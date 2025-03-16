Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı

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Rekabet Kurumu tarafından dijital film ve dizi platformları Netflix, Exxen, Blu TV, Amazon, Gain ve Disney+ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

16.03.2025 13:52
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Rekabet Kurumu tarafından dijital film ve dizi platformlarına yönelik yapılan ön araştırma karara bağlandı. Rekabet Kurulu 27 Şubat tarihli toplantısında, ön araştırma elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak Netflix, Exxen, Blu TV, Amazon, Gain ve Disney+ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

DİJİTAL İÇERİK PLATFORMLARINA SORUŞTURMA

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Abonelik Temelli İsteğe Bağlı Video Hizmeti Sunan Teşebbüslere Yönelik Ön Araştırma Karara Bağlanmıştır

Film, dizi gibi kreatif yapım içeriklerinin yayınlanmasına yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen öna raştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.

Rekabet Kurulu 27.02.2025 tarihli toplantısında, ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla,

Netflix Inc., Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri AŞ, Los Gatos Turkey Medya Eğlence Ltd. Şti. ve Los Gatos Turkey Yönetim Destek Hizmetleri Ltd. Şti. teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (NETFLIX),

The Walt Disney Company Medya Eğlence ve Ticaret Ltd. Şti. ve Disney XD Televizyon Yayıncılık AŞ teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (DISNEY+),

Exxen Dijital Yayıncılık AŞ (EXXEN),

BluTV İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri AŞ (BLUTV),

Amazon.com Sales, Inc, Amazon.com Services LLC, Amazon Seller Services Private Limited, Amazon Digital UK Limited, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Şti ve Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık AŞ teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (AMAZON),

Gain Medya AŞ (GAİN)

hakkında aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca hakkında soruşturma açılmasına 25-08/185-M sayı ile karar vermiştir.

KANUNU İHLAL EDİP ETMEDİĞİ İNCELENECEK

Bu doğrultuda açılan soruşturma kapsamında temelde;

NETFLIX'in, i) platformdaki içeriklere yönelik lisans anlaşmaları kapsamında yapımcı/dağıtıcılar/telif hakkı sahiplerine ve ii) oyuncular, yönetmenler, senaristler gibi yetenek kadrosuna dahil kişilere yönelik münhasırlık koşulları ileri sürmek başta olmak üzere, iii) Türkiye'de faaliyet gösteren yapımcılar ve/veya orijinal içeriklerde yer alan oyuncu gibi yetenek kadrosuna dahil kişiler arasında ayrımcılık yapmak, platformda kendi orijinal yapımlarını bağımsız yapımcıların yapımları aleyhine kayırmak gibi davranışlar aracılığıyla hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediği ve NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, GAİN, AMAZON ve BLUTV'nin yapımcı, dağıtıcı gibi içerik sağlayıcıları ve/veya oyuncu, yönetmen, senarist gibi yetenek kadrosuyla akdettiği münhasır anlaşmalar ve diğer rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamalar yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmedikleri incelenmektir."

Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Güncel, Blu TV, Amazon, BluTV, Exxen, Dizi, Gain, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • fatih deniz:
    Bıktık artık sizin cinsel içerikli cinsel içerikli yapımlarınızla örf adetimiz kalmadı 19 26 Yanıtla
  • Turgay uysal:
    acuna da deymeye başladılar 23 6 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Akılları sıra çakallık yapacaklar TABİİ yaa. bedava da olsa, oyunculara mobbing yapıp orda içerik üretmeye zorlasanız da aklı başında olan sizin Oyunuzu görür. 15 6 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    izlemezsin olup biter para verip abone olunmuyormu bu platformlara... Ben abone de değilim izlemiyorum da... fakat başkalarını terbiye etme hadsizliği de göstermem. telefonlardan da isteyen o tür sitelere baglanabliyor telefonlar da toplatılsın mı 14 2 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    İzlemek zorunda değilsiniz sonuçta belli bir ücret karşılığı üye olunup TV de tlfnda tablet de izleniyor. İstemeyen izlemesin isteyen abone olup izlesin bu kadar basit. 8 1 Yanıtla
  • Ata Türkkan:
    hepsi süfyanin hsfjjhfs 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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