Safranbolu'da "milli bitki" safran ile turizmi artırma hedefi

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde üretimi yapılan dünyanın en pahalı bitkisi safrana yönelik yeni projelerle turizme katkı sağlanması hedefleniyor. Osmanlı döneminden kalan han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra geleneksel konaklarıyla ülkenin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Safranbolu, her yıl 1 milyon yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkaran Safranbolu'da yöneticiler, yıllık 1,5 milyon turist ağırlama hedefini yakalamak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Dünyada "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu'da turist sayısının artırılması için yapılan çalışmalardan birisi de ilçeye adını veren, dünyada tescili sağlandığı için "milli bitki" unvanını alan safran oldu. Safranbolu turizminin yeni destinasyonu haline gelen ilçedeki 40 dekarlık safran tarlaları, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. - "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi Uğruna savaşların yapıldığı bilinen, 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen ve kilogramı 40 ila 60 bin liradan alıcı bulan "dünyanın en pahalı bitkisi" safran üretimini artırmak için ilçede "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi hayata geçirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Karabük Valiliği, İl Özel İdaresi, Safranbolu Kaymakamlığı ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansınca (BAKKA) desteklenen projeyle 15 dekar alanda yeni safran üretimi yapılacak. Projeyle bölgede temini kritik önem taşıyan safran soğanı üretilecek, coğrafi işaretli Safranbolu safranı üretimi yaygınlaşacak, birlik üyesi çiftçilerin kaliteli, yerli ve ucuz tedarikine imkan sağlanacak. Katma değerli tarımsal üretim desteklenecek, 100 çiftçiye üretime yönelik eğitim verilecek ve 20 kadının tarımsal faaliyete başlaması sağlanacak. - "Turizmi yayınlaştırmak istiyoruz" Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, safranın turizm alanında da değer kazanan bir bitki olduğunu söyledi. Safran tarlalarını binlerce turistin ziyaret ettiğini dile getiren Gürel, "Safranbolu'nun bir kültür turizmi altyapısı var. 1 milyondan fazla insanın geldiği, bunların özellikle ecdadımızdan kalan yapıları, Osmanlı mimarisinin örneklerini gördüğü bir bölgede bir de turistlerimiz tarlalarda yetişen çok değerli 'kırmızı altın' dediğimiz mucizevi bitkinin hasadına, üretimine katılıyor. Bu da bizi sevindirmekte." diye konuştu. Gürel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Safran bitkisiyle gelen turist sayısı arttı. İnşallah önümüzdeki süreçte 1,5 milyonluk ziyaretçi hedefine ulaşmış olacağız. Bölgemizdeki turizmi, özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yani Uzak Doğu'dan, Avrupa'dan, dünyanın değişik yerlerinden, değişik milletlerden insanların gelmesiyle buradaki turizmi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var." - "Müze kurmayı düşünüyoruz" Turizme, ekonomiye katkı sunan safranın üretimini artırmak için sivil toplum örgütleri ve çiftçilerle bir proje hayata geçirdiklerini anlatan Gürel, şöyle devam etti: "Bu proje, safranı, safran üretimini ön plana çıkaracak bir çalışma. Buna bir de lavantayı eklediler; 'Lavanta Kokulu Safran Bahçesi' diye. Aynı zamanda içerisine müze kurmayı düşünüyoruz. Bu çalışmayla üretim sahalarımız gelişmiş olacak. Bu manada direk turizme yönelik çalışma olacak. Buradaki insanlar kazandıkça, gelen insanlar mutlu oldukça, biz de mutlu olacağız, bölge turizmine ve tarıma katkıda bulunmuş olacağız." - "Safran üretimini yüzlerce dönüme çıkaracağız" Üretici İsmail Yılmaz da safranın turizm açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Ne kadar çok üretim yaparlarsa bölgeye o kadar çok misafir geleceğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: "Dünyanın her bölgesinden safranı görmek için geliyorlar. Koklamak, toplamak ve almak için günlerce burada bekliyorlar. Çiçeklerin fotoğraflarını çekiyorlar, hasat ediyorlar. Safranı geniş alanda üretmek zor, biz geniş alanda üretiyoruz. Köyümde benimle birlikte 9 üretici var. Alanlarımız var, gelecekte safran üretimini inanıyorum ki yüzlerce dönüme çıkaracağız."