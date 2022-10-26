Riyad'taki konferansta Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a, Bakan Nebati'den tepki - Son Dakika
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Riyad'taki konferansta Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a, Bakan Nebati'den tepki

26.10.2022 20:04
Riyad'taki konferansta Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a, Bakan Nebati'den tepki

SUUDİ Arabistan devam eden 6'ıncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nda ın bugünkü oturumunda konudan uzaklaşarak ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alan açıklamalar yapan Yunan Bakan'a Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tepki gösterdi.

SUUDİ Arabistan devam eden 6'ıncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nda ın bugünkü oturumunda konudan uzaklaşarak ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alan açıklamalar yapan Yunan Bakan'a Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tepki gösterdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta gerçekleştirilen 6'ıncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na 6 binden fazla uluslararası delege delege katıldı. Dün akşam 'İnsanlığa Yatırım' temasıyla düzenlenen konferansta söz alan Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis, konunun dışına çıkarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Katılımcıların yatırım ve iş birliği alanlarında görüş belirttiği sırada söz alan Yunan Bakan Georgiadis, konunun dışına çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ın egemenliğini sorgulamakta ısrar ettiği takdirde Yunanistan'ın kendini savunacağını ifade etti.Bugünkü oturumda söz alan Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yunan Bakanın zirvedeki atmosfere zıt bir şekilde ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'ı hedef aldığını belirterek tepki gösterdi. İkili meselelerin bu platforma getirilmesinin öncelikle ev sahibine, sonra da konferansa katılan tüm katılımcılara saygısızlık olduğunu belirten Bakan Nebati, Yunanistan'ın bu komplekslerinden kendini kurtarması gerektiğini söyledi.


Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Riyad'taki konferansta Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a, Bakan Nebati'den tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Riyad'taki konferansta Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a, Bakan Nebati'den tepki - Son Dakika
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