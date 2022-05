Rizeliler havalimanının açılışını 4 gözle bekliyor - Son Dakika

Rizeliler havalimanının açılışını 4 gözle bekliyor

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü açılacak olan Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı Rize-Artvin Havalimanı için Rizeliler'in heyecanlı bekleyişi sürüyor. Pazar ilçesi sakinleri ilçelerinin hemen yanında yapılan havalimanının hizmete girmesini dört gözle bekliyor.

Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmalarında sona gelindi. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in katılımı ile açılacak olan havalimanı sayesinde hem Rize'nin hem de ilçelerinin öneminin daha da artacağını kaydeden ilçe sakinlerinden Hızır Şükrü Doğanay, "Havalimanı demek büyük bir kültür demektir. Her şeyden önce şehrimiz turizmi kazanacak. Ulaşımı kolaylaşacak. İnsanlarımız daha huzurlu daha rahat seyahat edecek. İlçemiz çok geri kalmıştı. Geri kalmasından dolayı ilçemize havalimanı yeni bir kimlik verecek, ayrı bir hava verecek. Pazarımızın çok değer kazanacağına inanıyorum. Bir ile üniversite ve havalimanı bir kimlik verir. Üniversite ve Havalimanı olması demek o ilin çok gelişmesi demektir. Her şeyden önce Cumhurbaşkanımızın memleketine yakışır. Bizim için gerçek bayram Cumartesi günü olacak. Bizim için çok büyük bir mutluluk çünkü ben artık Pazar'dan kalkıp Antalya'ya 1 saat 15 dakikaya gidebileceğim. Yurtdışı hariç Türkiye'nin neresine gidersek gidelim 1 saate her yere gidebileceğiz" dedi.

"Havalimanı bizim için bir velinimettir"

Yeni açılacak olan havalimanının Pazar Halkı olarak değerini bilmeleri gerektiği belirten Aykan Engin "Pazar esnafının, halkının çaba sarf etmesi gerekiyor. Havalimanına gelen bir turistin bu pazarın içine girmesi lazım. İlgi gösterilmesi lazım. Çalışılması lazım. Bazı altyapı eksikliklerinin düzeltilmesi lazım. Havalimanı bizim için bir velinimettir. Bu görülmemiş bir olaydır. Pazarlı olarak buranın kıymetini bilelim sahip çıkalım" şeklinde konuştu.