Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Haberin Videosunu İzleyin
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
27.02.2026 10:24
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Uzmanlar, Pakistan-Afganistan savaşının uzaması ve jeopolitik risklerin artması halinde petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu tetikleyeceğini, bu ortamda merkez bankaları faiz artırsa bile altın ve gümüş fiyatlarının tutulamayacağını belirtiyor.

Pakistan'ın Afganistan'a savaş açmasının ardından küresel piyasalarda tedirginlik arttı. Altın ve gümüş yatırımcıları gelişmeleri yakından izlerken, Ekonomist Selçuk Geçer, savaşın uzaması halinde emtia ve finans piyasalarında sert hareketler yaşanabileceğini söyledi. Sözcü TV yayınında konuşan Geçer, jeopolitik risklerin dozuna dikkat çekerek ekonomik etkilerin savaşın seyrine bağlı olacağını ifade etti.

"SAVAŞIN DOZUNA BAKMAK LAZIM"

Geçer, çatışmaların petrol fiyatları üzerinden enflasyonist baskı oluşturacağını belirterek, "Petrolün 100 doların üzerine gitmesi bekleniyor. Bu durum Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine mola vermesine, hatta faiz artırmasına neden olabilir" dedi.

"ALTIN VE GÜMÜŞÜ TUTAMAZSINIZ"

Jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemlerde klasik piyasa dinamiklerinin değiştiğini vurgulayan Geçer, "Savaş nedeniyle petrol fiyatları artıyor ve enflasyon oluşuyorsa, merkez bankaları faiz artırsa bile altın ve gümüş fiyatlarını tutamazsınız" ifadelerini kullandı.

EKONOMİYİ JEOPOLİTİK RİSKLER BELİRLEYECEK

Geçer, savaşın uzaması halinde altın ve gümüşte yükselişin hızlanabileceğini, buna karşılık hisse senedi ve kripto varlıklarda satış baskısının artabileceğini söyledi. Tahvil piyasasında ise faizlerin yükselebileceğini dile getirdi. 2026-2027 döneminde küresel ekonomiyi savaşlar ve jeopolitik risklerin belirleyeceğini ifade etti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 7.331,49 TL, satış 7.332,31 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 11.730,38 TL'den alınırken, 11.988,32 TL'ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 47.806,65 TL'den işlem görüyor.

GRAM ALTININ AYLIK-YILLIK PERFORMANSI

Şubat ayının ilk gününe göre gram altın 522,64 TL artarak yüzde 7,67 değer kazandı.

Yılbaşı başlangıç değerine (5,985.85 TL) göre gram altın 1.346,5 lira artarak yüzde 22,49 oranında değer kazandı.

Gram altın son bir yıla göre ise; 3,417.67 liradan 7,332.31 liraya yükselerek değer yüzde 114,54 değer kazancı yaşadı.

ONS ALTININ AYLIK-YILLIK PERFORMANSI

Ons altın bu ayın ilk gününe göre (297,39 Dolar) yüzde 6,08 değer kazandı.

4,332.29 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 859,33 dolar artarak yüzde 19,84 oranında değer kazandı.

Son bir yıla göre ons altın; 2,916.39 dolardan 5,191.62 dolara yükselerek 2275.23 dolar (yüzde 78.02) değer kazancı yaşadı.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Ekonomi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • eser demir eser demir:
    Tog otomobilimiz yerli ve yabancı uyuya dünya lideri 1 3 Yanıtla
  • Hüseyin Öztürk Hüseyin Öztürk:
    almayın kardeşim düğün dernek için altın falan 1 1 Yanıtla
  • Uğur Bozkurt Uğur Bozkurt:
    Mk. savaş altıncılara giriyor sanki... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
