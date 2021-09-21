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ROKETSAN'dan yerli ve milli teknoloji vurgusu - Son Dakika

ROKETSAN'dan yerli ve milli teknoloji vurgusu

21.09.2021 16:37
ROKETSAN'dan yerli ve milli teknoloji vurgusu, System.String[]

ROKETSAN'dan yerli ve milli teknoloji vurgusu "Savunma sanayi yerli ve milli olması şart olan bir alan" ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Savunma sanayinde genel olarak yerlilik oranımız yüzde 70 civarında.

ROKETSAN'dan yerli ve milli teknoloji vurgusu

"Savunma sanayi yerli ve milli olması şart olan bir alan"

İSTANBUL - ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Savunma sanayinde genel olarak yerlilik oranımız yüzde 70 civarında. Savunma sanayi yerli ve milli olması şart olan bir alan. Biz de bu yerli, milli teknolojilerimizin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Savunma sanayinin önemli firmalarının yer aldığı festivale öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Çeşitli gösteri ve etkinliklerin olduğu TEKNOFEST'te en yeni teknolojiyle geliştirilmiş savunma sanayi araçları da görücüye çıktı.

ROKETSAN'ın ileri teknoloji kullanılarak geliştirdiği ATMACA Gemisavar Füzesi, METE Silah Sistemi, Mini Akıllı Mühimmat MAM-T, CİRİT, Stand-Off Mühimmatı SOM, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS), HİSAR Hava Savunma Füzesi de katılımcıların ilgi gösterdiği stantlardan oldu. Sergilenen ürünler ile ilgili bilgi veren ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, yaptığı konuşmada dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve milli ürün geliştirmenin önemine dikkat çekti.

Savunma sanayinin yerli olmasına vurgu yapan Murat İkinci, "Savunma sanayi, yerli ve milli olması şart olan sanayilerden bir tanesidir. Ülkemizin de milli teknolojiler geliştirmesi ve bu alanda kendi ihtiyaç duyduğu teknolojileri kendi insanıyla oluşturup hayata geçirmesi çok önemli. Şirket olarak silahlı kuvvetlerimizin sahadaki caydırıcılık gücüne güç katmış bulunuyoruz. Yüzde 70 oranında bir yerliliğe sahibiz. Yerli ve milli teknolojilerimizin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

TEKNOFEST'in gençlerin ilgisini çeken geleneksel bir festival haline geldiğini de ifade eden İkinci, "TEKNOFEST artık geleneksel bir festival haline geldi. Özellikle gençlerin çok ilgisini çeken bir festival ve Milli Teknoloji Hamlesi açısından da önem arz ediyor. Buradaki gençler mühendis ağabeyleri tarafından bu bayrağı devralacaklar. Milli Teknoloji Hamlesi, yerli kaynaklarımız ve insanımızla yapacağımız teknolojileri kapsıyor. Bu hamle kapsamındaki çalışmalara TEKNOFEST çok ciddi bir katkı sağlıyor. Şirket olarak burada yeni ve teknolojik ürünlerimizi sergiliyoruz. Bunlardan en önemlisi de uzaya erişim sağlayacağımız MUFS projemizdir. Bu sistem 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye 100 kiloluk bir uyduyu yerleştirecek bir kabiliyete sahip olacak. Burayı ziyaret edenlere hem havacılık hem de uzayla ilgili bilgiler vereceğiz" diye konuştu.

ROKETSAN'dan yerli ve milli teknoloji vurgusu
ROKETSAN'dan yerli ve milli teknoloji vurgusu
ROKETSAN'dan yerli ve milli teknoloji vurgusu
ROKETSAN'dan yerli ve milli teknoloji vurgusu

Murat İkinci, Havacılık, Festival, Milli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ROKETSAN'dan yerli ve milli teknoloji vurgusu - Son Dakika Ekonomi


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