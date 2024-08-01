SANKON, Kenya ile ikili ticaret ilişkilerini geliştirmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

SANKON, Kenya ile ikili ticaret ilişkilerini geliştirmek istiyor

SANKON, Kenya ile ikili ticaret ilişkilerini geliştirmek istiyor

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu, Kenya ile ikili ticaret ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

01.08.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu, Kenya ile ikili ticaret ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Kenya Cumhuriyeti Devleti Ankara Büyükelçisi Leonard N Boiyo ve diplomatları Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Kenya Cumhuriyeti Devleti Ankara Büyükelçisi Leonard N Boiyo, SANKON Genel Merkezi'ni ziyaretinde yapmış olduğu konuşmada iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerinin gelişmesinin her iki ülkenin yararına op olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ikili ilişkilere katlı sağlamak amacıyla SANKON ile işbirliği yapmaya bundan sonraki süreçte de devam edeceklerini belirten Boiyo, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Kenya Cumhuriyeti Devleti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde SANKON kuruluşunun faaliyetlerini önemsiyoruz. Kenya'da birçok yatırım imkanları mevcuttur. Bu nedenlerle SANKON üyesi şirketleri Kenya'ya yatırım yapmaya ve iş yapmaya davet ediyorum" dedi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise Türkiye ile Kenya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla bundan sonraki süreçte de büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Kenya Cumhuriyeti Devleti ile iş birliği içerisinde olacağız. Kenya Cumhuriyeti Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla fiziki ve on-line iş forumları, konferansları ve ekonomik iş birliği toplantısı yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika açılımını çok önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kenya Cumhuriyeti'nin Afrika'nın önemli ülkelerinden birisi olduğunu ifade eden Cevahiroğlu, "Sanayi, sağlık, enerji, inşaat, giyim, ilaç, teknoloji, gıda, tekstil, ve maden sektörlerinde Türk firmaları Kenya'da daha fazla iş yapabilir, Kenyalı şirketlerle de Türk şirketleri mevcut iş birliğini artırabilir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetinin bilgisi dahilinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, en kısa zamanda her sektörde faaliyet gösteren şirketlerimizle beraber çok kalabalık bir heyetle, Kenya Cumhuriyeti Devleti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirmek istiyoruz ve ikili anlaşmalar yapmak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kenya, Dış Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SANKON, Kenya ile ikili ticaret ilişkilerini geliştirmek istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15’er yıla kadar hapis istendi İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis istendi
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
08:02 Haniye suikastı sonrası Hamas’ın başına kim geçecek Kritik görev için 3 aday var Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var
00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki ’’150 metre’’ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki ''150 metre'' detayı çarpıcı
23:26 İddia doğruysa durum vahim Hamaney, İsrail’in doğrudan vurulması emrini verdi İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi
23:17 ABD’den Venezuela’daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor ABD'den Venezuela'daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 11:09:09. #1.11#
SON DAKİKA: SANKON, Kenya ile ikili ticaret ilişkilerini geliştirmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement