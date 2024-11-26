Rosatom'dan Nükleer Enerji Farkındalığı - Son Dakika
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Ekonomi

Rosatom'dan Nükleer Enerji Farkındalığı

Rosatom\'dan Nükleer Enerji Farkındalığı

Rusya'nın Rosatom'u, Türkiye'de 'Nuclear Now' belgeselini göstererek nükleer enerji farkındalığı artırdı.

26.11.2024 14:21
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, nükleer enerji konusunda farkındalık yaratma çalışmaları kapsamında, Oliver Stone'un "Nuclear Now" belgeselini Türk üniversitelerinde gösterdi.

???????Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, nükleer farkındalığı küresel düzeyde artırmak amacıyla aralarında Türkiye'nin de olduğu 100 ülkede Global Atomic Quiz ve belgesel gösterimi etkinlikleri düzenledi.

Dünya Bilim Günü kapsamında yapılan Atomic Quiz'e 25 bin kişi katılırken, Türkiye katılan ülkeler arasında katılımcı sayısı ve ilgi düzeyi açısından 3'üncü sırada yer aldı. Rosatom'un, Türkiye'de düzenlediği etkinlik kapsamında Hacettepe Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi olmak üzere 4 üniversitede öğrencilerle bir araya gelindi. Üniversitelerde dünyaca ünlü yönetmen Oliver Stone'un "Nuclear Now" belgesel gösterimi ile akademisyen ve uzmanların katılımıyla söyleşiler yapıldı.

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi'nde çoğunluğu geleceğin nükleer enerji mühendislerinden oluşan 150'den fazla öğrenci, Atomic Quiz'de yer alan farklı zorluk ve kategorilerdeki 25 soruyu yanıtladı. Nükleer enerji hakkındaki bilgilerini test etmelerinin yanı sıra yeni şeyler öğrenmelerine olanak sağlayan testi çözen öğrenciler, etkinlik kapsamında soruların doğru yanıtları üzerine tartışma fırsatı da buldu.

Nükleer İletişim Uzmanı ve Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Sevimli moderatörlüğünde öğrencilerle buluşan Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Ergün, Atomic Quiz'de yer alan soruların doğru yanıtlarını nedenleri ve ayrıntılı açıklamalarıyla katılımcılara aktardı. Öğrenciler, Ergün'ün anlatımıyla hem nükleer enerji hakkında yeni şeyler öğrenme hem de kendi yanıtlarını değerlendirme fırsatı buldu.

Tarsus Üniversitesi

Tarsus Üniversitesi'nde farklı mühendislik fakültelerinden 110'u aşkın öğrenciyi bir araya getiren etkinlik çerçevesinde öğrenciler Atomic Quiz'de yer alan soruları yanıtladı. Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Özen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Deran ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Murat Özkendir'in de katıldığı etkinlikte soruları cevaplayan öğrenciler, yanıtlarının doğruluğunu Akkuyu Nükleer AŞ Ticari Operatörler Grubu Baş Uzmanı Ahmet Yasin Öner'le değerlendirme fırsatı buldu. Öner, bazı sorular için detaylı açıklamalar yaptı.

NIATR Yönetim Kurulu Üyesi Sevimli'nin yönettiği söyleşide, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Rusya'da eğitimlerini tamamlayarak Akkuyu'da görev yapan Türk mühendisler arasında yer alan Öner, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu projesi hakkında da bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Panelin ardından Tarsus Üniversitesi öğrencileri de nükleer enerjinin dünyadaki yolculuğunu benzersiz bir şekilde aktaran Nuclear Now belgeselini izledi.

Sinop Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi'nden sonra Türkiye'nin ikinci Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü'ne ev sahipliği yapan Sinop Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe 80'e yakın öğrenci katıldı. Etkinliğe, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak ve Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meryem Seferinoğlu'nun da aralarında olduğu pek çok öğretim görevlisi de katıldı. Etkinlikte belgesel gösteriminden önce Seferinoğlu ve Öner'in katılımıyla söyleşi yapıldı.

Öğrencilerle Akkuyu NGS'de görev yapmak için Rusya'da aldığı eğitimin ayrıntılarını paylaşan Öner, kendisiyle aynı yolu izlemek isteyen öğrencilere deneyimlerini aktardı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Nuclear Now belgeselinin gösterildiği ve söyleşi yapılan bir diğer durak oldu. Belgesel, İletişim Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından büyük ilgiyle izlendi. Belgeselin ardından Ergün, katılımcılara nükleer enerji hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı. Ergün, geleceğin iletişimcileri, gazetecileri ve sinemacıları tarafından ilgiyle dinlendi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Güven Akdoğan da belgeseli sinematografik açıdan ele aldı ve Stone'un belgeselciliği hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov, yönetmenin karmaşık bir konuyu basit bir dil kullanarak ele aldığını, böylece izleyici ile kolayca iletişim kurduğuğunu belirterek, "'Nuclear Now' hem nükleer enerjinin günümüzde geldiği noktayı göstermeyi vadediyor hem de insanlığın nükleer enerjiye ihtiyacı olduğuna dair bir eylem çağrısında bulunuyor. 'Yeniden düşünme vakti' sloganı, izleyicileri, özellikle günümüzün çevresel zorlukları ve aşırı enerji tüketimi bağlamında, nükleer enerjiyi temiz bir enerji alternatifi olarak yeniden düşünmeye teşvik ediyor. İzleyicilerin belgeseli izledikten sonra bu bakış açısını benimseyeceklerini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rosatom'dan Nükleer Enerji Farkındalığı - Son Dakika

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