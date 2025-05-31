Osman Gazi Gemisi Filyos Limanı'nda - Son Dakika
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Ekonomi

Osman Gazi Gemisi Filyos Limanı'nda

Osman Gazi Gemisi Filyos Limanı\'nda
31.05.2025 11:16
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Osman Gazi Gemisi'nin Filyos Limanı'na gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yaklaşık 7,5 milyar metreküp gaz üretim kapasitesine, bu da 8 milyon hanenin gazını karşılayacak kapasiteye çok kısa zamanda, önümüzdeki 1-2 senede ulaşmış olacak.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Osman Gazi Gemisi'nin Filyos Limanı'na gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin yaklaşık 7,5 milyar metreküp gaz üretim kapasitesine, bu da 8 milyon hanenin gazını karşılayacak kapasiteye çok kısa zamanda, önümüzdeki 1-2 senede ulaşmış olacak. Tabii bu da Türkiye'nin geldiği seviyeyi gösteriyor. Ülkemizle gurur duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik yatırımlarından biri daha hayata geçiyor. Osman Gazi yüzer doğalgaz işleme gemisi, 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlanmasının ardından, 31 Mayıs sabahı Zonguldak Filyos Limanı'na yanaştı. Gemi, Türkiye'nin gaz işleme kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu telsiz ile gemi kaptanına "Hoşgeldiniz" dedi. Hacıbektaşoğlu, TP-OTC Genel Müdürü Cem Erdem'den bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin küresel enerji ligindeki yükselişine dikkat çekti. Hacıbektaşoğlu, "Çok gururluyuz. Osman Gazi Karadeniz'de, Zonguldak'ta ve şu an Filyos'ta. Gerçekten gurur duyuyoruz. Osman Gazi yüzer gaz işleme gemisi, dünyada beş ülkede var. Altıncı ülke Türkiye. Bu tabi Türkiye'nin geldiği seviyeyi gösteriyor. 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız İstanbul'dan Osman Gazi'yi uğurladı. Bugün 31 Mayıs sabahı. Filyos Limanı'nda Osman Gazi'yi karşılıyoruz. Müthiş gurur duyuyoruz. Ülkemize gurur duyuyoruz. Türkiye Petrolleriyle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok kısa zamanda 8 milyon hanenin gazını karşılayacak"

Filyos'taki Sakarya Gaz Sahasında günlük 9,5 milyon metreküp doğalgaz üretildiğini hatırlatan Hacıbektaşoğlu, Osman Gazi gemisiyle bu miktarın iki katına çıkacağını belirtti. "Bugün burada Sakarya Gaz Sahasında günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretimine ulaşıldı. Bu tabii Filyos gaz işleme sahasında işleniyor ve BOTAŞ boru hatlarına buradan basılıyor gaz. Tabi Osman Gazi gemisiyle bu iki katına, yaklaşık günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. Bu da Türkiye'nin yaklaşık 7,5 milyar metreküp gaz üretim kapasitesine, bu da 8 milyon hanenin gazını karşılayacak kapasiteye çok kısa zamanda, önümüzdeki 1-2 senede ulaşmış olacak. Tabi bu da Türkiye'nin geldiği seviyeyi gösteriyor. Ülkemizle gurur duyuyoruz" dedi.

"Gençler Filyos'a gelsin, Türkiye Yüzyılı'nda yürüsün"

Konuşmasının sonunda gençlere çağrıda bulunan Hacıbektaşoğlu, Türkiye'nin enerji geleceğinde onların da yer alması gerektiğini vurguladı. Hacıbektaşoğlu, "Türkiye Yüzyılı'nda ilk çeyreğinde belki Türkiye dünyanın 10. büyük ekonomisi olacak. ve Türkiye Yüzyılı'nın ortalarında Türkiye dünyanın ilk beş ekonomisi arasında olacak. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize sesleniyoruz. Türkiye'nin gaz üretim sahası, gaz işleme sahası, karada, denizde, gaz arama kapasitesi, bunları çok yakından takip etsinler. Mutlaka Filyos'a bekliyoruz kendilerini. Tüm gençlerimiz, onların akıllarını çelmek isteyenlere hiç aldırmasınlar. Kendilerine güvensinler, ülkelerine güvensinler ve sadece yürüsünler. Türkiye Yüzyılı'nda yürüsünler. Buradan büyük bir gururla Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Türkiye son 20 yılda gerçekten çağ atlamıştır. Bunları tarih yazacaktır. Gerçekten gururluyuz" diye konuştu.

Özölçer: "Bu gemi doğalgaz işleme kapasitemizi iki katına çıkaracak"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, limandaki tarihi ana tanıklık edenler arasında yer aldı. Özölçer, İHA'ya yaptığı açıklamada tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirtti. Özölçer, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü olarak yine tekrardan bir tarihi ana tanıklık ediyoruz. İşleme tesisi gemisi inşallah 2026'da hizmete başlayacak. Bugün burada ilk defa limanımıza yanaşıyor. Doğalgaz işleme kapasitemizi iki katına çıkaracak. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunda yine bir başarısıdır. Bu geminin alınmasında, hizmete sokulmasında Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar Beyefendi'nin de tabii ki büyük hizmetleri var. Bu gemi inşallah bizim doğalgaz işleme kapasitemizi iki katına çıkaracak ve giderek artan bir şekilde inşallah daha büyük doğalgaz müjdeleri de bulursak bu ve bunun gibi birçok gemimiz daha olacağına inanıyoruz. Türkiye'de zaten dünyada ilk 5 arasında olduğumuzu herkes biliyor. Çok güzel bir duygu göğsümüz kabarıyor. İnşallah geleceğimize, çoluğumuza, çocuğumuza büyük hizmetler olacak şeyler bunlar" dedi.

Karşılama törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun yanı sıra TP-OTC Genel Müdürü Cem Erdem, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu ve protokol üyeleri katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Osman Gazi Gemisi Filyos Limanı'nda - Son Dakika

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