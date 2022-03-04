Rusya Maliye Bakanlığı açıkladı: Yaptırımları karşılayabilecek yeterli fonumuz var - Son Dakika
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Rusya Maliye Bakanlığı açıkladı: Yaptırımları karşılayabilecek yeterli fonumuz var

04.03.2022 14:58
Rusya Maliye Bakanlığı açıkladı: Yaptırımları karşılayabilecek yeterli fonumuz var

Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı İrina Okladnikova yaptığı açıklamayla, yaptırımları sübvanse edebileceklerini söyledi. Bakan Yardımcısı, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş rezervlerine müzakereler sonucunda tekrar erişmeyi beklediklerini belirterek, 2022'ye yönelik bütçe yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterli fona sahip olduklarını vurguladı.

Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı İrina Okladnikova dünya ülkeleri tarafından Rusya'ya yönelik uygulamaya koyulan ekonomik yaptırımlar hakkında konuştu. Süreci tüm detayları ile incelediklerini belirten Okladnikova, "Sürecin mali sonuçlarını değerlendiriyoruz. Elbette, müzakereler çerçevesinde (dondurulan) fonların Rusya Merkez Bankası'nın erişimine açılmasını ve bu fonların bütçe sistemi için önemli bir finansal sonuç doğurmamasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

RUSYA 2022 YILINI TAMAMLAMAK İÇİN YETERLİ BÜTÇEYE SAHİP

Okladnikova, Rusya'nın bütçe yükümlülüklerini yerine getirmekte sorun yaşamayacağını belirterek, "2022'ye yönelik bütçe yükümlülüklerimizi karşılayabilecek yeterli fona sahibiz." ifadesini kullandı.

DÜNYA ÜLKELERİ RUSYA'YA EKONOMİK MÜDAHALEDE BULUNMUŞTU

Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada, Rusya'ya karşı uygulanacak ilave ekonomik yaptırımlar konusunda ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı tercih etmesi ve bağımsız bir ülke olan Ukrayna'ya saldırması kınandı. Rusya'nın işgaline karşı kahramanca direnen Ukrayna hükümeti ve halkının yanında olunduğuna işaret edilen açıklamada, Rusya'nın uzun yıllardır geçerli olan temel uluslararası kural ve normlara yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

RUS YETKİLİLERİN MAL VARLIKLARI DONDURULMUŞTU

Rus hükümetine yakın yetkililer ve elitlerin yanı sıra ailelerine yönelik mal varlığı dondurma gibi yeni yaptırımlar da uygulanacağına dikkat çekilen açıklamada, diğer ülkelerle görüşmelerde bulunarak bu kişilerin varlıklarını gizlemelerinin engelleneceği kaydedildi. Açıklamada, dezenformasyona ve diğer hibrit savaş biçimlerine karşı da çeşitli tedbirler alınacağı ve bu konuda iş birliğinin artırılacağı belirtildi. Ukrayna halkının yanında olunduğu anımsatılan açıklamada, "Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yönelik saldırısının hesabını sormak için daha fazla önlem almaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

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Son Dakika Ekonomi Rusya Maliye Bakanlığı açıkladı: Yaptırımları karşılayabilecek yeterli fonumuz var - Son Dakika


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