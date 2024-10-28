Sakarya'nın Otomotiv İhracatı Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sakarya'nın Otomotiv İhracatı Yükseliyor

Sakarya, 9 ayda ürettiği 201 bin aracıyla otomotiv sektöründe yüzde 74,1 ihracat oranı sağladı.

28.10.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli otomotiv üreticilerinden Sakarya, 9 ayda ürettiği 201 bin 610 aracın yüzde 74,1'ini ihraç etti.

Bu yıl ocak-eylül döneminde 4 milyar 621 milyon 805 bin dolar ihracata imza atan Sakarya, özellikle otomotiv, demir ve demir dışı metaller, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, makine ve aksamları gibi sektörlerde adından söz ettirdi.

Dış satımda İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya'da en çok ihracat yapılan sektör, yüzde 87,9 ile otomotiv oldu.

Söz konusu dönemde 4 milyar 65 milyon 689 bin dolar taşıt ihraç eden Sakarya, bu alandaki yükselişine devam ediyor.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 9 aylık dönemde üretilen 1 milyon 36 bin 506 taşıtın 740 bin 694'ü ihraç edildi.

Sakarya ise ürettiği 201 bin 610 aracın yüzde 74,1'ine denk gelen 149 bin 519'unu yurt dışına gönderdi. Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 19,5'ini, ihracatının ise yüzde 20,1'ini gerçekleştiren Sakarya, otomotiv sektöründe önde gelen iller arasında yer alıyor.

Günde 736 araç banttan indirildi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi firmaların bulunduğu Sakarya'da, 9 aylık dönemde 163 bin 844 otomobil, 1524 midibüs, 1202 otobüs, 95 kamyonet, 814 küçük kamyon, 34 bin 131 traktör olmak üzere toplam 201 bin 610 araç üretildi. Söz konusu dönemde kentte günde ortalama 736 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında yılın 9 ayında 163 bin 844 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modeli üreten Toyota, üretiminin yaklaşık yüzde 83,5'ine denk gelen 136 bin 969 aracı ihraç etti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar ise otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyondan oluşan 3 bin 635 araç üretti. Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1611 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yüzde 4,2 artışla 1680 aracı yurt dışına sattı.

Aynı dönemde 34 bin 131 traktör üreten TürkTraktör ise bunların 10 bin 870'ini ihraç etti.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün ocak-eylül döneminde Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

FirmaÜretimİhracat
Toyota163.844136.969
TürkTraktör34.13110.870
Otokar3.6351680
Toplam201.610149.519

Kaynak: AA

Otomobil, sakarya, Ekonomi, İhracat, Üretim, Otokar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya'nın Otomotiv İhracatı Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 07:04:14. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'nın Otomotiv İhracatı Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.