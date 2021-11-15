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Pancarda sulama maliyetleri arttı - Son Dakika

Pancarda sulama maliyetleri arttı

15.11.2021 10:10

- Pancarda sulama maliyetleri arttı Rekolte ve verimde düşüş yaşanmadı, ama yaşanan kuraklık nedeniyle pancarın sulama giderleri yükseldi Çiftçi Ali Aksoy: "Önceden çok iyiydi, ancak şimdi kurtarmıyor" Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan;

- Pancarda sulama maliyetleri arttı

Rekolte ve verimde düşüş yaşanmadı, ama yaşanan kuraklık nedeniyle pancarın sulama giderleri yükseldi

Çiftçi Ali Aksoy:

"Önceden çok iyiydi, ancak şimdi kurtarmıyor"

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan;

"Pancarda verim değil maalesef üretim düştü ve düşmeye devam ediyor"

"Yüzde 25 artan taban fiyat küçümsenecek bir rakam değil, ama bizim için en büyük sıkıntı zirai girdilerin artması"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından olan şeker pancarında hasat devam ederken, kuraklık nedeniyle sulama maliyetinin arttığını kaydeden üreticiler, kuraklık devam ederse gelecek sezonlarda üretimi azaltacaklarını belirtti.

Tarımda ürün çeşitliliğinin fazla olduğu illerden Eskişehir'de üreticinin en önemli geçim kaynaklarından şeker pancarının hasadı başladı. Rekolte ve verimde düşüş yaşanmazken, yaşanan kuraklık nedeniyle pancarın sulama maliyeti arttı. Şeker pancarında ton başına taban fiyatının 420 TL olarak belirlenmesiyle geçen yıla göre yüzde 25'lik bir artış gerçekleştiğini aktaran üreticiler, fiyattan memnun olduklarını ancak kuraklık kaynaklı yükselen sulama maliyeti nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Şeker pancarının Eskişehir çiftçisi için önemli olduğuna dikkat çeken üretici Ali Aksoy, kuraklık devam ederse üretimi azaltabileceklerini kaydetti.

"Önceden çok iyiydi ancak şimdi kurtarmıyor"

Rekoltede azalma olmadığını, ancak kuraklık nedeniyle sulama maliyetinin arttığını vurgulayan üretici Ali Aksoy, "Pancar verimlerimizde bir değişiklik yok. Her sene 8 ton civarında ürün alıyoruz. Bu yılda da değişmedi. Bu yıl asıl sıkıntımız, sularımızın çekilmesi oldu. Doğal olarak bu yıl su yönünden maliyet de arttı. Diğer yandan pancara verilen taban fiyatı 420 lira olarak açıklandı. Taban fiyatta geçen sene ile bu sene arasında yüzde 25'lik bir fark var. Pancarı şeker fabrikasına teslim edeceğiz, kotamızı tamamlamaya çalışacağız. Kotada problem yaşayabiliyoruz. Eksik ya da fazla pancar götürürsek ceza alıyoruz. Şeker pancarına gelecek yıllarda çok yönelmeyi düşünmüyoruz. Ekmeye devam etsek bile azaltarak sürdürmeyi düşünüyoruz. Önceden bizimki gibi sulu araziler için çok iyiydi, ancak şimdi kurtarmıyor. Kurtarmayınca da ekmenin pek bir anlamı yok" diye konuştu.

"Pancarda verim değil maalesef üretim düştü ve düşmeye devam ediyor"

Üreticilerin şeker pancarı üretimini azaltmaya başladığını Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Pancarda verim değil maalesef üretim düştü ve düşmeye devam ediyor. Pancarda taban fiyatına karşı değiliz ve verilen yüzde 25'lik rakam küçümsenecek bir rakam değil, ama bizim için en büyük sıkıntı zirai girdilerin artması. Burada üretici mecburen kendini çekiyor. Pancarda tekrar düşünmemiz gerekiyor, çünkü pancar özellikle Eskişehir'in olmazsa olmazı. Şekerdeki kalitesi belki de ülkenin en iyisidir" dedi.

Pancarda sulama maliyetleri arttı
Pancarda sulama maliyetleri arttı
Pancarda sulama maliyetleri arttı
Pancarda sulama maliyetleri arttı
Pancarda sulama maliyetleri arttı
Pancarda sulama maliyetleri arttı
Pancarda sulama maliyetleri arttı
Pancarda sulama maliyetleri arttı
Pancarda sulama maliyetleri arttı
Pancarda sulama maliyetleri arttı

Türk Lirası, Eskişehir, Ali Aksoy, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pancarda sulama maliyetleri arttı - Son Dakika Ekonomi


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