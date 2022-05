Post and Parcel International Summit İstanbul'da başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "E-ticarette başarılı olmanın anahtarını dijital ve yabancı dil yetenekleri başta olmak üzere gelişmiş insan kaynağının yasal, teknolojik ve lojistik altyapının iyileştirilmesi ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması olarak sıralıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) öncülüğünde bu yıl ilk kez hayata geçirilen ve Türkiye kargo ve lojistik sektörünü bir araya getiren Post and Parcel International Summit (PPIS) İstanbul'da başladı.

Programın açılışında çevrim içi olarak konuşma yapan Sayan, E-ticaret şirketlerinin, 2020 yılının mart ayından itibaren 3-5 yılda yaşayacakları ivmelenmeyi sadece 6 ayda yaşadıklarını belirterek, "Böylelikle kargo, kurye ve lojistik ticaretin adeta vazgeçilmezi haline geldi." dedi.

Sayan, posta sektörünün gelirlerinin 2021 yılında 15 milyar lirayı geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"E ticarette başarılı olmanın anahtarını dijital ve yabancı dil yetenekleri başta olmak üzere gelişmiş insan kaynağının yasal, teknolojik ve lojistik altyapının iyileştirilmesi ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması olarak sıralıyoruz. Bunu aslında biz e-ticaret verilerini incelediğimizde görüyoruz. 2021 yılının ilk 6 ayı itibarıyla ülkemizde bu hacim yüzde 75'ten daha fazla artmış durumda.

Tabii bunun artması 2021 yılı ilk 6 ayında sipariş adetleri yüzde 95'e yakın arttı. ve e-ticaretin en önemli tamamlayıcısı olan posta sektörünün gelirleri ise 2021 yılında 15 milyar lirayı geçti. 100 milyonu aşkın haberleşme ve posta gönderisi sahiplerine ulaştı. Bunların yaklaşık yüzde 90'ı kurumsal gönderilerken, 2021 yılındaki posta gönderim hacmi 1,2 milyar adet seviyesinde gerçekleşti."

Türkiye'de 41 yetkilendirilmiş, posta hizmet sağlayıcısı bulunduğunu belirten Sayan, bu işletmelerin ülke genelinde 74 bini aşkın kişinin istihdamını sağladığını söyledi.

Sayan, yaşanan salgın sürecinin olumsuz şartlarına rağmen sektörün başarıyla hizmet verdiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Krizin fırsata dönüştüğü bu dönemde hızlı ivme kazanan posta sektöründe e-ticaret ve onun bir ileri adımı olan e-ihracat konusunda hem firmalarımız hem de devletimiz uygulamada görülen bazı aksaklık veya mevzuat eksikliklerinin bir an önce giderilmesi hususunda çalışmalarını sürekli yapıyor. Toplum sağlığını korumak adına teslimatlarda kimlik alınması zorunluluğu kaldırdık.

Kapı önü posta kutusu gibi yöntemler, alıcının bilgilendirilmesi koşuluyla temassız teslimat gerçekleştirebilmenin önünü açtık ve posta hizmet sağlayıcıları üçüncü taraflarda sözleşme yaparak esnaf, site, AVM'ler ve kilitli kargo dolapları aracılığıyla alternatif teslimat yapılabilmesini de sağladı. Bilgi güvenliği anlamında hizmet sağlayıcılarımıza İSO 27001 sertifikası alma zorunluluğu getirildi."

-"Salgınla birlikte posta sektörünün önemi bir kez daha gördük"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise konuşmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesinin posta sektörüne yeni pencere açtığını belirterek, "E-ticarete olan talep hızla arttı. Günümüzde dünyada yaklaşık 4,7 milyar internet kullanıcısı bulunmakla birlikte 16-64 yaş arasında nüfusun yaklaşık yüzde 76'sı e-ticaret yoluyla alışveriş yapıyor. Bu durum beraberinde etkili bir taşımacılık sistemine olan ihtiyacı da ortaya çıkardı." dedi.

Salgınla birlikte posta sektörünün önemi bir kez daha görüldüğüne işaret eden Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"E-ticaret vasıtasıyla alınan milyarlarca ürün posta hizmet sağlayıcısı vasıtası ile sahiplerine ulaştırılıyor. İnsanların evlerine kapanması, çalışma hayatının uzaktan sürdürülmesi ve fiziki alışverişin de sanal ortamda yapılmasıyla kargo sayıları önemli oranda arttı. Öyle ki e-ticaret konusunda mesafeli pek çok işletme ve tüketici bu alanda faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Bu da sektöre yapılması gereken yatırımların ve istihdamın artmasına neden oldu.Bu alışkanlıklar salgın sona erse de insanlar tarafından zor terk edilecek gibi gözüküyor. Bunu da göz önüne alınarak uzun vadeli planlar yapıyoruz."

Karagözoğlu, Türkiye'nin konumu sebebiyle sektörü açısından büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi süreciyle yeni fırsatlar oluştu ve bazı sektörlerin önemi arttı. Ülkemizin jeopolitik konumu gereği dünyanın önemli lojistik üslerinden biri olması bu anlamda büyük fırsatlar sunuyor. Günümüzde bir malı ucuza alabilmekten daha önemlisi o mala ulaşabilmek. Bu da sağlam bir tedarik altyapısıyla olabiliyor. Dolayısıyla postacılık sektörümüzün günümüz teknolojilerinden her anlamda faydalanması ekonomimiz için önemi haiz bir konudur.

Geleneksel kargo ve lojistik firmalarının günümüz rekabet şartlarında ayakta kalması oldukça zor. Yakın gelecekte taşımaların, drone ve otonom araçlarla yapılacağı düşünüldüğünde günümüzde firmaların robotik sistemler ve dijital çözümlerden yararlanması bir mecburiyet olarak karşımıza çıkıyor."

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de e-ticaretin, perakende satış ve lojistik sektörleri için bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, "Öncesinde tedarikçiler arasında bir köprü görevi üstlenen sektörümüz, bugün hepimizin bildiği gibi son tüketiciye kadar mal ve hizmet sağlanmasına aracılık eder hale geldi." şeklinde konuştu.

-"Ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlıyoruz"

Dünyada e-ticaretin hacminin büyümesinin ilk olarak lojistik sektörüne yansıdığını belirten Gülten, şunları kaydetti:

"Biz de PTT ailesi olarak böylesine yoğun bir trafiğin içerisinde lojistik operasyon gücümüz ve ülkemizin hemen her noktasında yer alan yaygın iş yeri ağımızla ile müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her an yanlarında oluyoruz. Taşıdığımız sorumluluğun bilincinde olarak yüksek kaliteli ve güler yüzlü hizmetimizi vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz.

Bugün 35 milyon ürün ve 15 milyon üyesiyle faaliyetlerini sürdüren PTT AVM sitemizle e-ticaret alanında da başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Ayrıca yurtdışı işbirlikleri kurarak, yerli ürünlerimizin yabancı pazardaki müşterilerle buluşmasına aracılık ediyor. Ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlıyoruz."