ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor

ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
26.07.2025 11:55
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV düzenlemesiyle elektrikli otomobillerin vergisi yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarıldı, bazı lüks araçlarda ise ÖTV yüzde 50'ye yükseldi. Motor hacmine ve matrahına göre kademeli oranlar belirlendi. Bazı araçlarda yüzde 5-10 arası vergi indirimi yapılırken, ikinci el piyasasında ise fiyatlar yükselmeye başladı.

Otomobil almayı planlayanlar için yeni ÖTV düzenlemesi dikkat çekici değişiklikler getirdi. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, araçların motor hacmi, vergisiz satış fiyatı (matrah), yakıt tipi, emisyon değeri ve menzil özelliklerine göre kademeli vergi yapısı oluşturdu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA VERGİ ARTTI

Yeni düzenlemeyle elektrikli otomobillerde ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltildi. Lüks arazi araçları ise kamyonet gibi vergilendirilirken ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.

İKİNCİ EL FİYATLARI YÜKSELDİ

ÖTV oranlarındaki artış, ikinci el otomobil piyasasına da yansıdı. İlan sitelerinde araç fiyatlarının yükselmesi sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bu artışları normal karşılarken, bazıları tepki gösterdi.

İşte ÖTV artışı sonrası ilanlardaki değişimler;

ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor

YENİ ÖTV ORANLARI

Motor hacmi 1400 cc'yi geçmeyen araçlar:

  • Matrahı 650 bin TL'yi aşmayanlar: %70
  • 650 bin-900 bin TL arası: %75
  • 900 bin-1,1 milyon TL arası: %80
  • Diğerleri: %90

Motor hacmi 1400-1600 cc arası araçlar:

  • Matrahı 850 bin TL'yi aşmayanlar: %75
  • 850 bin-1,1 milyon TL arası: %80
  • 1,1-1,65 milyon TL arası: %90
  • Diğerleri: %100

HANGİ MODELLERİN FİYATI DEĞİŞECEK?

Düzenlemeye göre motor hacmi 1.6 litrenin altında olan bazı araçların ÖTV oranları yüzde 5 ila 10 arasında düşecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlemenin cari açığı azaltma amacı taşıdığını belirterek, bazı modellerde ÖTV'nin 5-10 puan indirildiğini, bazılarında ise 10-20 puan arttırıldığını açıkladı. Düzenlemenin yıllık enflasyona etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörüldü.

Otomobil, Ekonomi, Finans, Güncel, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor - Son Dakika
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