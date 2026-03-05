Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı "Acil" koduyla talimat verdi - Son Dakika
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı "Acil" koduyla talimat verdi

Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı "Acil" koduyla talimat verdi
05.03.2026 09:05
Ortadoğu'daki savaşın küresel enerji ve finans piyasalarını sarsması Güney Kore ekonomisini de etkilerken Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, borsadaki sert düşüş ve wonun değer kaybı sonrası 69 milyar dolarlık acil piyasa istikrar paketi ile petrol tedarikini çeşitlendirme talimatı verdi.

Ortadoğu'da tırmanan savaş küresel ekonomiyi sarsarken Güney Kore'de de alarm zilleri çaldı. Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, çatışmaların petrol arzını tehdit etmesi ve piyasalarda sert dalgalanmalara yol açması üzerine hükümet kurumlarına acil önlemler alınması talimatı verdi.

KÜRESEL SAVAŞ PİYASALARI SERT VURDU

Savaşın altıncı gününde ABD'nin Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Minuteman III kıtalararası balistik füzesini test etmesi küresel gerilimi daha da artırdı. Washington testin önceden planlandığını açıklasa da askeri hamle, zaten yükselen tansiyonun ortasında dünya piyasalarında tedirginliği büyüttü. Ortadoğu'da artan çatışmalar petrol arzına yönelik endişeleri artırırken enerji fiyatları hızla yükseldi. Analistler özellikle İran'ın olası misillemesi ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir kesintinin küresel petrol akışını ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte biri bu dar geçitten taşınıyor.

GÜNEY KORE BORSASI ÇAKILDI

Savaşın ekonomik etkisi Asya piyasalarında sert şekilde hissedildi. Güney Kore borsasında yaşanan düşüş, yetkililerin açıklamalarına göre 11 Eylül saldırılarından sonraki piyasa tepkisinden bile daha sert oldu. Finansal dalgalanma döviz piyasasına da yansıdı. Kore wonu kısa süreliğine ABD doları karşısında küresel finans krizinden bu yana en düşük seviyelerden birine geriledi. Enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Güney Kore için petrol fiyatlarındaki artış ciddi bir risk olarak görülüyor. Ülkenin ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 70'ten fazlası Ortadoğu'dan geliyor.

Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi
69 MİLYAR DOLARLIK ACİL EKONOMİK KALKAN

Yurt dışı programını yarıda keserek ülkeye dönen Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, hükümete piyasaları korumak için dev bir ekonomik paket hazırlama talimatı verdi. Bu kapsamda yaklaşık 69 milyar dolarlık acil durum piyasa istikrar mekanizması devreye sokulacak. Paket, borsada ve Kore wonunda yaşanan sert dalgalanmaları kontrol altına almayı ve finans sisteminde güveni yeniden tesis etmeyi amaçlıyor. Ekonomistler bu adımın özellikle yabancı yatırımcıların panik satışlarını frenlemek için kritik olduğunu belirtiyor.

PETROL KRİZİNE KARŞI YENİ STRATEJİ

Seul yönetimi yalnızca finans piyasaları için değil, enerji güvenliği için de acil adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Lee, hükümet kurumlarına petrol ithalat kaynaklarının hızla çeşitlendirilmesi talimatı verdi. Ancak uzmanlar bunun kolay olmayacağını vurguluyor. Çünkü savaşın yarattığı belirsizlik nedeniyle Asya'daki birçok ülke aynı anda yeni petrol tedarik kaynakları bulmaya çalışıyor. Artan nakliye maliyetleri ve sigorta primleri de enerji ithalatını daha pahalı hale getiriyor. Bu nedenle Lee, bölgede faaliyet gösteren Koreli denizcilik ve lojistik şirketlerine acil mali destek sağlanması gerektiğini de açıkladı.

KÜRESEL EKONOMİDE DALGA ETKİSİ

Uzmanlar, savaşın uzaması halinde yalnızca petrol fiyatlarının değil, küresel enflasyon ve ticaret zincirlerinin de ağır darbe alabileceğini belirtiyor. İhracata dayalı ekonomiye sahip olan Güney Kore için enerji maliyetlerindeki artışın üretim ve lojistik maliyetlerini hızla yükseltebileceği ifade ediliyor. Seul yönetimi ise piyasaları sakinleştirmek ve enerji arzını güvence altına almak için önümüzdeki günlerde yeni ekonomik önlemler açıklamaya hazırlanıyor.

Güney Kore, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı "Acil" koduyla talimat verdi - Son Dakika
