Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye\'nin astronotuyla gurur duymuyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın seçim malzemesi olarak kullanıldığı iddialarına yanıt verdi. Bakan Kacır, milli projelere ve işlere sahip çıkılmadığı için rahatsızlık duyulduğunu belirtti.

29.03.2024 17:24
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın "31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim malzemesi olarak kullanıldığı" iddialarına ilişkin, "TOGG'u yaptık, mutlu olamadılar. TCG Anadolu'yu küçümsediler. TEKNOFEST'leri hiçbir zaman sahiplenmediler. KAAN'ın uçuşuyla iftihar etmediler. Şimdi Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar." dedi.

Kacır, İstanbul Üniversitesinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da katılımıyla gerçekleşen "Gençlik Buluşması" sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Kacır, İstanbul Üniversitesinde Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı'yı öğrencilerle buluşturmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Alper Gezeravcı'nın "seçim sürecinde seçim malzemesi olarak kullanıldığı" iddialara ilişkin soru üzerine Kacır, üzüntüyle karşıladığı bu iddiaları Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundaki ve Milli Uzay Programı'ndaki kazanımlarından mutlu olmayanların dile getirdiğini söyledi.

Kacır, söz konusu eleştirilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Togg'u yaptık, mutlu olamadılar. TCG Anadolu'yu küçümsediler. TEKNOFEST'leri hiçbir zaman sahiplenmediler. KAAN'ın uçuşuyla iftihar etmediler. Şimdi Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar. Bu gururu gençlerimizle paylaşmamızı da kıskanıyorlar. Dünyanın her yerinde astronotlar bu misyonları tamamladıktan sonra o ülkedeki gençlerle, öğrencilerle, çocuklarla buluşmalar gerçekleştirir. Biz de bu misyonun başlangıcında Türk gençliğine ve Türk çocuklarına bir söz vermiştik; 'Alper Gezeravcı yeniden dünyaya döndüğünde 81 şehrimizde sizlerle buluşacak, bu deneyimi sizinle paylaşacak' demiştik."

"Milli projelere ve işlere sahip çıksalar rahatsız olmazlar"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, şu ana kadar Alper Gezeravcı ile 12 ilde 25'i üniversite olmak üzere 29 program yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu programlarda ben öğrenci kardeşlerimizle Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunu, havacılık ve uzay alanında bugüne kadar neleri nasıl başardığımızı ve bundan sonraki hedeflerimizi paylaşıyorum. Alper Gezeravcı Bey de Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği bilimsel araştırmaları, deneyleri ve bunların bilim literatürüne ve Türkiye'ye getireceği kazanımları anlatıyor. Bundan kimsenin gocunmaması gerekir. 'Bu milli projelere ve işlere sahip çıksalar bunlardan rahatsız olmazlar' diye düşünüyorum. Ama bunlara vaktiyle sahip çıkmadıkları için biz bu işleri yaptığımızda da tabii rahatsızlık duyuyorlar."

Bakan Kacır, bu işleri yapmaya, yaptıkları işleri, bilimsel çalışmaları ve Milli Teknoloji Hamlesinin kazanımlarını toplum ve gençlik ile buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Gelecek aylarda bu buluşmaların süreceğini dile getiren Kacır, "Halihazırda 25 üniversitemizde bu buluşmaları gerçekleştirdik. Hedefimiz inşallah 208 üniversitemizin tamamında üniversite öğrencileriyle Alper Gezeravcı'yı, Milli Teknoloji Hamlesini ve Milli Uzay Programını buluşturmak." diye konuştu.

"Bu buluşmalara devam edeceğiz"

Bakan Kacır, lise, ortaokul, ilkokul ve hatta okul öncesi okullarda çocuklarla benzer buluşmalar yapacaklarını, Türkiye'nin bu yolculuğunu paylaşmaya devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz daha önce TEKNOFEST'leri düzenlerken 'seçimden önce TEKNOFEST yaptılar' dediler bize. Biz seçimden sonra iki TEKNOFEST daha yaptık. Şimdi bu yıl inşallah sonbaharda Adana'da bir TEKNOFEST daha yapacağız. TOGG'u yollara çıkardık, 'seçimden önce TOGG çıktı' dediler. TCG Anadolu denizlere indi, 'seçimden önce TCG Anadolu denizlere indi' dediler. Şimdi zannediyorum 25 bine yakın TOGG yollarda. TCG Anadolu, Silahlı Kuvvetlerimizde, KAAN gökyüzünde... Türkiye'nin bu yolculuğu Allah'ın izniyle ilelebet devam edecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar - Son Dakika

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