Üye Girişi
Palandöken: "Bağ-Kur primleri 2022'de artırılmamalı" - Son Dakika

Palandöken: "Bağ-Kur primleri 2022'de artırılmamalı"

04.12.2021 09:06

Palandöken: "Bağ-Kur primleri 2022'de artırılmamalı" "Emeklilik yaşı gelen esnafımız unutulmamalı" "1055 lira olan bağ-kur primleri esnafımıza zaten ağır geliyor" "Esnaf Bağ-Kur primlerine indirim bekliyor" "Düzenli Bağ-Kur ödeyenler için indirim yüzde 10'a çıkarılmalı" "Bağ-Kur...

Palandöken: "Bağ-Kur primleri 2022'de artırılmamalı"

"Emeklilik yaşı gelen esnafımız unutulmamalı"

"1055 lira olan bağ-kur primleri esnafımıza zaten ağır geliyor"

"Esnaf Bağ-Kur primlerine indirim bekliyor"

"Düzenli Bağ-Kur ödeyenler için indirim yüzde 10'a çıkarılmalı"

"Bağ-Kur primlerinde esnafımıza teşvik edici adımlar atılmalı"

ANKARA - Esnafın Bağ-Kur primlerinin yüksek olduğu ve hem ücretlerde hem ödeme şekillerinde değişiklik yapılması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız gerek pandemi şartları gerek kur yükselmesi gibi durumlar nedeniyle ekonomik olarak zorlanıyor. Bu da en önemli ödeme kalemlerinden biri olan Bağ-Kur primlerini ödemesini zorlaştırıyor. Bu nedenle en düşüğü 1055 Lira olan primlerin düşürülmesi esnafımıza çok büyük rahatlama getirir. Fakat asgari ücrete gelecek zam oranıyla birlikte yeni yılda Bağ-Kur primleri de aynı oranda zamlanacak. Esnafımızın indirime ihtiyacı varken gelecek sene Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı" dedi.

-"Prim ödemelerinde kolaylık sağlanmalı"

Düzenli primi ödeyebilen esnafa da teşvik edici adımlar atılması gerektiğine değinen TESK Genel Başkanı Palandöken, "Kendi Bağ-Kur primini ve çalışanlarının primlerini düzenli ödeyenler için 2016'dan beri devam eden yüzde 5'lik indirim söz konusu. Fakat bu oran yeni yılda yüzde 10'a çıkarılmalı ve bunun gibi ödemeyi kolaylaştıracak, düzenli ödemeyi teşvik edecek çeşitli kolaylıklar sağlanmalı. Öte yandan Bağ-Kur prim ödemelerinde kredi kartı ile ödemelerde 26,38 liraya kadar ek hizmet ücreti de alınıyor. Kredi kartı ile ödemek isteyen esnafımızdan online website üzerinden alınan hizmet ücreti alınmamalı. Bunun gibi uygulamalar yapılması ve primlerin düşürülmesi esnafımız için ve devletimiz için önemli bir adım olacaktır. Esnafı korumak ekonomiyi korumaktır" diye konuştu.

-"Emeklilik yaşı gelen esnafımız unutulmamalı"

Emeklilik yaşı gelip prim gününü doldurmayan esnaf için de müjdeli haberler gelmesini bekleyen Palandöken, "Emeklilik yaşı gelen fakat oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımız da unutulmamalı. Esnafımız hafta sonu bayram tatil ayırt etmeksizin SSK'lıya göre neredeyse iki kat fazla çalışıyor hem gün olarak hem de saat olarak. SSK'lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyorken, esnafımız 9 bin günü doldurmak zorunda. Bu yaklaşık 5 yıllık fark ile ilgili de çalışma yapılmalı ve uzun zamandır bu konuda müjde bekleyen esnafımız rahatlatılmalı" şeklinde belirtti.

Palandöken: Bağ-Kur primleri 2022'de artırılmamalı
Palandöken: Bağ-Kur primleri 2022'de artırılmamalı
Palandöken: Bağ-Kur primleri 2022'de artırılmamalı
Palandöken: Bağ-Kur primleri 2022'de artırılmamalı

Bendevi Palandöken, Bağ Kur, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Bağ-Kur primleri 2022'de artırılmamalı' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitmiyor! Hamile ama bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor! 10:21 Zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitmiyor! Hamile ama bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor!
CHP sahaya çıkıyor! İlk miting bugün Mersin'de! 10:18 CHP sahaya çıkıyor! İlk miting bugün Mersin'de! Bursasporlu futbolcudan suç duyurusu: Alıkonuldum, alacaklarımdan vazgeçmem istendi! 10:10 Bursasporlu futbolcudan suç duyurusu: Alıkonuldum, alacaklarımdan vazgeçmem istendi! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür 18:11 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı 17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı

Son Dakika Haberleri
10:20 Zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitmiyor! Hamile ama bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor!
10:19 İkinci el aracını 9 yıl önce satmıştı! Alacaklısının hala altınları bozdurup parasını ödemesini bekliyor!
10:17 CHP sahaya çıkıyor! İlk miting bugün Mersin'de!
10:12 Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!
10:09 Bursasporlu futbolcudan suç duyurusu: Alıkonuldum, alacaklarımdan vazgeçmem istendi!
09:58 Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un geçmişte yaptığı 'Galatasaray' paylaşımına tepki yağıyor
09:55 Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya!
09:50 Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor
09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!
09:46 Sevilay Yılman ile Nagehan Alçı canlı yayında tartıştı! Kim kimin lafını böldü kavgası!
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor, dikkatli olun! Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor, dikkatli olun!         
10:25
İkinci el aracını 9 yıl önce satmıştı! Alacaklısının hala altınları bozdurup parasını ödemesini bekliyor! İkinci el aracını 9 yıl önce satmıştı! Alacaklısının hala altınları bozdurup parasını ödemesini bekliyor!         
10:20
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 10:31:06. #1.11#
SON DAKİKA: Palandöken: "Bağ-Kur primleri 2022'de artırılmamalı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement