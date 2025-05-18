Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Esenler Gençlik Merkezi\'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi yolculuğundayız. Milli teknoloji hamlesi Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğu, ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji sistemlerini, ürünlerini, platformlarını kendi imkanlarıyla geliştirme ve üretme yolculuğu. Hamdolsun bu yolculukta bugüne dek muazzam bir yol kat ettik." dedi.

Bakan Kacır, Esenler Belediyesi tarafından Esenler Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Esenler Hayat Üniversitesi Kapanışı ve Üretken Esenler Proje Yarışması" final programında konuştu.

Kacır, konuşmasının başında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya hem kendisini bu programa davet etmesinden dolayı hem de bu projeleri Esenler'e kazandırdığı için şükranlarını sunduğunu söyledi.

Tevfik Göksu'nun göreve geldiğinden bugüne Esenler için alın teri döktüğünü belirten Kacır, Göksu'nun kendisiyle bakan yardımcısı olduğu dönemde görüştüğünü ve Teknopark Esenler'in temellerinin o zamanlar atıldığını anlattı.

Bakan Kacır, Teknopark Esenler'in sıradan bir teknoloji geliştirme üssü olmayacağını ifade ederek, "Özellikle bugünün insanının yaşamına, günlük hayatına değer katacak akıllı şehir projelerinin harmanlandığı, geliştirildiği ve şehirlerimize kazandırılmasına öncülük edildiği bir merkez olacak. Sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanında akıllı şehir teknolojisi geliştiren markaların, firmaların buluştuğu teknolojik girişimiyle "start-up" dediğimiz filiz firmalarla bir araya geldikleri bir teknoloji üssü olacak ve bu üssün merkezi Esenler olacak." diye konuştu.

"Türkiye her alanda fark yaratan bir ülke haline geldi"

Teknopark Esenler'in gençlerin milli teknoloji hamlesi yolculuğuna daha yoğun bir şekilde katılması için çok önemli bir kazanım olacağını vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

"Tevfik Başkan 2009'dan bu yana ne yapıyorsa en çok gençlerle, en çok Esenler'in kadınlarıyla yaptı. Hamdolsun bizim belediye başkanlarımız böyledir. Onlar kendi ikballeri için değil, şehirleri için, sorumluluklarını taşıdıkları şehirlerin mukimleri için gayret gösterirler, çalışırlar. Bunun en güzel örneklerinden birini yıllardır Esenler'de görüyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi yolculuğundayız. Milli teknoloji hamlesi Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğu, ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji sistemlerini, ürünlerini, platformlarını kendi imkanlarıyla geliştirme ve üretme yolculuğu. Hamdolsun bu yolculukta bugüne dek muazzam bir yol kat ettik."

Kacır, 25 yıl öncesinde Türkiye'nin bu büyüklükte başarılar hayata geçirebileceğine muhtemelen kimsenin ihtimal vermeyeceğini ancak şimdi Türkiye'nin savunma sanayisinde ihtiyaç duyduğu ürünlerin yüzde 80'den fazlasını yerli ve milli olarak geliştiren bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Kacır, şöyle devam etti:

"Kendi yerli ve milli otomobilini geliştiren, üreten, elektrikli otomobil olarak, akıllı cihaz olarak 60 binden fazlasını yollara çıkarmış Türkiye'nin otomobilini TOGG'u Türk milleti ile buluşturmayı başarmış bir ülke bugün Türkiye. Ama daha yapacak çok işimiz var. Hayata geçirdiğimiz devrimin en kısa tarifi aslında bir özgüven devrimi olduğudur. 10 yıllar boyunca 'yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere inat Türk milleti bir sağlam iradenin peşinde gitmiş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu muazzam projeleri adım adım hayata geçirmeyi başarmıştır."

"Yakın zamanda inşallah Türkiye'nin ilk nükleer santrali de devreye alınacak"

Dünyada 400'den fazla çalışan nükleer santral olduğuna dikkati çeken Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Henüz Türkiye'de çalışan bir nükleer santral yok. 70 yıla yakın zamandır Türkiye'de nükleer santral projesi konuşuluyordu. İşte şimdi yakın zamanda inşallah Türkiye'nin ilk nükleer santrali de devreye alınacak. 'Türkiye'de petrol vardı da biz mi içtik?' diyordu geçmiş dönemin siyasetçileri. Şimdi terörden temizlediğimiz topraklarda, Gabar'da günde 81 bin varil petrol üretimi gerçekleşiyor. Karadeniz'de doğalgaz keşifleri yapılıyor. Hangi alana bakarsanız bakın Türkiye'nin tarihi başarılara imza attığını görürsünüz. Ama bizim en büyük gücümüz ne topraklarımızda, denizlerimizde keşfettiğimiz petrol ya da doğalgaz ne savunma sanayinde geliştirdiğimiz sistemler ne yerli otomobil gibi projelerdir. Bizim en büyük gücümüz inanmış, hayal kuran, araştıran, geliştiren, üreten ve Türkiye Yüzyılı'na imzasını atan sizlersiniz, Türk gençliğidir, Teknofest kuşağıdır."

Tevfik Göksu, gençlere destek olunmasını istedi

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da belediye kanununda belediye tarif edilirken 'ahalinin bütün ihtiyaçlarını karşılamak' şeklinde tarif edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ben buradan da Sayın Bakanımıza ifade etmek istiyorum. Bunun da çok önemli bir açılım olacağını düşünüyorum. Belediyelerimizin şirketleri var. Bu şirketler işler yapıyorlar, belediyenin işlerini yapıyorlar, kentsel dönüşüm yapıyorlar, vesaire işler yapıyorlar. Bizim belediyemizin şirketleri Bakanlığımızın destek ve katkılarıyla ve öncülüğünde 'Üretken Esenler'in üretken gençlerine yardım etmesi lazım. Onların projelerine, pazarsa pazar, destekse destek, istihdamsa istihdam ne ise bunu yapacak yeni bir organizeye girmesi gerekir."

Göksu, Türk gençlerine her zaman destek verilmesi gerektiğine işaret ederek, "Ben inanıyorum ki buradaki her bir kardeşimizin ortaya koyacağı gayret ve o gayrete bizim koyacağımız destek çok önemli olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır'a Göksu tarafından Ali Kuşçu'nun Güneş Saati Tablosu takdim edildi. Kacır ve Göksu daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.