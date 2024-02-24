Peugeot, AB29\'da satılan 100 araçtan 18\'ini elektrikli modellerle gerçekleştirdi

Ekonomi

Avrupa'da (AB29) satılan 100 Peugeot'dan 18'i enerjisini elektrikten aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, 2023 global satış sonuçlarını açıkladı. 2023'te, bir önceki yıla kıyasla satışlarını yüzde 6 artıran şirket, yılı 1 milyon 124 bin 268 adetle geride bıraktı.

Şirket, küresel satışlarının yüzde 28,2'sini oluşturan AB29 dışında da güçlü büyümeye devam ederken, 17 ülkede son 15 yılın en yüksek pazar payına ulaştı. Şirket, AB29 bölgesindeki toplam satışlarının yüzde 18'ini elektrikli modelleriyle gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, 2023'teki satışlarda yüzde 6'lık bir artıştan ve uluslararası hacimde yaklaşık 1 puan büyümekten gurur duyduğunu belirterek, "Peugeot markası, Avrupa'da elektrikli B segmentinde E-208 ve E-2008 olmak üzere iki modeliyle liderliğini sürdürüyor ve elektrikli ticari araçlarda birinci sırada yer alıyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, şirket, 2023'te genişletilmiş Avrupa bölgesinde 811 bin 722 adetlik satış ve yüzde 5'lik pazar payı elde etti. Markanın E-208 modeli, 2023'ü AB29'da elektrikli B-hatchback segmentinin lideri olarak tamamladı. Şirket, geçen yıl hem elektrikli B segmentinin hem de hafif ticari araç segmentinin ilk basamağında yer aldı.

Marka, Orta Doğu ve Afrika'da 135 bin 65 adetlik satışa ulaştı. Bölgedeki 21 ülkede pazar payını artıran marka, Türkiye'de ulaştığı yüzde 6,4'lük pazar payı ile ilk 10 arasında hızlı büyüyen markalardan biri olarak öne çıktı.

Latin Amerika pazarını 2023'te 103 bin 660 adetlik satışla kapatan marka, Hindistan-Asya Pasifik-Çin bölgelerinde 60 bin 597, Kuzey Amerika'da ise 13 bin 224 adetlik satışla büyümesini sürdürdü.

Peugeot 408'in en fazla satıldığı ülke Türkiye oldu

2023'ü Peugeot 208'le B segmentinde podyumda tamamlayan marka, E-208 ile de elektrikli B segmentinin zirvesinde yer aldı. Peugeot 2008 ve E-2008 ise B-SUV ve elektrikli B-SUV segmentlerinde ilk 3'te yer aldı.

Markanın en yeni oyuncularından Peugeot 408 de küresel anlamda ulaştığı 55 bin 962 adetlik satışla güçlü bir performans ortaya koydu. Türkiye, 9 bin 729 adetle Peugeot 408'in dünyada en fazla satıldığı ülke olarak dikkati çekti.

Markanın hafif ticari araç pazarındaki oyuncuları Peugeot Partner ve Rifter da 2023'te ulaştıkları 121 bin 560 adetlik satışla kompakt van segmentinin liderliğini elinde tuttu. 2023'te markanın en fazla tercih edildiği pazarlar ise sırasıyla Fransa (305 bin 295 adet), İtalya (91 bin 319 adet), İngiltere (88 bin 467 adet), Türkiye (78 bin 632 adet), İspanya, Almanya, Arjantin, Benelüks, Çin ve Brezilya oldu.