için değil, Türkiye sanayisinin genel rekabet gücü açısından da kritik bir rol oynayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sanayici yeni destek paketleri bekliyor"

Şimşek, "Hükümetimizin kararlılıkla uyguladığı Orta Vadeli Program sayesinde enflasyonda bir gerileme yaşanmaktadır. Bu olumlu gelişmenin sürmesi ve enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi hepimizin ortak arzusudur. Ancak, enflasyon düşerken faiz oranlarının aynı oranda gerilememesi, finansmana erişimde ciddi zorluklara yol açmaktadır. Bunun yanında, döviz kurunun baskılanması üretim maliyetlerinin artmasına ve karlılık oranlarının düşmesine neden olmakta; bu da sanayicimizin rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Bu süreçte, sanayicimizin sürdürülebilir şekilde faaliyetlerini devam ettirebilmesi için uygun şartlı finansman desteği hayati önem taşımaktadır. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in yaptığı, 'Finansmana erişimde geçici bir sıkılık var, yeni destek paketlerini hızla devreye alacağız.' Açıklamasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Bu çerçevede, destek paketlerinin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bizim işimiz belli; Üretmek. Ama Çevreyle uyumlu ve geleceği gözeten bir anlayışla üretmek! OSB olarak altyapı, doğalgaz, su ve elektrik gibi hizmetlerin yanında sanayicimizin rekabet gücünü artıracak ve sürekliliği sağlayacak birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu köprülü kavşak projemizi tamamladık. 50 Yataklı Hastanemiz hizmete hazır hale geldi. Çalışan annelerimiz için 0-6 yaş kreşimiz hizmet vermektedir. OSB'miz bünyesinde sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek üzere Teknik ve Meslek Lisemiz ile Meslek Yüksek Okulumuz eğitim vermeye devam ediyor. Teknoparkımız her geçen gün daha da gelişiyor, büyüyor. Sanayicimizin standartlarını yükseltmek amacıyla iki önemli projemizin çalışmaları devam etmektedir. Bunlardan ilki, Fırat'ın suyunu OSB'ye taşıma projesidir.55 kilometrelik isale hattının inşası tamamlanmak üzere olup ekipman montaj çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Bu sayede, Gaziantep sanayisi kesintisiz ve kaliteli suya kavuşacak, aynı zamanda yer altı su kaynaklarımızın korunmasına da katkı sağlanacaktır. Projenin başından itibaren verdiğiniz destek için şükranlarımızı sunarız. Ancak, projenin hizmete alınabilmesi için 600 milyon TL'lik ek ödeneğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu konuda hükümetimizden destek beklemekteyiz" şeklinde konuştu.

"İkinci atık su arıtma tesisi projesi"

Şimşek, "Sanayi Bölgemizin bir diğer öncelikli projesi ise Yeni atıksu arıtma tesisidir. 6. OSB'nin faaliyete geçmesi ile birlikte 55 milyon metrekareye ulaşan OSB'miz için mevcut arıtma tesisi yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile günlük 250 bin metreküp kapasiteli yeni bir atık su arıtma tesisi çalışmalarına başladık. İleri teknoloji sistemlerinin kullanılacağı atık su arıtma tesisinde arıtılan suyun kalitesi önemli ölçüde artacaktır. Böylece arıtılan suyun sanayi tesislerimizde yeniden kullanımı mümkün hale gelecektir. Gaziantep için önemli bir ulaşım yatırımı olan Dülük Tüneli Projesi, Organize Sanayi Bölgesi ile şehir merkezi arasındaki mesafeyi kısaltarak trafik yoğunluğunu azaltacaktır. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen projenin ihale süreci tamamlanmıştır. Projenin kredi destek programına alınması hem ulaşım altyapısını güçlendirecek hem de sanayinin lojistik verimliliğine katkı sağlayacaktır. Büyükşehir Belediyesi ve OSB işbirliği ile çalışanlara konut yapımı için çalışmalar 2024 Mart ayında başlamıştır. Bu amaçla 365 hektarlık alanda 15 bin konut yapımı planlanmaktadır. Söz konusu alanın tescili için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuru yapılmış olup, kamu yararı kararı beklenmektedir. Organize Sanayi Bölgemizin bu hayati projelerini tamamlayarak sanayicimizin geleceğe hazırlanabilmesi için güçlü bir finansal desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün birtakım zorluklarla karşı karşıya olsak da, bizler hükümetimizin desteğiyle bu sorunları aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Zira geçmişte çok daha büyük krizleri hep birlikte aştık. Her krizden daha dirençli ve daha güçlü çıktık. Hep birlikte Şehrimizi ve Ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacağız" diye konuştu.

Sanayicilerle istişare toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program ve ülke ekonomisindeki gelişmelerle ilgili bilgi verdikten sonra sanayicilerin sorularını yanıtladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yerel Haberler, gaziantep, Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Dünya, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OSB'nin projelerine tam destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansel Elçin’den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum
Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap
Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı’na Tevrat ayeti bıraktı Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Bundan sonra ne olacak İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
AK Parti Manisa için kararını verdi Seçimde aday çıkarmayacak AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak
İsrail’in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
İsrail’in İran’ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler

11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
07:34
İran’dan İsrail’e yeni saldırı Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço
14:37
İsrail, Ürdün Vadisi’ne bir tümen asker konuşlandırıyor
İsrail, Ürdün Vadisi'ne bir tümen asker konuşlandırıyor
14:36
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
14:34
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
14:31
Kimsenin anlam veremediği takas BMW marka lüks otomobilini verip...
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
14:19
İsrail: İran’a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
14:12
Festivalde pes dedirten oyun Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
14:05
İsrail baş hahamları’ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
13:54
İsrail’in İran’ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
13:47
İsrail’in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
13:42
AK Parti Manisa için kararını verdi Seçimde aday çıkarmayacak
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 11:18:37. #7.11#
SON DAKİKA: OSB'nin projelerine tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.