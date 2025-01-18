Konut ve araç fiyatları için gözler kritik veride - Son Dakika
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Ekonomi

Konut ve araç fiyatları için gözler kritik veride

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Ekonomide gelecek hafta gözler yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Konut ve araç fiyatları başta olmak üzere makro ekonomideki bir çok verinin Merkez'in yeni faiz kararıyla değişebileceği tahmin ediliyor.

18.01.2025 11:16
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Küresel piyasalarda geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyaller ile bilanço açıklayan bankaların beklentilerin üzerinde kar açıklaması sonrası pozitif seyir öne çıkarken, gelecek hafta gözler yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

ENFLASYON BÜYÜK RİSK OLARAK KALMAYA DEVAM EDİYOR

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarında dikkatle izlediği çekirdek enflasyondaki yavaşlama, bankanın faiz indirimlerinde beklenildiği kadar katı olmayabileceği beklentilerini canlandırdı.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump'ın politikalarının küresel ticarete olası etkilerine dair belirsizlikler, piyasalarda yön belirleyici faktör olmaya devam ederken, makroekonomik verilerden gelen sinyaller, Trump yönetimi ile Fed arasında politika uyumsuzluğu yaşanacağına ilişkin endişeleri bir nebze hafifletti.

HAZİNE ADAYI EKONOMİDE BÜYÜME SİNYALİ VERİYOR

Trump'ın kabine adayları için Senato'da onay oturumları sürerken, Trump'ın Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday göstermesi, ülke ekonomisi ve piyasalar için olumlu yorumlandı.

Bessent'in, ABD'yi yeni "Altın Çağ"a taşımasına yardımcı olacağını kaydeden Trump, ülkenin rekabet gücünü artırmak, adil olmayan ticaret dengesizliklerini ortadan kaldırmak ve büyümeyi önceliklendiren ekonomi inşa etmek için politikalarını destekleyeceğini aktardı. ABD Senatosu Finans Komitesi'ndeki onay oturumunda konuşan Bessent, büyüme yanlısı düzenleyici politikalar uygulayıp vergileri azaltarak ve enerji üretimini serbest bırakarak ABD ekonomisini harekete geçireceklerini vurguladı.

FAİZ İNDİRİM TAKVİMİ ERKENE ÇEKİLEBİLİR

Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun beklendiği gibi düşmesi durumunda bankanın bu yılın ilk yarısında faizi tekrar düşürebileceğini söyledi. Enflasyon verileri iyi geldiği veya bu yolda devam ettiği sürece, faiz indirimlerinin piyasaların fiyatladığından daha erken gerçekleşebileceğini kaydeden Waller, verilerin iyi olması durumunda bu yıl faizi 3-4 kez düşürebileceklerini, veriler etki yapmazsa bu sayının 2'ye hatta 1'e düşebileceğini belirtti.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB'NİN FAİZ KARARINDA

Yurt içinde geçen hafta yükseliş eğilimi öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,68 değer kazanarak 9.977,94 puandan tamamlarken, gözler gelecek hafta TCMB'nin açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Konut ve araç fiyatları başta olmak üzere makro ekonomideki bir çok verinin Merkez'in yeni faiz kararıyla değişebileceği tahmin ediliyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor. AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

FAİZDE SERİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü. Öte yandan Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,4620'den kapattı. Yurt içinde gelecek hafta salı konut satışları, perşembe TCMB faiz kararı, Tüketici Güven Endeksi, cuma Moody's'in Türkiye kredi notu değerlendirme raporu takip edilecek.

Konut ve araç fiyatları için gözler kritik veride
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Konut ve araç fiyatları için gözler kritik veride - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Recep Bayram:
    fakire bişey çıkmaz oradan 2 0 Yanıtla
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