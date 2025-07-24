Roketsan'dan IDEF 2025'te Stratejik İşbirlikleri

Yerli roket ve füze üretimine öncülük eden milli savunma şirketi Roketsan, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) Milli Savunma Bakanlığı, TÜRKSAT ve ASFAT ile işbirliği protokolü imzaladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam ediyor.

İlk kez sergilediği yenilikçi ürünleri ve sahada kendini kanıtlamış onlarca savunma sistemiyle Türkiye'nin en büyük savunma sanayi fuarı IDEF'25'e katılan Roketsan, yeni nesil roket, füze ve mühimmat sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katmaya devam ediyor.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı'nın imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Roketsan'ın hava savunma alanındaki üstün çözümlerinden biri olan SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi teslimatı gerçekleştirilecek.

Sınıfında en uzun menzile sahip olmasının yanı sıra en yeni güdüm teknolojileri ile donatılan ve üstün vuruş gücüne sahip olan SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli-sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılmak üzere geliştirildi.

Çelik Kubbe projesinin de önemli bir unsuru olan SUNGUR, yeni teslimatı ile Türk hava savunmasının korunmasında rol alacak.

Roketsan, Endonezya Deniz Kuvvetlerinin savunma kapasitesini artırıyor

Roketsan'ın IDEF kapsamında imzaladığı bir diğer sözleşme ise Endonezya Deniz Kuvvetlerine yeni sistem teslimatı ve modernizasyon desteğine yönelik oldu.

Bu kapsamda, Endonezya'nın en büyük denizcilik üretim şirketlerinden biri olan PT PAL'in inşa edeceği deniz platformlarına Roketsan'ın Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) entegre edilecek.

Roketsan ayrıca, Endonezya Deniz Kuvvetlerinin modernizasyonuna da katkı sağlayacak. PT PAL Üst Yöneticisi (CEO) Kaharuddin Djenod ve Murat İkinci arasında imzalanan sözleşmeler, Roketsan'ın Endonezya'nın deniz savunma kapasitesine sunduğu desteği daha da güçlendirecek.

Roketsan ve TÜRKSAT, uzay çalışmalarında işbirliği yapacak

Türkiye'yi uzaya taşıma görevini üstlenen Roketsan, bu konudaki işbirliklerini de genişletiyor.

1500 kilogram ağırlığındaki uyduları 700 kilometre irtifadaki güneş eş zamanlı yörüngeye yerleştirmek üzere geliştirdiği ŞİMŞEK-2 Uydu Fırlatma Aracı'nın tanıtımını da IDEF'25'te gerçekleştiren Roketsan, ayrıca fuarda, TÜRKSAT ile "Uydu Fırlatma ve Uzay Sistemleri Alanında İş Birliği Protokolü" de imzaladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı törende, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay tarafında imzalanan işbirliği protokolü ile Türkiye'nin bu alandaki kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

Roketsan ve ASFAT arasında TEBER işbirliği

Bu arada, IDEF'25'in üçüncü gününde Roketsan ve ASFAT arasında da "TEBER Projesi Kapsamında Tapa Alımı İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Roketsan'ın MK-81 ve MK-82 Genel Maksat Bombaları'nın vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla geliştirdiği TEBER Güdüm Kiti, Genel Maksat Bombalarını Ataletsel Ölçüm Birimi, Küresel Konumlama Sistemi ve aktif Lazer Arayıcı Başlığı kullanarak akıllı bir silah sistemi haline getiriyor.