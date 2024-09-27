Perakende Güven Endeksi: Fiyat Artışı Beklentisi %69,6 - Son Dakika
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Ekonomi

Perakende Güven Endeksi: Fiyat Artışı Beklentisi %69,6

TEPAV'a göre, perakendecilerin fiyat artışı beklentisi %69,6'ya yükseldi, güven endeksi negatif kaldı.

27.09.2024 11:25
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TEPAV tarafından yayımlanan Perakende Güven Endeksine göre fiyatlarda artış bekleyen perakendecilerin oranı yüzde 69,6 oldu. Ağustos ayında perakende güveni aylık bazda 1,1 puan arttı.

Türkiye Ekonomi Politikalarını Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksi'nin (TEPE) 176'ncı sayısı yayımlandı. Buna göre TEPE, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 11,8 puanlık azalış, bir önceki aya göre ise 1,1 puanlık artışla eksi 6,3 puan değerini aldı ve perakende güveni ağustos ayında da negatif seyrini korudu.

TEPE anketine katılan perakendecilerden geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtenlerin oranı Ağustos 2024'te yüzde 56'dan yüzde 56,7'ye yükselirken önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 35'ten yüzde 32,2'ye geriledi. Ayrıca, önümüzdeki 3 ayda satış fiyatında artış bekleyenlerin oranı yüzde 69,6 oldu.

Perakende güveni en fazla 'tekstil, hazır giyim ve ayakkabı' sektöründe arttı

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Ağustos 2024'te, geçen yılın aynı dönemine göre 'tekstil, hazır giyim ve ayakkabı', 'elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar', 'mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri' ve 'yiyecek, içecek ve tütün ürünleri' sektörlerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşirken, 'motorlu taşıtlar', 'birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar' ve 'diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)' sektörleri ise ortalamanın altında değer aldı.

Perakende güveni en fazla Güneydoğu Anadolu'da yükseldi

Perakende güvenine bölgeler itibarıyla bakıldığında, Ağustos 2024'te Güneydoğu Anadolu, Batı Anadolu, Doğu Marmara ve Akdeniz bölgelerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşirken Batı Marmara, İstanbul, Ege, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Orta Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde ise ortalamanın altında gerçekleşti.

AB'de perakende güveni geçen yıla kıyasla azaldı

Mart 2022'den bu yana olumsuz görünüm gösteren ve negatif değerler alan AB-27 Perakende Güven Endeksi, Ağustos 2024'te de eksi 6,6 puan değerini aldı. Değişim, bir önceki aya göre 0,8 puan artış, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,3 puan düşüş yönünde oldu. Öte yandan TEPE, Ağustos ve Eylül ayları dışında son 12 ayda negatif değerler aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Perakende Güven Endeksi: Fiyat Artışı Beklentisi %69,6 - Son Dakika

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