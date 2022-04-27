Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a gaz satışını durduruyor! AB üyesi ülkeler için ise uyarıda bulundu - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor. 24 Şubat sabahı başlayan saldırı sonrası ABD ve AB ülkeleri Rusya'ya karşı yaptırım kararı almış, Ukrayna'ya ise silah yardımında bulunmaya başlamıştı.

DOĞAL GAZ SATIŞINDA YENİ DÖNEMİ İLAN ETMİŞTİ

Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Dost olmayan ülkelere gaz satarken Rus Rublesi kullanımına geçmeyi planlıyoruz' sözleri ile doğal gaz satışında yeni dönemi resmen ilan etmişti. Putin sözünü tuttu. NPR'de yer alan habere göre, Ruble ile ödeme yapmayan iki NATO ve AB üyesi Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz arzı askıya alındı.

GAZPROM KARARLARI İKİ ÜLKEYE BİLDİRDİ

Varşova ve Sofya, Rus enerji devi Gazprom'un kendilerine Çarşamba gününden itibaren gaz arzını durdurduğunu bildirdiğini açıkladı. Bu Putin'in Euro yerine Ruble ile gaz satışı kararı sonrası bir ilk niteliğinde. Zira Polonya ve Bulgaristan bu karara uymadıkları için gaz tedariği askıya alınan ilk ülkeler oldu.

PUTİN DOĞAL GAZI BİR SİLAH GİBİ KULLANIYOR

Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'dan sonra benzer adımları diğer AB üyesi ülkeler içinde atabileceği belirtiliyor. Putin'in doğal gazı bir silah gibi kullandığını belirten uzmanlar özellikle Almanya gibi Rus gazına bağımlı ülkelerde bu durumun ciddi ekonomik sıkıntılara neden olabileceği görüşünde. Bu iki ülkeye gaz akışının askıya alınması Avrupa'ya bir gözdağı olarak nitelendiriliyor.

HEDEFTE NEDEN POLONYA VE BULGARİSTAN VAR?

Rusya'nın gazı kesmek için neden bu iki ülkeyi seçtiği ise tartışma konusu oldu. Bunun Ukrayna savaşı bir parçası olduğu görüşü ağır basıyor. Polonya, Rus işgali sırasında komşu Ukrayna'nın güçlü bir destekçisi oldu. Varşova hükümeti Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı ulusların Ukrayna'ya sağladığı silahlar için bir geçiş noktası konumunda bulunuyor.