Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye\'nin en borçlu belediyesi

Sosyal Güvenlik Kurumu'na en çok borcu olan belediyeler sıralandı. İlk sırayı 18 milyar liralık borçla İzmir Büyükşehir Belediyesi alırken, onu Adana ve Ankara takip etti.

İKTİDAR VE MUHALEFET ARASINDA POLEMİK

2025 yılı geride kalırken geçtiğimiz yılın en çok konuşulan konularından birisi de belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları oldu. Bu kapsamda iktidar ve muhalefet partileri arasında çok sayıda münakaşa yaşandı. İktidar partisi muhalefete borçların ödenmemesi nedeniyle yüklenirken, muhalefet ise borçların ödenmesi konusunda iktidarı yardımcı olmamakla suçladı.

TOPLAM BORÇ 234 MİLYAR LİRA

Belediyelerin SGK'ye toplam prim borçları ise, 2025 yılı ağustos ayı itibarıyla toplam 234,2 milyar lira olarak açıklandı. Bu çerçevede konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarına ilişkin tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını ve borcunu ödeme gayretinde bulunan tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu dile getirmişti. Işıkhan, belediyelerin borçlarını ödeme noktasında irade beyan etmeleri durumunda ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm kolaylıkları gösterdiklerini de söylemişti.

SGK'YA EN ÇOK BORCU OLAN 3 BELEDİYE

Belediyelerin 2025 Ekim ayı itibarıyla borçlarına bakıldığında ise en borçlu belediyeler arasında 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk sırada yer aldı. İzmir'i 7 milyar 836 milyon 600 bin 929 lirayla Adana Büyükşehir Belediyesi ve 7 milyar 698 milyon 156 bin 483 lirayla Ankara Büyükşehir Belediyesi takip ederek, en borçlu ilk üç belediye arasında yer aldı.

İBB'NİN BORCU 3.9 MİLYAR LİRA

2025 Ekim ayı itibarıyla şirket borçları, gecikme cezası ve zammı dahil SGK'ye en çok borcu olan diğer belediyelerin sıralaması ise şu şekilde: