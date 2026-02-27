Sanofi\'den Sağlıkta İnovasyon Buluşması

Sanofi'nin sağlık teknolojilerinde inovasyonu desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "PharmUp" platformunun ilk buluşması, Fark Labs işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Sağlık alanında katma değer yaratacak yenilikçi fikirleri 2019'dan bu yana destekleyen PharmUp, girişimcilere mentörlük, eğitim ve hızlandırma süreçleri sunarken, kamu, özel sektör, yatırımcılar ve akademiyi bir araya getiren sürdürülebilir inovasyon ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

Söz konusu vizyon doğrultusunda İstanbul'da düzenlenen buluşma, sağlık teknolojilerinde dönüşümü çok paydaşlı perspektifle ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk ve Fark Labs Kurucusu Ahu Serter'in katılımıyla gerçekleşen buluşma, kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosisteminden çok sayıda temsilciyi bir araya getirdi.

Etkinlikte gerçekleştirilen "İyi Uygulama Örnekleri-Kurum&Girişim İş Birlikleri" oturumunda, Ahu Serter, MENE Health Group Üst Yöneticisi (CEO) Şule Mene, MobiQu Kurucu Ortağı Selçuk Koçhan, Sanofi Avrasya Yerleşik Ürünler Direktörü Gözde Haksal ile Corpal Health Kurucusu Göksel Çinier ve Reprai Kurucu Ortağı Didem Aral değerlendirmelerini paylaştı.

Selcen Uyguntüzel'in moderasyonunda gerçekleştirilen "Sağlık Ekosisteminde İnovasyon" panelinde de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdür Yardımcısı Vekili Damla Turan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Zeliha Özdemir Köken ve Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi, RS Research Kurucu Ortağı Prof. Dr. Rana Sanyal konuşmacı olarak yer aldı.

Programın son bölümünde PharmUp platformu kapsamında desteklenen girişimler sahne alarak çözümlerini yatırımcılar ve sektör temsilcilerine tanıttı. Etkinlik, girişimcilerle yatırımcıları bir araya getiren networking oturumuyla sona erdi.

"Katma değer üreten işbirliklerinin önemi her geçen gün artıyor"

Programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, sağlık sektörünün, hem yerel hem de küresel ölçekte köklü dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret etti.

Dönüşümün, dijitalleşme, veri odaklı yaklaşımlar ve yenilikçi iş modelleriyle şekillenirken, sürdürülebilir ve katma değer üreten işbirliklerinin öneminin her geçen gün arttığına dikkati çeken Dağlıoğlu, "Sağlık ekosisteminin tüm paydaşlarının ortak bir vizyon etrafında buluşması, inovasyonun kalıcı ve ölçülebilir çıktılara dönüşmesi açısından kritik bir gerekliliktir." diye konuştu.

PharmUp platformunun, stratejik işbirliklerini teşvik ederek Türkiye'de sağlık inovasyonunun gelişimine ivme kazandıracağına ve burada ortaya çıkacak somut projelerin küresel ölçekte rekabet gücü oluşturacağına inandığını ifade eden Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilerin eşgüdüm içinde hareket etmesi, sağlıkta daha hızlı, daha kapsayıcı ve daha etkili bir dönüşümün temelini oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak, ülkemizin sağlık alanındaki yenilikçi potansiyelini güçlendiren, uluslararası ölçekte değer üretmeyi hedefleyen her türlü girişimi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

"Sağlıkta dönüşüm artık tek bir sektörün başarabileceği bir süreç değil"

Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Öztürk de PharmUp'ın yalnızca hızlandırma programı değil, sağlıkta sürdürülebilir değer üretmeyi amaçlayan stratejik bir platform olduğunu belirtti.

Sağlıkta dönüşümün, artık tek bir kurumun ya da tek bir sektörün başarabileceği bir süreç olmadığını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Artan kronik hastalık yükü, yaşlanan nüfus ve sistemler üzerindeki sürdürülebilirlik baskısı, daha entegre, daha hızlı ve daha işbirlikçi bir modele ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. PharmUp buluşmalarını da tam olarak bu nedenle gerçekleştiriyoruz. Sağlık ekosisteminin tüm paydaşlarını aynı masada bir araya getirerek fikirlerin yalnızca konuşulduğu değil, birlikte tasarlandığı, test edildiği ve ölçeklendiği bir zemin oluşturmak için."

Öztürk, amaçlarının yalnızca yenilikçi girişimleri desteklemek değil, fikirleri sahaya taşımak ve gerçek, ölçülebilir etki oluşturmak olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de sağlık inovasyonunun sürdürülebilir yapıya kavuşmasına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinlikte, Fark Labs Kurucusu Ahu Serter de "İnovasyona Yatırım Portföyü Perspektifi" başlıklı değerlendirmesini paylaşarak, sağlık teknolojilerinin, dönüşümün merkezinde yer aldığını dile getirdi.

İlerlemenin tek başına koşarak değil, birlikte yürüyerek mümkün olduğunu ifade eden Serter, otomotivden sağlığa uzanan yatırım deneyimlerinin, sektörler değişse de çözdükleri problemlerin ortak, alanlar arasındaki öğrenme transferinin ise güçlü kaldıraç oluşturduğunu söyledi.

Serter, "Türkiye'nin gerçek gücü, riskleri paylaşan ve küresel başarılarını yeniden kendi ekosistemine yatırım olarak geri döndüren girişimciler yetiştirmesinde yatıyor. Çünkü gelecek, iyi organize olmuş iyimserlerin oyunu. Sanofi ile işbirliğimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz tüm çalışmaları da tam olarak bu vizyonla tasarlıyoruz." dedi.