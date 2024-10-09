Bu kadarı beklenmiyordu! 5 Türk sektörü rekorlara doymuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bu kadarı beklenmiyordu! 5 Türk sektörü rekorlara doymuyor

Türkiye'nin sanayi sektörü, 2023 yılının ocak-eylül döneminde tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirerek ekonomideki lokomotif rolünü sürdürüyor. Otomotiv, elektrik, mücevher ve savunma gibi alt sektörlerde dikkat çekici artışlar yaşandı.

09.10.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi sektörü, Türkiye'nin ihracatında lokomotif rol üstlenmeye devam ediyor. Sanayi bünyesindeki 5 sektör, tüm zamanların en yüksek dış satımını gerçekleştirdi. Dünya genelinde jeopolitik risklerin devam etmesine ve küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, sanayi bünyesinde yer alan bazı sektörler ihracat rekoru kırıyor.

İHRACAT 9 AYDA YÜZDE 3,2 ARTTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 192,8 milyar dolara yükseldi. Ülkenin sanayi ihracatı ise bu dönemde yüzde 2 artışla 135,6 milyar dolara çıktı. Sanayi ihracatında bazı alt sektörlerde de rekor kırıldığı görüldü. Yılın 9 ayında sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 81,6 oldu.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN İHRACATI 27 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Otomotiv sektörü, yılın 9 ayında 26,9 milyar dolarla sanayinin alt kolları arasında en çok ihracat yapılan sektör olurken, tüm zamanların en yüksek 9 aylık ihracatına imza attı. Gemi yat ve hizmetleri 1,4 milyar dolar, elektrik ve elektronik sektörü 12,2 milyar dolar, mücevher sektörü 5,4 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayisi 4,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi. Yılın 9 ayında ihracat artışı otomotiv endüstrisinde yüzde 5,3, gemi yat ve hizmetlerinde yüzde 0,3, elektrik ve elektronik sektöründe yüzde 1,9, mücevher sektöründe yüzde 14,4, savunma ve havacılık sanayisinde yüzde 12,2 olarak hesaplandı.

ALMANYA'YA OTOMOTİV İHRACATI 3,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Sanayi grubunda rekor kıran sektörlerin ihracat yaptığı pazarlara bakıldığında, otomotiv endüstrisinde Almanya, gemi yat ve hizmetlerinde Norveç, elektrik ve elektronikte Birleşik Krallık, mücevher sektöründe Birleşik Arap Emirlikleri öne çıktı. Otomotiv endüstrisi Almanya'ya 3,6 milyar dolar, gemi yat ve hizmetleri Norveç'e 214,6 milyon dolar, elektrik ve elektronik Birleşik Krallık'a 1,2 milyar dolar, mücevher sektörü Birleşik Arap Emirlikleri'ne 1,9 milyar dolarlık dış satım yaptı. İller özelinde bakıldığında ise otomotiv endüstrisinde 6,9 milyar dolarla Kocaeli, gemi yat ve hizmetlerinde 788,9 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektöründe 6,1 milyar dolar, mücevher sektöründe 3,7 milyar dolarla İstanbul öne çıktı. TİM verilerine göre, bu yılın ve geçen yılın ocak-eylül döneminde sanayi ve sanayiye bağlı sektörlerin ihracat verileri şöyle:


1 OCAK - 30 EYLÜL
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
SANAYİ132.999.560135.608.1372,081,6
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER10.587.05110.275.634-2,96,2
Tekstil ve Hammaddeleri7.147.6867.021.585-1,84,2
Deri ve Deri Mamulleri1.484.5651.167.867-21,30,7
Halı1.954.8002.086.1826,71,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.22.261.35123.187.3324,214,0
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri22.261.35123.187.3324,214,0
C. SANAYİ MAMULLERİ100.151.157102.145.1712,061,5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon14.871.71213.609.306-8,58,2
Otomotiv Endüstrisi25.574.63926.933.8065,316,2
Gemi, Yat ve Hizmetleri1.361.4841.365.4770,30,8
Elektrik ve Elektronik11.976.36512.206.1481,97,3
Makine ve Aksamları8.327.1748.289.541-0,55,0
Demir ve Demir Dışı Metaller9.571.4649.287.704-3,05,6
Çelik11.033.93612.210.19910,77,3
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri3.537.8213.264.352-7,72,0
Mücevher4.709.1105.388.37414,43,2
Savunma ve Havacılık Sanayii3.834.6824.304.30412,22,6
Kaynak: AA

istanbul, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Savunma, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu kadarı beklenmiyordu! 5 Türk sektörü rekorlara doymuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
12:16 Bakan Uraloğlu: Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
00:48 İsrail’in Şam’ı vurmasının ardından İran’dan dikkat çeken açıklama İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
00:15 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
23:51 Cem Garipoğlu’nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
23:30 Uraz Kaygılaroğlu’nun poz verdiği serginin sahibi konuştu Uraz Kaygılaroğlu'nun poz verdiği serginin sahibi konuştu
23:07 TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira’yı göreve getirdi TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira'yı göreve getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 13:07:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bu kadarı beklenmiyordu! 5 Türk sektörü rekorlara doymuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.