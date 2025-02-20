Pasifik Teknoloji'nin Büyüme Hedefi: 2025'te 5 Milyar Lira Ciro - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Pasifik Teknoloji'nin Büyüme Hedefi: 2025'te 5 Milyar Lira Ciro

Pasifik Teknoloji\'nin Büyüme Hedefi: 2025\'te 5 Milyar Lira Ciro

Pasifik Teknoloji, 2025'te savunma ve bilişim alanlarında büyümeyi hedefliyor, satın almalarla güçlenecek.

20.02.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, 2025'in kendileri için büyüme yılı olacağını belirterek, küresel oyuncu olmak için organik ve inorganik büyümeye devam edeceklerini ifade etti.

Şirketten yapılan açıklama göre, halka arzının ardından Titra Teknoloji'ye yaptığı yatırımla savunma sanayi teknolojilerinde önemli bir oyuncu haline gelen Pasifik Teknoloji, bu ayın başında Proline Bilişim Sistemleri'nin yüzde 51'ini alarak, bilişim teknolojilerindeki gücünü artırdı.

Şirket, savunma sanayi teknolojileri ve bilişim teknolojileri alanında gerçekleştirdiği satın almaların ardından yüzünü global piyasalara çevirdi. Hem Türkiye'de hem de dünyada sunduğu hizmet ve ürün kalitesiyle Pasifik Teknoloji, global oyuncu olma hedefiyle gelecek beş yılda büyüme ve inovasyon sürecine odaklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, Şubat 2024'te halka açıldıklarını ve bir yılda savunma sanayi ve bilişim teknolojilerinde iki şirkete yatırım yaparak Pasifik Teknoloji'yi global bir oyuncu haline getirdiklerini belirtti.

Geçen bir yıllık dönemde savunma sanayi teknolojilerinde Titra Teknoloji, bilişim teknolojilerinde ise Proline Bilişim Sistemleri'ne yatırım yaptıklarına değinen Erdoğan, ileriki dönemde de stratejik hedeflerine uyum sağlayacağını düşündükleri, gelişme potansiyeli yüksek, başarılı şirket, girişimci ve ürünlere yatırım yapmaya devam edecekleri aktardı.

Erdoğan, "Hem Türkiye'de hem de dünyada sunduğumuz hizmet ve ürün kalitesiyle dikkat çekiyoruz. Bu nedenle küresel bir oyuncu olma hedefiyle önümüzdeki beş yılda organik ve inorganik olarak güçlü bir büyüme ve inovasyon sürecine odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

"2025 ciro hedefimiz 5 milyar lira"

Savunma sanayisinden bilişim teknolojilerine kadar Türkiye için stratejik değerde yerli ve milli teknolojik ürünler ürettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Pasifik Teknoloji olarak, 2025'te savunma sanayi ve bilişim teknolojileri alanlarında büyümek öncelikli hedefimiz. Özellikle döner kanatlı insansız hava araçları ve kamikaze İHA'lar gibi yenilikçi ürünlerle hem ulusal hem de uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artırmayı amaçlıyoruz. Savunma sanayi teknolojilerinde ihracatın ciromuzdaki payını yüzde 50 seviyesine çıkararak, Türkiye'nin bu alandaki küresel etkisini artırmayı hedefliyoruz.

Bilişim teknolojileri alanında ise Proline'ın da grubumuza katılımıyla akıllı şehir yönetimi, kimlik yönetimi, güvenli nitelikli belge üretimi ve biyometri teknolojileri çözümlerimizle sektördeki dijital dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyoruz. Pasifik Teknoloji olarak genişleyen ürün, hizmet yelpazemiz ve kabiliyetlerimizle 2025'i 5 milyar lira ciro ile kapatmayı hedefliyoruz"

"Satın almalar büyüme stratejimiz için önemli birer adım"

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Aslanpınar da şirketin büyüme stratejisinde satın almaların önemli birer adım olduğunun altını çizerek, Proline'ın AR-GE merkezi tarafından geliştirilen ileri teknolojilere sahip ürün ve yazılım çözümleriyle Pasifik Teknoloji'nin varlık ve kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendireceği değerlendirmesinde bulundu.

Proline'nın, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve Asya odaklı bir strateji izlediğini belirten Aslanpınar, şirketin, 2024'ü 1 milyar 190 milyon liralık ciroyla kapattığını vurguladı.

Aslanpınar, Proline'ın son 10 yılda birçok projeyi hayata geçirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Projelerimiz arasında Katar'ın başkenti Doha'nın güvenliğinin tek bir merkezden yönetilmesi, İstanbul Havalimanı projesinin fiziksel güvenlik altyapısının kurulması ve bakımı, Sosyal Güvenlik Kurumu Biyometrik Kimlik Doğrulama Projesi'nde kullanılmak üzere BioPOS cihazının geliştirilmesiyle hasta kimlik doğrulamasının parmak damar izi ile gerçekleştirilmesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 3'ü 1 arada Projesi kapsamında TC Kimlik kartlarının yanı sıra pasaport ve ehliyeti de kapsayan, bunların çipli, elektronik ve biyometrik verilerle kullanıma izin veren teknoloji ve süreçlerin hayata geçirilmesi yer alıyor. Proline'da bu saydığımız ürün ve kabiliyetlerimize 2025'te en az iki yeni ürünün daha ilave edilerek, pazara sunulmasını hedefliyoruz. Ayrıca bu kabiliyetlerimizin uluslararası projelerde konumlandırılmasını da içeren güçlü hedeflerimiz bulunuyor."

Aslanpınar, Pasifik Teknoloji'nin bünyesinde bulunan Titra, Proline, Destel, Ditravo, iCredible ve Destel Connect ile savunma sanayisi teknolojilerinden bilişim teknolojilerine birçok alanda müşterilerine uçtan uca katma değeri yüksek çözümler sunduklarını, güçlü vizyonlarını ve inovatif bakış açılarını tasarımdan üretime kadar her adımda gösterdiklerini anlattı.

"Helikopterler ve ekipmanlarını üreten küresel şirketleri radarımıza aldık"

Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi M. Selman Dönmez de şirketin savunma sanayisindeki ürün ve yatırımlarıyla da dikkat çektiğini belirtti.

Dönmez, Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız helikopteri Alpin'in yanı sıra Dumrul, DELİ2 kamikaze İHA ve Yerli FPV kamikaze dron Merküt gibi yerli sistemlerle sahada güç dengelerini değiştirdiklerini ifade etti.

Pasifik Teknoloji'nin kısa süre önce insansız helikopter Alpin için Savunma Sanayi Başkanlığı ile önemli bir sözleşmeye imza attığını aktaran Dönmez, "Titra Teknoloji bünyesinde geliştirilen Alpin-2, Deli-2, Deli-mini, Dumrul ve Merküt gibi yeni ürünlerimizle savunma sanayine yenilikçi çözümler sunarken, bölgesel ve küresel pazarda daha güçlü bir konum elde etmek için çalışmalarımıza hız verdik." görüşlerini kaydetti.

Pasifik Teknoloji'nin bağlı ortaklığı Titra'nın 2024 sonu itibarıyla 483 milyon dolar değerlemeye ulaştığına ve bu değer üzerinden yatırım girişi olduğuna dikkati çeken Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt içinden ve yurt dışından fon yatırımlarının devam edeceğini öngörüyoruz. Savunma sanayi alanındaki ürünlerimizi geliştirmek ve ihracat potansiyelimizi büyütmek amacıyla küresel ölçekteki havacılık şirketleri ile stratejik işbirliği, ortaklık ve şirket satın alma fırsatlarını değerlendirmeye başladık. Bu doğrultuda döner kanatlı hava araçları, farklı sınıflardaki helikopterler ve ekipmanlarını üreten küresel şirketleri radarımıza aldık."

Kaynak: AA

Fatih Erdoğan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pasifik Teknoloji'nin Büyüme Hedefi: 2025'te 5 Milyar Lira Ciro - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:30 Hamas’tan gözünü Gazze’ye diken Trump’a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
20:37 İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu
20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
20:18 Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:19 İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: 20’den fazla Filistinli hayatını kaybetti İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 15:13:42. #1.12#
SON DAKİKA: Pasifik Teknoloji'nin Büyüme Hedefi: 2025'te 5 Milyar Lira Ciro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.