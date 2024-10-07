Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Nevşehir'de gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Nevşehir'de gençlerle buluştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Nevşehir\'de gençlerle buluştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükseldiğini söyledi.

07.10.2024 23:16
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükseldiğini söyledi.

Çeşitli programlar için Nevşehir'e gelen Kacır, AK Parti İl Gençlik Kollarınca Nar beldesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Bakan Kacır, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kritik teknolojilerinin yerli ve milli geliştirilmesi yolculuğunda gençlerin öncü olacağına inandığını belirterek, TEKNOFEST kuşağının elde ettiği başarıların bunun ispatı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nde en büyük kazanımların savunma sanayisinde elde edildiğine dikkati çeken Kacır, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik mutlak bir mecburiyetti. 40 yıla yakın zamandır terörle mücadele eden bir ülke olarak çoğu zaman bu mücadelemizde ihtiyaç duyduğumuz savunma sistemlerinden mahrum kalmıştık. Oysa ki müttefiklerimiz vardı fakat çoğu zaman mücadelemizde o müttefikleri yanımızda göremedik hatta onları terör örgütlerinin yanında, etrafında, arkalarında gördük. İhtiyaç duyduğumuz savunma sistemlerini parasını versek dahi bize vermekten imtina ettiler."

Bakan Kacır, böyle bir iklimde Türkiye'nin 2000'li yıllara geldiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerlileşme ve Milli Teknoloji Hamlesi'ni başlattığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Neye ihtiyacımız varsa onu biz geliştireceğiz, üreteceğiz." dediğini anımsatan Kacır, "Savunma sanayisinde yerlilik oranlarımız, yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükseldi. Bugün Türkiye, kara ve hava araçları, deniz platformları, uydu sistemlerinde tüm kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üreten bir ülkedir. Türkiye, bugün insansız hava araçlarında dünyada bir numara olan bir ülkedir. Sadece Türkiye'de değil 50'ye yakın ülkenin semalarını Türkiye'nin ürettiği İHA'lar muhafaza ediyor. Tarihimizde ilk kez yüksek teknoloji sistemi ile tarih sahnesine yeniden çıkışımızın hikayesidir. Bunu gençlerle başardık." diye konuştu.

TEKNOFEST kuşağına destek sürecek

Kacır, havacılık alanındaki başarıların gençlerin geliştirdiği projelerle elde edildiğini dile getirerek, yaş ortalaması 28'lerde olan gençlerin geliştirdikleri projelerin dünyada havacılık tarihinin harp paradigmasını değiştirecek düzeye geldiğini vurguladı.

Türk milletinin öz evlatlarının, alın teriyle Bayraktar, ANKA, AKINCI, AKSUNGUR, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, GÖKBEY, KAAN ve KIZILELMA ile gökyüzüne Türk'ün imzasını attıklarını ifade eden Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun, demek ki başarabiliyormuşuz. Demek ki gençlerimizin arkasında sağlam irade olduğu zaman ki o sağlam irade Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesidir. Türk milletinin evlatları, başka milletlerin çocuklarının yaptıklarından daha büyük işleri Allah'ın izniyle ortaya koyabiliyorlarmış. İşte biz bu anlayıştayız. Daha çok işler yapacağız. TEKNOFEST'leri bu anlayışla düzenliyoruz. Bu yıl TEKNOFEST'te 50 yarışma vardı. Türkiye'nin dört bir yanında başarı hikayeleri saklı. TEKNOFEST'lerde bu yarışa katılan 1 milyon 650 bin gencimizin arasında nice Selçuk Bayraktarlar var. İnşallah onları 5-10 yıl içerisinde Türkiye, 10-15 yıl içerisinde de bütün dünya tanıyacak, bilecek. Öyle işler yapacaklar, biz bundan eminiz. Bu anlayışla sizinle birlikte olmaya, TEKNOFEST'leri gerçekleştirmeye, sizlerin hayallerinin önündeki tüm perdeleri kaldırmaya, hayallerinizi ufkun ötesine taşıyacağınız işlere destek vermeyi sürdüreceğiz.

Sizler de Allah'ın izniyle bütün bu yolculukta bizi hiç yalnız bırakmadınız. İnanıyorum ki bundan sonra da bırakmayacaksınız. Türk milletinin evlatları kendilerine yakışır şekilde Türk milletini yeniden tarih sahnesine çıkaracak."

Bakan Kacır, Türkiye'nin bugüne kadar teröre karşı verdiği mücadeleyi gençlere anlatarak, geçmişte terör nedeniyle birçok şehirde üretim ve yatırımın gerçekleştirilmediğini, istihdam sağlanamadığını ifade etti.

Şu anda bu şehirlerde OSB'ler, fabrikalar, yüz binlerce kişinin çalıştığı tesislerin bulunduğunu söyleyen Kacır, "Allah'ın izniyle bu alçakları bu topraklardan kazıdık, attık. Onunla da yetinmedik. Sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan bir 'teröristan' var. Şimdi o teröristan haritalarını da yırtıp atıyoruz. Sınırlarımızın ötesinde bu ülkenin 50-100 yıl sonrasını tehdit edebilecek her türlü riski ortadan kaldırıyoruz. Arkalarında, yanlarında kim varmış, silahı kim veriyormuş, hiç fark etmez. Biz, bu milletin istiklal ve istikbalini en kuvvetli şekilde korumak için gereğini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in son bir yıldır Gazze halkına soykırım uyguladığına dikkati çeken Kacır, bütün dünyanın canlı yayınla bu katliamları seyrettiğini söyledi.

Bazı ülkelerin İsrail'e bu zulmü sürdürebilmesi için her yıl milyarlarca dolar destek verdiğini belirten Kacır, Türk milletinin insanlığı yeniden adalet ve merhametle buluşturacağını kaydetti.

Türkiye, uzay istasyonu yenileme projesine dahil olacak

Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde de iddialı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin görüntüleme uydularını yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğini dile getiren Kacır, uzay alanında yeni bir hamlenin gerçekleştirileceğini, Alper Gezeravcı'nın görev yaptığı uzay istasyonunun yenileme projelerine dahil olunacağını bildirdi.

Atılan adımların Türkiye'nin uzay sanayisinin gelişmesini sağlayacağını kaydeden Kacır, "Bütün bunlar, kuvvetimizin katlanarak artmasına vesile olacak. Her bir kabiliyetimiz bir başka kabiliyetimizi tetikleyip güçlendirecek. Savunma sanayisindeki kabiliyetlerimiz havacılıkta, havacılıktaki kabiliyetlerimiz uzay sistemlerinde, uzay sistemlerindeki kabiliyetlerimiz, haberleşmedeki kabiliyetlerimizi güçlendirir." diye konuştu.

Kacır, Avanos ilçesindeki Güray Yer Altı Seramik Müzesi'ni ziyaret ederek kentteki otelde sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Nevşehir'de gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

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