Ekonomi

Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi

Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye\'nin en borçlu belediyesi
14.01.2026 13:44
SGK'ya en çok prim borcu olan belediyeler listesinde ilk sırada 18,1 milyar TL ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yer aldı; Adana (7,8 milyar TL) ve Ankara (7,7 milyar TL) onu takip etti. Belediyelerin SGK'ya toplam borcunun Ağustos 2025 itibarıyla 234,2 milyar TL olduğu açıklanırken, konu yıl boyunca iktidar-muhalefet arasında polemik konusu oldu. Listede ayrıca Şişli, Balıkesir Büyükşehir, İBB (3,9 milyar TL), Beşiktaş, Ataşehir ve Sarıyer de yüksek borçlu belediyeler arasında yer aldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na en çok borcu olan belediyeler sıralandı. İlk sırayı 18 milyar liralık borçla İzmir Büyükşehir Belediyesi alırken, onu Adana ve Ankara takip etti.

İKTİDAR VE MUHALEFET ARASINDA POLEMİK

2025 yılı geride kalırken geçtiğimiz yılın en çok konuşulan konularından birisi de belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları oldu. Bu kapsamda iktidar ve muhalefet partileri arasında çok sayıda münakaşa yaşandı. İktidar partisi muhalefete borçların ödenmemesi nedeniyle yüklenirken, muhalefet ise borçların ödenmesi konusunda iktidarı yardımcı olmamakla suçladı.

TOPLAM BORÇ 234 MİLYAR LİRA

Belediyelerin SGK'ye toplam prim borçları ise, 2025 yılı ağustos ayı itibarıyla toplam 234,2 milyar lira olarak açıklandı. Bu çerçevede konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarına ilişkin tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını ve borcunu ödeme gayretinde bulunan tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu dile getirmişti. Işıkhan, belediyelerin borçlarını ödeme noktasında irade beyan etmeleri durumunda ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm kolaylıkları gösterdiklerini de söylemişti.

SGK'YA EN ÇOK BORCU OLAN 3 BELEDİYE

Belediyelerin 2025 Ekim ayı itibarıyla borçlarına bakıldığında ise en borçlu belediyeler arasında 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk sırada yer aldı. İzmir'i 7 milyar 836 milyon 600 bin 929 lirayla Adana Büyükşehir Belediyesi ve 7 milyar 698 milyon 156 bin 483 lirayla Ankara Büyükşehir Belediyesi takip ederek, en borçlu ilk üç belediye arasında yer aldı.

İBB'NİN BORCU 3.9 MİLYAR LİRA

2025 Ekim ayı itibarıyla şirket borçları, gecikme cezası ve zammı dahil SGK'ye en çok borcu olan diğer belediyelerin sıralaması ise şu şekilde:

  • İstanbul Şişli Belediyesi 6 milyar 14 milyon 509 bin 306 lira,
  • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 254 milyon 514 bin 519 lira,
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 900 milyon 215 bin 328 lira,
  • İstanbul Beşiktaş Belediyesi 3 milyar 586 milyon 829 bin 596 lira,
  • İstanbul Ataşehir Belediyesi 3 milyar 568 milyon 291 bin 212 lira,
  • İstanbul Sarıyer Belediyesi 3 milyar 257 milyon 899 bin 347 lira
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Bu borçlar olmasaydı emeklinin maaşı 40 bin mi olurdu peki? 8 12 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Soruyu yanlış sormuşsun Ssk ya borcunu ödemeyenler emeklinin Maaşı 39.000 TL olsun diyor olacaktı 20 1
    Diyego Can Diyego Can:
    saray olmasaydı emeklinin maaşı 40 bin TL idi sarayın günlük gideri 58 milyon TL 2 3
  • Efem0909 Efem0909:
    Neden işçiden kesildiği gibi otomatik tahsil edilmiyor bu kadar borç birikene kadar 11 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    SSK YA OLAN BORÇLARINI ÖDEMEYENLER BU GÜN KALKMIŞ EMEKLİNİN MAAŞI 39 000 ? OLSUN DİYOR 11 0 Yanıtla
  • 41kh037 41kh037:
    ak belediyesi yokmu son dakika 4 5 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    olmayanı zorla listeye mi sokacaklar 2 2
    Taner Avcı Taner Avcı:
    varsa onada aynı yaptırım neyse uygulansın 0 0
  • Ali Yeditepe Ali Yeditepe:
    bu borçların hepsi ak parti döneminden kalma. ama kimse bunu dile getirmiyor. 2 4 Yanıtla
    Taner Avcı Taner Avcı:
    İzmir'de ki mi 1 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
