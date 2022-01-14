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"Perakende markaları e-ticaret pazaryerleri ile rekabet edemiyor" - Son Dakika

"Perakende markaları e-ticaret pazaryerleri ile rekabet edemiyor"

14.01.2022 10:42
"Perakende markaları e-ticaret pazaryerleri ile rekabet edemiyor"

Elektronik Ticaret Derneği'nin (Elider) Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Darbay, "Global e-ticaret ekosisteminde online pazaryerlerinin hakimiyeti var. Bu durum, oligopol piyasası oluşturuyor.

Elektronik Ticaret Derneği'nin (Elider) Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Darbay, "Global e-ticaret ekosisteminde online pazaryerlerinin hakimiyeti var. Bu durum, oligopol piyasası oluşturuyor. Yani 3-4 oyunculu bir piyasa yapısı ortaya çıkıyor. Bu sebeple perakende markaları online pazaryerleri ile rekabet edemiyor" dedi.

Elider Başkanı Fehmi Darbay, Similarweb'in hazırladığı "Türkiye Black Friday 2021 Raporu" hakkında değerlendirmelerde bulundu. En büyük 5 e-ticaret pazaryerinin kullanıcı trafiklerini ele alan raporda, ziyaret değişimi ve kullanıcı sadakati incelemesi gibi başlıkların yer aldığını anımsatan Darbay, 2021 Kasım dönemine odaklanan raporun farklı metriklerle analizler sunduğuna işaret etti.

"AMAZON.COM.TR'DE BÜYÜK BİR ATILIM YAPILDI"

Fehmi Darbay, "Rapora baktığımızda online pazaryerlerinin Kasım 2021 döneminde reklam harcamalarını yaklaşık yüzde 30 oranında artırdığını görüyoruz. Bahse konu dönemde Trendyol, 241,8 milyon trafik alarak, global sıralamada 16. sıraya yerleşti. Amazon.com.tr de büyük bir atılım yaptı. Bir önceki yıla göre trafiğini yüzde 167 artırdı. Böylece Türkiye online trafik sıralamasında 9. sıradan 5. sıraya yükseldi" diye konuştu.

"PAZARYERLERİ İLE REKABET ÇOK ZOR"

Darbay, online pazaryerlerinin ziyaretçi trafiklerine odaklanan raporun e-ticaret ekosisteminde büyük aktörlerin pazar payını gözler önüne serdiğine işaret etti. Raporun e-ticaret ekosistemindeki durumu ve e-ticaret platformları arasındaki farkları ortaya koyduğunu vurgulayan Darbay, "Rapor e-ticaret piyasasının mevcut durumu ve gelecekteki yapısı hakkında fikir veriyor" dedi.

Darbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Global e-ticaret ekosisteminde online pazaryerlerinin hakimiyeti var. Bu durum, oligopol piyasası oluşturuyor. Yani 3-4 oyunculu bir piyasa yapısı ortaya çıkıyor. Bu sebeple perakende markaları online pazaryerleri ile rekabet edemiyor. Reklam harcamalarından online tüketicilere sunulan avantajlı kampanyalara kadar her anlamda neredeyse tekel oluşmuş durumda. Bu konuda e-ticaret markalarının desteklenmesi gerekiyor."

"GLOBAL PERAKENDE MARKALARI ÖRNEK ALINABİLİR"

Bu piyasa şartlarında e-ticaret ekosisteminde rekabet etmenin çok zor olduğuna vurgu yapan Darbay, online perakendecilerin kaliteli ürün, rekabetçi fiyat ve müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama yaklaşımı ile ekosistemindeki çetin rekabette avantaj elde edebileceğine dikkat çekti. Darbay, "Pazaryerleri tüm dünyada popüler olan bir e-ticaret gerçeği. İnsanlar tek bir platformda farklı markaların farklı ürünlerini listelemek istiyor. E-ticaret müşteri deneyiminin en üst seviyede sunulduğu ortamlar olan pazaryerleri ile rekabet etmek isteyen markalar, dünyada bu anlamda başarılı olan global perakende markaları örnek alabilir. Bu sebeple pazarlama ve satış stratejilerini tekrar gözden geçirmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

PAZARYERLERİ İLE REKABETTE ZORLANAN MARKALAR E-İHRACATA ODAKLANMALI"

Türkiye e-ticaret ekosistemine destek olduklarını söyleyen Darbay, "E-ticaret işletmelerine ve girişimcilere herhangi bir ücret beklentisi olmadan hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'yi e-ticaret merkezi yapma vizyonu ile çeşitli faaliyetler düzenliyoruz." diyen Darbay, şu ifadeleri kullandı: "Türk ürünleri, global pazarlarda büyük rağbet görüyor. E-ihracat için büyük bir fırsat var. Pazaryerlerinde rekabette zorlanan markalar e-ihracata odaklanmalı. Kaliteli ve niş ürünlerle yurt dışı pazarlarda rekabet edilebilir. Bu alanda doğru stratejilerle satış yapıldığında başarı kaçınılmazdır. Elider olarak markalar e-ticaret ve e-ihracat yolcuğunda rehberlik ediyoruz" dedi.

RAPORDAKİ BAZI VERİLER

Similarweb Türkiye Black Friday 2021 Raporu'na göre, Amazon.com.tr, 2019-2020 döneminde ziyaretçi sayısında yüzde 91 oranında artış kaydederken, 2020-2021 döneminde yüzde 167'lik trafik büyümesi ile dikkat çekti. Trendyol ise, ziyaret sayısını 2020-2021 döneminde yüzde 11 artırdı. 2019-2020 dönemindeki artış yüzde 64 olmuştu.

Hepsiburada ise, 2020'de yüzde 15, 2021'de yüzde 2'lik bir artış kaydetti. n11.com ile gittigidiyor trafiklerinde düşüş görüldü. Bu rakamlara göre, pazaryerlerinde 2021 ziyaretçi trafiklerinde, 2020 dönemine göre temkinli bir artış göze çarpıyor. Raporda yer alan tekil ziyaretçi sayıları da sırasıyla şöyle; Trendyol 39,65 milyon, Hepsiburada 15,29 milyon, n11.com 17,90 milyon, gittigidiyor 13,79 milyon, amazon.com.tr 7,894 milyon.


Perakende markaları e-ticaret pazaryerleri ile rekabet edemiyor
Perakende markaları e-ticaret pazaryerleri ile rekabet edemiyor
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E ticaret, Oligopol, Türkiye, Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Perakende markaları e-ticaret pazaryerleri ile rekabet edemiyor' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Perakende markaları e-ticaret pazaryerleri ile rekabet edemiyor" - Son Dakika
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