Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'ne ilişkin açıklama Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'ne ilişkin "Kalkınma ajanslarımız koordinasyonunda hazırlanan bölge planları, tüm bölgelerimizin detaylı analizleri ve orta vadeli gelişme öncelikleri yanında somut tedbir ve proje önerileri de içermekte.

20.05.2025 20:15
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'ne ilişkin "Kalkınma ajanslarımız koordinasyonunda hazırlanan bölge planları, tüm bölgelerimizin detaylı analizleri ve orta vadeli gelişme öncelikleri yanında somut tedbir ve proje önerileri de içermekte." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgesel gelişme politikalarının yeni dönem yol haritalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yürürlüğe giren Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nde belirlediklerini anımsattı.

"Küresel rekabette söz sahibi, refah düzeyi yüksek ve dirençli bölgeleriyle, yerel dinamiklerini kullanarak topyekün kalkınmış bir Türkiye" vizyonunu benimsedikleri stratejide dört temel öncelik belirlediklerine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

" İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli'nin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi, üretim ve ihracat merkezlerimizin yüksek teknoloji odağında rekabet edebilirliklerinin artırılması, görece az gelişmiş illerimizin üretim altyapısını ve yaşam kalitesini güçlendirerek bölgeler arası ekonomik ve sosyal yakınsamanın hızlandırılması, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde afet sonrası ekonomik ve sosyal toparlanmanın sağlanması. Kalkınma ajanslarımız koordinasyonunda hazırlanan bölge planları, tüm bölgelerimizin detaylı analizleri ve orta vadeli gelişme öncelikleri yanında somut tedbir ve proje önerileri de içermekte."

Kacır, somut projeler ve performans göstergeleri içeren bu strateji ve planlarla topyekün kalkınma hedefine ilerlediklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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