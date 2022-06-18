Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Muğla'da konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli imkanlarla yapılacak üretimler neticesinde dışa bağımlı olunan birçok ürünün sadece Türkiye'de üretilmeye başlanacağını belirterek "Bu işin cari açığın azaltılmasına katkısı 16 milyar 500 milyon lirayı bulabilecek." dedi.

Varank, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri ve Muğla Teknopark Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, kente kazandırdıkları yatırımların resmi açılışını yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Daha önce defalarca geldiği Muğla'ya bakanlığı döneminde ilk ziyaretinin olduğunu vurgulayan Varank, fiziken gelemese de kentin gelişimi için Ankara'dan gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kamu, akademi ve özel sektörden kurum ve kuruluşların öncülüğünde yürütülen projelerin kentin gelişip kalkınmasına büyük katkılar sunacağını anlatan Varank, ülke genelinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan kentleşmeye, sanayiden teknolojiye birçok alanda devrim niteliğinde atılımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

İçeriden ve dışarıdan yapılan tüm müdahalelere, engellemelere rağmen, üretimde, istihdamda, ihracatta, milli gelirde rekor artışlarla bugünlere geldiklerine işaret eden Varank aynı kararlılıkla yola devam ettiklerini bildirdi.

"81 ilimizde etkili yatırımlar yapıyoruz"

Türkiye'nin her bölgesinin, her şehrinin büyüme ve ilerlemeden azami ölçüde faydalanması gerektiğine dikkati çeken Varank şunları kaydetti:

"Hükümetlerimiz döneminde bölgesel kalkınma yaklaşımını temel politika alanlarından biri olarak belirledik. Bakanlığımız himayesinde yürütülen bölgesel kalkınma politikalarıyla şehirlerimizin potansiyelini harekete geçirecek ve rekabet güçlerini artıracak işlere imza atıyoruz. 81 ilimizin tamamında kapsamlı destek programları uyguluyor, etkili yatırımlar yapıyoruz.

Bugüne kadar 26 kalkınma ajansımız vasıtasıyla kamu, sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 binden fazla projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladık. Muğla da bu desteklerden istifade etti, etmeye de devam ediyor."

Güney Ege Kalkınma Ajansı destekleriyle Muğla'da hayata geçen 26 projenin resmi açılışını gerçekleştirdiklerine değinen Varank, sanayiden tarıma, kırsal kalkınmadan turizme kadar birçok alanı ilgilendiren bu projelerin yatırım tutarının 30 milyon liranın üzerinde olduğunu bildirdi.

Her bir projenin Muğla'nın ekonomisine güç katacağını anlatan Varank; Knidos, Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinin kazı ve restorasyon çalışmalarını destekleyerek buraları ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Kentin turizmine yönelik destekledikleri diğer projenin de CITIZEN projesi olduğunu vurgulayan Varank, Muğla Büyükşehir Belediyesinin faydalanıcısı olduğu bu projeyle mobil teknolojileri il turizminin hizmetine sunduklarını vurguladı.

Desteklerden faydalanma konusunda hiçbir zaman parti veya yerli-yabancı ayrımı olmadığını belirten Varank, Ula'da Organik Üretime Değen Kadın Eli Projesi ile süt ürünleri üretim tesisi kuracaklarını aktardı.

Bir ilin gelişiminde, ekonomisinin büyümesinde, refahının artmasında sanayinin lokomotif görevi gördüğünü vurgulayan Varank, Muğla'nın gayrisafi yurtiçi hasılasında sanayinin payının giderek arttığını kaydetti.

Artık sanayide sadece üretmenin yetmediğini dile getiren Varank şöyle konuştu:

"İnovatif, katma değerli ürünler üretirseniz daha ön plana çıkabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Hep birlikte ele ele vererek AR-GE ekosistemini büyüterek nicelikle beraber niteliğini artırarak. Biz hükümet olarak göreve geldiğimizden bu yana bunun mücadelesini veriyoruz. Son 20 yılda, 81 ilimize yaygınlaştırdığımız üniversitelerle kurduğumuz araştırma altyapıları ve teknoloji geliştirme bölgeleriyle bilim insanı yetiştirmeye yönelik kapsamlı programlarla firmalarımız bünyesinde kurulmasını teşvik ettiğimiz AR-GE ve tasarım merkezleriyle teknoloji tabanlı girişimciliğin geliştirilmesine yönelik destek veriyoruz."

Ülkede sıfırdan devasa bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi inşa ettiklerini anlatan Varank, hükümetlerinden önceki mevcut 5 teknopark sayısını yatırımlarla 90'ın üzerine çıkardıklarını ifade etti.

Muğla Teknopark'a bugüne kadar sabit rakamlarla 21 milyon liraya yakın kaynak aktardıklarını bildiren Varank, teknoparkın 26 firması ve yüzde 86'lık doluluk oranıyla gelecek adına büyük umut verdiğini söyledi.

Türkiye'ye bütüncül bakış açısıyla baktıklarını vurgulayan Teknopark, "2020 yılı başlarında İstanbul Teknopark'ın ikinci etabını açıyorduk. Orada dünyada 400'ün üzerinde milyar dolar değerlemeye ulaşan firma yani yabancıların verdiği isimle unicorn var ama Türkiye'den bir tane bile içlerinde milyar dolar değerlemeye ulaşmış şirket, girişim yok demiştim. Aradan sadece iki sene geçti. Bugün unicorn ya da bizim tabirimizle Turcorn sayımız 6'ya ulaştı. Girişimcilik ekosistemimizin başarıları dünya gazetelerinin manşetlerini süslüyor. Ancak daha hedefimize ulaşmış değiliz inşallah onlarca unicornu ülkemize kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Cari açığın azaltılması için teknolojik yatırımlar gerçekleştiriliyor

Bakan Varank şunları kaydetti:

"Güzel bir haberi buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Kritik teknolojilerin ülkemizde üretilmesini sağlamak üzere başlattığımız Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında önemli bir adımı daha geride bıraktık. Dün itibarıyla Üretimde Yapısal Dönüşüm çağrımızın değerlendirme süreçlerini tamamladık. Yapılan titiz incelemeler neticesinde, toplam büyüklüğü 2 milyar 700 milyon lira olan 21 projeyi farklı şehirlerde destekleme kararı aldık. Makine sektörünün öncülük ettiği bu projelerle CNC işleme tezgahlarından sınai robotlara enjeksiyon makinalarından çelikten sürgülü valflara kadar birçok kritik ürün ve teknolojilere yönelik yatırımlar yapılacak. Yerli ve milli imkanlarla yapılacak üretimler neticesinde dışa bağımlı olduğumuz birçok ürün sadece Türkiye'de üretilmeye başlanacak. Bu işin cari açığın azaltılmasına katkısı 16 milyar 500 milyon lirayı bulabilecek. Yani cari açığımızın azaltılmasına çok ciddi imkanı biz teknoloji odaklı sanayi hamlesi sonucunda elde etmiş olacağız."

Projelere bir an önce başlayarak önemli ürün ve teknolojileri ülkeye kazandırma noktasında proje sahiplenin ellerini çabuk tutmalarını isteyen Varank, çevreye duyarlı organize sanayi bölgeleri kurduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından 26 proje ile Muğla Teknopark'ın açılışını gerçekleştiren Varank, salonda kurulan roket takımı ile teknolojik ürünler ve yöresel ürünler sergilerini gezerek bilgi aldı.

Bakan Varank, daha sonra Muğla Teknopark binasını da gezerek buradaki firmaların ürünlerini inceledi.