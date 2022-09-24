Bakan Varank, Antep Fıstığı İşleme Tesisi'nin açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Varank, Antep Fıstığı İşleme Tesisi'nin açılışına katıldı Açıklaması

24.09.2022 13:38
Bakan Varank, Antep Fıstığı İşleme Tesisi'nin açılışına katıldı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kurulan Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi'nin açılışına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kurulan Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi'nin açılışına katıldı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, tarımı ve üretimi katma değere çevirmenin gıda endüstrisinden geçtiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak güzel projelere imza attıklarını aktaran Varank, " Avrupa Birliği'nden aldığımız desteklerle Türkiye'de tarımsal üretimi gıda sanayisine, içecek endüstrisine dönüştürecek büyük bir proje yaptık. INNOFOOD kapsamında Kocaeli ve Gebze'de TÜBİTAK kampüsünde Araştırma Geliştirme Laboratuvarı inşa ettik. Yine INNOFOOD projesi kapsamında Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı üretim tesislerini yapıyoruz. Örneğin Giresun'da fındıkla ilgili bir altyapıyı kazandırdık. Gaziantep'te Antep fıstığının işlenmesi için pilot bir proje şehrimize kazandırdık." dedi.

Tesisin bölgeye de katkı sunacağını ifade eden Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Bu tesis ne işe yarayacak? Antep fıstığını doğru bir şekilde işlemek isteyen, sanayileştirmek isteyen farklı firmalarımız gelip burayı ziyaret edecekler. Bu işin en doğrusu ve verimlisi nasıl yapılır, Antep fıstığı teknolojilerinde dünya nerede gelip burada bunu inceleyecekler. Kendi işletmelerinde bunu uygulayacaklar. Bunun yanında küçük ölçekli üretim yapmak isteyen üreticilerimize de biz buradan fason şeklinde hizmet vereceğiz. Küçük üreticiler burada kavurmasını, işlemesini yapabilecekler. Avrupa Birliğiyle ortak desteklediğimiz 1,5 milyon avroluk bir hibeyi Gaziantep'e verdik. Böyle güzel bir tesisi de yereldeki paydaşlarımızla birlikte şehrimize kazandırdık."

Gıdanın çok stratejik bir alan olduğunu anlatan Bakan Varank, gelecek 100 yılda dünya siyasetini su, gıda ve enerjinin belirleyeceğine işaret etti.

Bu 3 alanda da çok ciddi çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Varank, " Karadeniz'de gazımızı keşfettik. Önümüzdeki seneden itibaren karayla buluşturacağız, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Daha iyi tarım yapmakla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Ama gıda endüstrisinde de işte Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in en güçlü olduğu alanlardan bir tanesi, çok ciddi çalışmalarımız var. Suyla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Biz şehrimizi, ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Buradaki Antep fıstığı pilot işleme tesisi de şehrimize hem de bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Burası sadece Gaziantep'e değil çevre illere başta Şanlıurfa olmak üzere hizmet edecek. İnşallah buradan güzel neticeler alacağız. Endüstrimizi de dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Varank daha sonra protokol üyeleriyle açılışını yaptığı tesisi gezdi.

Açılışa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ve ilgililer katıldı.

Bakan Mustafa Varank daha sonra Gaziantep Üniversitesi'nde bulunan Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretim Tesisi'ni ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Mustafa Varank, Gaziantep, Türkiye, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, Antep Fıstığı İşleme Tesisi'nin açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

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