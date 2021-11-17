OTSO'dan İskenderun ve Gaziantep çıkarması

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ile kardeş protokolü imzaladı.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, İskenderun, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerine Güneydoğu İstişare ve İş Gezisi düzenledi. İlk aşamada İTSO ve GTO ile kardeş protokolü imzalayan OTSO, Ordu-İskenderun-Gaziantep arasında ticaretin artırılarak ekonomiye kazandırılması, Odalar arasında ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor.

İskenderun'daki protokol töreninde konuşan İTSO Başkanı Levent Yılmaz, özellikle Karadeniz- Akdeniz yolunun kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı. Ordu'dan başlayıp İskenderun'a ulaşan, Karadeniz-Akdeniz Bölünmüş Yol Projesi'nin tamamlanmasıyla Akdeniz'de üretilen ürünlerin kuzey illerine ve Karadeniz üzerinden Kafkas ülkelerine, aynı şekilde Karadeniz'de imal edilen ürünlerin de güney şehirlere ve limanlar üzerinden Akdeniz ülkelerine nakliyesinde önemli avantajlar elde edilmiş olacağını belirten Yılmaz, "Böylelikle, ticaretin en önemli bileşenini oluşturan nakliye süresi ve maliyetleri de asgari seviyeye inecektir. Ülkemizdeki 5 coğrafi bölgenin, 50'ye yakın ilin ve birçok komşu ülkenin faydalanacağı Karadeniz Akdeniz otoyol projesini gündemde tutmanın ve proje hakkında farkındalık oluşturmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Oda olarak bizler de, TOBB, milletvekillerimize, bölgemizdeki bürokratlarımıza ve yöneticilerimize sunduğumuz brifinglerde ve yazılı raporlarda bölgemizin lojistik potansiyelinin artırılması için Karadeniz Akdeniz Bölünmüş yol projesinin önemini mutlaka vurguluyoruz. Ekonomi sunumlarımızda muhakkak bu projeye yer veriyoruz" dedi.

GTO Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu da Ordu ve Gaziantep'in Türkiye'nin fındık ve fıstık ürünü merkezi olduğuna dikkat çekti. Acıoğlu, "Şehrimiz yeşil altın olarak adlandırdığımız antepfıstığının tarımsal üretiminden öte tarımsal sanayi ile işleme alanında kendini geliştirmiş durumdadır" diye konuştu.

"Karadeniz-Akdeniz yolu kuzey ve güney illerini birleştirecek"

OTSO Başkanı Servet Şahin, kuzey ve güney aksını birleştirecek olan Karadeniz-Akdeniz yolunun İskenderun ve Gaziantep ile Karadeniz'i buluşturacağına dikkat çekti. Şahin, "Karadeniz-Akdeniz yolu bittiğinde sizlerin burada ürettiği ürünler bu yol üzerinden Rusya'ya, Romanya'ya, Ukrayna'ya yani Kafkas ve Balkan ülkelerine gidecek. Bundan sonra sizler Kafkas ve Balkan ülkelere bir ürünü ulaştırmak için Akdeniz'i, Ege'yi ve Marmara'yı dolaşmak zorunda kalmayacaksınız. Bizler bu yol ile birlikte artık fındığımızı çuvalda değil çikolata olarak satacağız. İnşallah noksanları tamamlandıktan sonra önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu yol tamamen hizmete açılacaktır. Bu yol ile birlikte artık 10 saat sonra Ordu'da olacaksınız. Sizlerin de katkılarıyla Akdeniz-Karadeniz yoluna bir de demiryolu eklemek istiyoruz. Bu yol ile Karadeniz'de size en yakın denizlerden bir tanesi olacaktır. İnşallah bu konularda işbirliği içerisinde olarak hem illerimizin ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sizlerden bu konularda desteğinizi talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ORDU