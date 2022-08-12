Kilosu 1 lira! CHP'li Atakum Belediyesi, çiftçiden aldığı karpuzu vatandaşa sattı - Son Dakika
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Kilosu 1 lira! CHP'li Atakum Belediyesi, çiftçiden aldığı karpuzu vatandaşa sattı

12.08.2022 15:51

CHP'nin yönettiği Atakum Belediyesi ve Samsunspor taraftar gruplarının iş birliği ile "Karpuz tarlada kalmasın" sloganıyla başlatılan çiftçiye destek kampanyası devam ediyor. Belediye, üreticiden aldığı 400 ton karpuzu kilosu 1 TL'den sattı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de çalışmalara katıldı.

Atakum Belediyesi ve Samsunspor taraftar gruplarının Samsun'un Bafra ilçesindeki karpuz üreticisine destek olmak amacıyla "Karpuz tarlada kalmasın" sloganıyla başlattığı ve 10 günde 400 ton karpuzun yurttaşlara ulaştırıldığı dayanışma kampanyası sürüyor. Belediye ekipleri bu kez de 30 ton karpuzu ilçesinin kırsal mahallelerine ulaştırıyor. Özören Mahallesi'nden başlayıp diğer mahallelere taşınan kampanya ile karpuzlar yurttaşlara ulaştırıldı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de çalışmalara katılarak hem destek oldu hem de mahallelilerle görüştü.

CHP'li belediye, üreticiden aldığı 400 ton karpuzu kilosu 1 liradan vatandaşa sattı

"28 KIRSAL MAHALLEYE ULAŞTIRACAĞIZ"

Yaklaşık on gündür Bafra karpuzunu tüketiciye ulaştırmak için çalıştıklarını belirten Deveci, "Üç amacımız var. Birincisi üretici emeğinin karşılığını alsın istiyoruz. İkincisi tüketici mevsiminde ucuz karpuz yesin istiyoruz. Üçüncüsü de fiyatlar kendini dengelesin. Karpuz kökünden koparıldıktan sonra en fazla 10 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Bu süre içerisinde tüketilmezse çöpe gidiyor. Bizi de harekete geçiren bu oldu zaten. Bu süreçte yaklaşık 400 ton civarında karpuz vatandaşlara ulaştırıldı. 400 ton karpuz demek, herkesin 10 kilo karpuz aldığını düşünürsek 40 bin aileye karpuz ulaştırdık demektir. Bunu daha çok Atakum'un merkez mahallelerinde yapmıştık. Şimdi de kırsal mahallelerimizde yapıyoruz. Bugün Özören mahallemizdeyiz. Yarın Erikli ve bu civardaki kırsal mahallelerimizin tümüne, yaklaşık 28 kırsal mahallemize karpuzu ulaştıracağız." dedi.

CHP'li belediye, üreticiden aldığı 400 ton karpuzu kilosu 1 liradan vatandaşa sattı

"TARIM PAYDAŞLARIYLA DİYALOGLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Üreticinin değerince karpuzunu satabilmesi için dayanışmanın büyüdüğünü söyleyen Deveci, "Bu bir dayanışma eliydi. Samsun ve Türkiye fark etti. Tarımın plansız yapıldığı da üreticiler ve ilgililer tarafından fark edildi. Bir başka amacımız da buydu ve gerçekleşti. Çarşamba hem de Bafra ovalarında bundan sonraki ürünlerde tüketiciye ulaştıracak olan paydaşlarla diyaloglarımızı sürdüreceğiz. Bafra ve Çarşamba ovalarında üretilen ürünleri tarladan değerince alacaklar ve halka ucuz satacaklar. Karadeniz'e veya İç Karadeniz'e Adana'dan, Konya'dan, Antalya'dan karpuz, sebze, meyve taşımayacaklar. Bafra'dan taşıyacaklar" diye konuştu.

CHP'li belediye, üreticiden aldığı 400 ton karpuzu kilosu 1 liradan vatandaşa sattı
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Samsun, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilosu 1 lira! CHP'li Atakum Belediyesi, çiftçiden aldığı karpuzu vatandaşa sattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilosu 1 lira! CHP'li Atakum Belediyesi, çiftçiden aldığı karpuzu vatandaşa sattı - Son Dakika
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