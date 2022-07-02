Şanlıurfa'da fabrika çalışanları asgari ücret zammını halay çekerek kutladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da fabrika çalışanları asgari ücret zammını halay çekerek kutladı

02.07.2022 21:57
Şanlıurfa'da fabrika çalışanları asgari ücret zammını halay çekerek kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 yapılmasına karar verdi. Yeni zamla birlikte 5 bin 500 TL'ye yükselen asgari ücret, Şanlıurfa'da halaylarla kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını ve net asgari ücretin 5500 lira olduğunu açıkladı. Yapılan bu zammın ara zam olduğunu ve esas zammın Aralık ayında kararlaştırılacağını belirten Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söyledi.

FABRİKA ÇALIŞANLARI HALAY ÇEKTİ

Şanlıurfa'daki bir tekstil fabrikası çalışanları kararı büyük bir sevinçle karşıladı. Fabrika çalışanları asgari ücretteki yükselişi, patronları ve Şanlıurfa OSB Bölge Müdürü Osman Oktay'ın da katıldığı etkinlikte halay çekerek kutlandı.

Şanlıurfa'da fabrika çalışanları asgari ücret zammını halay çekerek kutladı

"ASGARİ ÜCRET ZAMMI KUTLANDI"

Şanlıurfa OSB resmi sosyal medya hesabından da geceye ilişkin fotoğraflar, "Firma ortakları, çalışanlarına moral motivasyon gecesi düzenleyerek, aynı zamanda asgari ücrete gelen zammı birlikte kutladı." yorumuyla yayınlandı.

Şanlıurfa'da fabrika çalışanları asgari ücret zammını halay çekerek kutladı
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Asgari Ücret, Şanlıurfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da fabrika çalışanları asgari ücret zammını halay çekerek kutladı - Son Dakika


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