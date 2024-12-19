Petrol Ofisi ve Türk Telekom\'dan Dijital Dönüşüm İş Birliği

Ekonomi

PETROL Ofisi Grubu, Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonları ve yurt genelinde yayılan köy pompalarında satış, stok ve dolum verilerinin yönetimini daha güvenli ve kesintisiz hale getirmek amacıyla Türk Telekom ile sürdürdüğü iş birliğini genişlettiğini duyurdu. Buna göre Türk Telekom, Petrol Ofisi'nin akaryakıt otomasyon sistemlerinin dijital dönüşümünde 'Geniş Alan İletişim Ağı' (SD-WAN) ve Lokal Network Altyapı kurulumunu hayata geçirerek 5 yıl daha altyapı yönetimini sağlayacak.

Yeni anlaşma ile Petrol Ofisi Grubu'nun dört yıl önce yine Türk Telekom iş birliğiyle kullanmaya başladığı SD-WAN teknolojisi, geçtiğimiz günlerde devir süreci tamamlanan bp istasyonlarında ve hizmet noktalarında da kullanılacak.

ABBASOĞLU: SEKTÖRDE NORM OLACAK BİR STANDARDA ÖNCÜLÜK ETMENİN GURUNU YAŞIYORUZ

Anlaşma hakkında açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu şöyle konuştu:

"Grubumuzun dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olan ve Türkiye genelinde enerji sektöründe iletişim otomasyon altyapısının, UTTS dahil olmak üzere yenilikçi çözümlerle güçlendirilmesine katkı sunan bu önemli projeyi, dijitalleşmeyi bir kültür olarak gören ve ülkemizin dijital dönüşümünde hayati rol oynayan Türk Telekom'la hayata geçirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bp satın alımı ile birlikte ülke genelinde 2 bin 700 adetlik bir istasyon ağına ulaşarak ülkenin enerji arzının güvenliği ve erişimindeki rolümüzü daha da perçinlediğimiz bir yaygınlığa eriştik. Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan bu ağı güvenli, kesintisiz ve yüksek erişilebilirlik sağlayan bir iletişim altyapısı ile destekleyerek sektörde norm olacak bir standarda öncülük etmenin gurunu yaşıyoruz."

ÖNAL: PEK ÇOK SEKTÖRDE DİJİTALLEŞMEYİ SAĞLAYAN KİLOMETRE TAŞLARINI OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise "Türk Telekom olarak, işletmelerin ve kurumların dijital dönüşüm yolculuklarında yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Hayatın her alanına aktardığımız dijitalleşme vizyonumuz ile savunmadan sanayiye, finanstan enerjiye, eğitimden sağlığa ulaşımdan tarıma, sanattan spora pek çok sektörde dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını oluşturmaya devam ediyoruz. Petrol Ofisi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, SD-WAN teknolojimizle onların ağ yönetimini daha esnek, güvenilir ve merkezi hale getirerek, operasyonel verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Geleceğin teknolojilerini bugünden hayata geçirerek, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeye ve en yeni teknolojilerle uçtan uca çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

MERKEZİ AĞ MİMARİSİ İLE YÜZDE 100'E YAKIN ERİŞİLEBİLİRLİK

İstasyon ve terminal altyapısını tek bir merkezden yönetmeyi mümkün kılan, esneklik, ölçeklenebilirlik ve yüksek görünürlük sağlayan bir ağ mimarisi olan SD-WAN (Geniş Alan İletişim Ağı) teknolojisi Petrol Ofisi Grubu'nun Türkiye'nin 81 ilinde bulunan ve sayıları bp'nin de katılımıyla 2 bin 700'e varan akaryakıt istasyonunda kullanılabilir hale gelecek. Bu sayede istasyonlarda otomasyon sistemleri ile elde edilen verilerin Türk Telekom'un sağladığı uydu, GSM ve karasal hatlar üzerinden Petrol Ofisi veri merkezi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) anında iletilmesi sağlanacak. Petrol Ofisi Grubu'na geniş alan ağlarını merkezi bir yapıda yönetme imkanı sunan bu yenilikçi SD-WAN teknolojisi, yüzde 100'e yakın erişilebilirlik, esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlıyor.