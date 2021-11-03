Üye Girişi
Petrol Ofisi madeni yağlar dağıtım ve satış ağını güçlendiriyor - Son Dakika

Petrol Ofisi madeni yağlar dağıtım ve satış ağını güçlendiriyor

03.11.2021 11:41
Petrol Ofisi madeni yağlar dağıtım ve satış ağını güçlendiriyor

Petrol Ofisi, sahip olduğu Türkiye'nin en büyük, en yaygın madeni yağ dağıtım ve satış ağını büyüterek güçlendiriyor.

Petrol Ofisi, sahip olduğu Türkiye'nin en büyük, en yaygın madeni yağ dağıtım ve satış ağını büyüterek güçlendiriyor. Petrol Ofisi madeni yağlar dağıtım ve satış zincirine katılan son halka ise madeni yağ distribütörlerinden Kuşçuoğlu Madeni Yağlar'ın Adana'daki yeni tesisi oldu.

Petrol Ofisi'nin madeni yağlar distribütörü Kuşçuoğlu Madeni Yağlar'ın yeni tesisi, Adana'nın Sarıçam ilçesinde törenle hizmete açıldı. Kuşcuoğlu Madeni Yağ İnşaat Petrol Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kuşcu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ve şirket yetkililerinin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eski milletvekillerinden Hulusi Güvel ile kamu ve iş dünyasının önemli temsilcileri katıldılar. Açılış töreninde konuşma yapan Zeydan Karalar ve Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'nın sanayi ve ekonomik açıdan önemine vurgu yaparak, Kuşçuoğlu şirketinin bu alanlarda yaptığı katkının önemine değindiler.

"Pandemiye karşın liderliğimizi geliştirerek sürdürdük"

Açılış töreninde konuşan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, "PETDER'in 2020 yılı Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarı verilerine bakıldığında; Petrol Ofisi'nin iki alandaki liderliğini, pandemi koşullarına rağmen pazarın da üzerinde büyüyerek sürdürdüğü görülmektedir. Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarında 2010'dan bu yana üstlendiğimiz liderliğimizi, 2020'de pazar payımızı yüzde 30.5'e ulaştırarak 11'inci yılına taşıdık. Madeni yağlar pazarında ise 2019'da eriştiğimiz liderliğimizi, 2020'de ulaştığımız yüzde 29.1'lik payla daha da güçlendirerek sürdürdük. Bu alanda geçtiğimiz yıl toplam 130 bin tonu aşan satış rakamına ulaştık ve 4 kıtada 33 ülkeye 10 bin tonun üzerinde madeni yağ ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl da başarılı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"400'ü aşkın ürün gamımız ile ileri teknolojili çözümler sunuyoruz"

Pandemi koşullarına karşın elde edilen başarının altında yatan birkaç temel faktöre değinen Gürsu, "İlki; elbette Petrol Ofisi'nin büyüklüğü, marka gücü. Petrol Ofisi olarak akaryakıt sektörünün de geleneksel lideriyiz, çok önemli bir alt yapıya sahibiz ve Türkiye'nin en büyük ilk 5 şirketinden biriyiz. İkinci temel faktör ise; Petrol Ofisi'nin, madeni yağ alanındaki güçlü konumu. Kocaeli'ndeki fabrikamızda yıllık 140 bin ton üretim ve 66 bin ton depolama kapasitesine sahibiz. Türkiye ve bölgesinin en gelişmiş merkezi konumundaki Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi - POTEM'de, Petrol Ofisi'nin yanı sıra resmi kurumlar başta olmak üzere tüm sektöre hizmet veriyoruz. Binek araçlar için Maxima ve ağır ticari araçlar için Maximus olmak üzere 400'ü aşkın ürün gamımız ile Türkiye'nin madeni yağ ihtiyacının hemen hemen tamamına tek çatı altında ve ileri teknolojili çözümler sunuyoruz" diye konuştu.

"Yakaladığımız başarının anahtarı distribütörlerimizdir"

Sezgin Gürsu, başarıdaki en önemli faktörün 16 bin satış noktasıyla sahip oldukları güçlü dağıtım ağı olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu zincirin en önemli parçası ise müşteri ihtiyaçları doğrultusunda en üst seviyede hizmet sunan değerli distribütörlerimizdir. Dolayısıyla yakaladığımız başarının anahtarı distribütörlerimizdir. İşte bugün de, elde ettiğimiz bu önemli başarıların ortaklarından biri olan Kuşçuoğlu Madeni Yağlar'ın attığı yeni bir adım, büyük ve güçlü dağıtım ağımızı perçinleyecek güzel bir açılış için buradayız. Kuşçuoğlu da, pandemiye karşın ülkemize, bu topraklara olan inançla bizler gibi yatırımlarını sürdürdü ve bugün bu güzel tesisi hep birlikte açıyoruz. Petrol Ofisi olarak madeni yağlar alanında elde ettiğimiz başarılardaki önemli katkılarından dolayı Mustafa Kuşçu nezdinde tüm Kuşçuoğlu Madeni Yağlar ailesine bir kez daha teşekkür ediyor, yeni tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"Bölgemizdeki üretime, kalkınmaya destek verebilmekten mutluluk duyuyoruz"

Şirket olarak madeni yağ, akaryakıt, inşaat, beton ve yapı malzemeleri alanında faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Kuşcuoğlu Madeni Yağ İnşaat Petrol Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kuşcu ise, "Amiral gemimiz her zaman madeni yağlar işimiz olmuştur. Bu açılışla birlikte Adana, Mersin ve Osmaniye'deki 3 madeni yağ depomuz, toplam 3.000 metrekarelik bir alana ve bin 200 tonluk da depolama kapasitesine ulaştık. Yeni tesisimiz ile birlikte güzel Adana'mızın başta otomotiv ve sanayi olmak üzere tüm madeni yağ ihtiyaçlarına daha hızlı ve kaliteli hizmet vermekten, bölgemizdeki üretime, kalkınmaya destek verebilmekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Adana Sarıçam ilçesi, Yeni Mahalle, 6235 Sokak üzerinde kurulan tesis, kurdele kesimi ile hizmete açıldı. - ADANA

Petrol Ofisi madeni yağlar dağıtım ve satış ağını güçlendiriyor
Petrol Ofisi madeni yağlar dağıtım ve satış ağını güçlendiriyor
Petrol Ofisi madeni yağlar dağıtım ve satış ağını güçlendiriyor
Petrol Ofisi madeni yağlar dağıtım ve satış ağını güçlendiriyor
Petrol Ofisi madeni yağlar dağıtım ve satış ağını güçlendiriyor
Petrol Ofisi madeni yağlar dağıtım ve satış ağını güçlendiriyor
Petrol Ofisi madeni yağlar dağıtım ve satış ağını güçlendiriyor

Petrol Ofisi, Madeni Yağ, Türkiye, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi madeni yağlar dağıtım ve satış ağını güçlendiriyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu 11:38 Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu Dolar 9,64'ten işlem görüyor 11:29 Dolar 9,64'ten işlem görüyor Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı 11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı
Akşener, 11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan 11:13 Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi Trakya Birlik'ten ayçiçek yağı açıklaması: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı 11:06 Trakya Birlik'ten ayçiçek yağı açıklaması: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı
Kerem Aktürkoğlu, 900 bin liralık teklifi kabul etmedi 10:49 Kerem Aktürkoğlu, 900 bin liralık teklifi kabul etmedi Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları 10:19 Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları

Son Dakika Haberleri
11:34 "Eşime sarkıntılık yaptı" diyerek arkadaşını döverek öldürdü
11:32 Altının gramı güne 551 lira seviyesinden alıcı buldu
11:29 Dolar 9,64'ten işlem görüyor
11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı
11:27 Son dakika gündem haberleri! Son dakika güncel olaylar
11:23 Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu
11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum
11:15 Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi
11:12 Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi
11:03 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
Patlama sonucu tek katlı bina çöktü: 1 kişi yaralandı Patlama sonucu tek katlı bina çöktü: 1 kişi yaralandı         
11:40
"Eşime sarkıntılık yaptı" diyerek arkadaşını döverek öldürdü         
11:35
Son dakika gündem haberleri! Son dakika güncel olaylar Son dakika gündem haberleri! Son dakika güncel olaylar         
11:27
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Balık lokantası, hesap ödenen parayı müşteri dükkandan çıkınca kontrol edince sahte olduğunu anladı Balık lokantası, hesap ödenen parayı müşteri dükkandan çıkınca kontrol edince sahte olduğunu anladı         
11:06
2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda         
10:54
Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek         
10:26
Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı         
10:17
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler! Görüntüler tepki çekti Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler! Görüntüler tepki çekti         
10:02
Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi         
09:38
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 11:46:19. #1.11#
SON DAKİKA: Petrol Ofisi madeni yağlar dağıtım ve satış ağını güçlendiriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement