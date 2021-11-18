Red Bull Neymar Jr's Five'da final heyecanı

Brezilyalı futbolcu Neymar'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'da final, 20 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

Gaziantep, Sivas, Çanakkale ve Denizli'deki elemeler sonrasında Türkiye'nin en iyi 8 amatör sokak futbolu takımı ve geçen yılın şehir finalisti olarak davet edilen üç takım, büyük finalde karşı karşıya gelecek.

Ankara'daki finali kazanacak ekip, Katar'daki Dünya Finalleri'nde Türkiye'yi temsil edecek ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitüsü ile maç yapacak.

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr's Five'a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Beşer kişiden oluşan takımlarda gol yiyen ekipten bir oyuncu oyundan çıkıyor. Son oyuncu çıktığında ya da oyunun 10 dakikalık oyun süresi sona erdiğinde müsabaka tamamlanıyor ve kazanan belli oluyor.