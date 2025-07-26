Otomobil almayı planlayanlar için yeni ÖTV düzenlemesi dikkat çekici değişiklikler getirdi. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, araçların motor hacmi, vergisiz satış fiyatı (matrah), yakıt tipi, emisyon değeri ve menzil özelliklerine göre kademeli vergi yapısı oluşturdu.
Yeni düzenlemeyle elektrikli otomobillerde ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltildi. Lüks arazi araçları ise kamyonet gibi vergilendirilirken ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.
ÖTV oranlarındaki artış, ikinci el otomobil piyasasına da yansıdı. İlan sitelerinde araç fiyatlarının yükselmesi sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bu artışları normal karşılarken, bazıları tepki gösterdi.
İşte ÖTV artışı sonrası ilanlardaki değişimler;
Düzenlemeye göre motor hacmi 1.6 litrenin altında olan bazı araçların ÖTV oranları yüzde 5 ila 10 arasında düşecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlemenin cari açığı azaltma amacı taşıdığını belirterek, bazı modellerde ÖTV'nin 5-10 puan indirildiğini, bazılarında ise 10-20 puan arttırıldığını açıkladı. Düzenlemenin yıllık enflasyona etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörüldü.
Son Dakika › Ekonomi › ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor - Son Dakika
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