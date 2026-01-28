Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Doların sert düşüşü ve artan jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları beklenirken altın fiyatları yeni rekorlara imza attı.

ONS ALTINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Ons altın çarşamba günü yüzde 1,1 artışla 5 bin 243,58 dolara yükseldi. Gün içinde 5 bin 247,21 doları gören ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altın, yıl başından bu yana yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 3,1 yükselişle 5 bin 237,70 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Ons altındaki yükseliş, iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yüzde 1,11 artışla 7 bin 305 liraya yükseldi. Gün içinde 7 bin 324 lirayı gören gram altın, tarihi rekor kırdı.

DOLAR DÖRT YILIN DİBİNDE

ABD doları, yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürürken satış baskısı arttı. ABD Başkanı Donald Trump'ın doların değeriyle ilgili açıklamaları, piyasalarda "zayıf dolar" algısını güçlendirdi. Analistler, dolar cephesindeki bu kırılmanın altın fiyatlarına güçlü destek sağladığını vurguladı.

TRUMP ETKİSİ VE FED BEKLENTİSİ

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altındaki yükselişin dolar ile güçlü ters korelasyondan beslendiğini belirtti. Wong, Trump'ın açıklamalarının ABD seansında fiyatları yukarı taşıdığını ifade etti. Trump, kısa süre içinde yeni Fed başkanı adayını açıklayacağını ve yeni yönetimle birlikte faizlerin düşeceğini öngördüğünü söyledi. Piyasalar, Fed'in ocak toplantısında faizleri sabit tutmasını bekliyor.

6 BİN DOLAR SENARYOSU GÜNDEMDE

Deutsche Bank, kalıcı yatırım talebi ve merkez bankalarının dolara alternatif varlıklara yönelmesi nedeniyle altının 2026 yılında ons başına 6 bin dolara yükselebileceğini öngördü. Kısa vadede ise teknik direnç seviyesinin 5 bin 240 dolar civarında olduğu belirtildi.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELİŞTE

Spot gümüş yüzde 1,9 artışla 115,11 dolara yükseldi. Gümüş, haftanın başında 117,69 dolarla rekor kırmıştı ve yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 60 prim yaptı. Platin yüzde 2 artışla 2 bin 692,60 dolara çıkarken, paladyum yüzde 1,4 yükselişle 1.961,68 dolardan işlem gördü.

TÜKETİCİ GÜVENİ GERİLEDİ

ABD'de tüketici güveni, zayıflayan istihdam piyasası ve yüksek fiyatların etkisiyle ocakta son 11,5 yılın en düşük seviyesine indi. Bu tablo, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini hızlandırdı.