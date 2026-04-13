Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif

Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
13.04.2026 13:39
ABD-İran müzakereleri anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardında Rusya'dan ABD ile ortak çalışma teklifi geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Gelecekte yapılacak bir barış anlaşmasının parçası olarak İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almaya hazırız" açıklaması yapıldı.

ABD ile İran arasında yürütülen ancak sonuçsuz kalan müzakerelerin ardında Rusya'dan sürpriz bir teklif geldi.

Kremlin yaptığı açıklamada, "Gelecekte yapılacak bir barış anlaşmasının parçası olarak İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almaya hazırız" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu teklifin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından hem ABD hem de bölge ülkeleriyle yapılan temaslarda dile getirildiğini belirtti.

"TEKLİF HALA GEÇERLİ"

Peskov, “Bu öneri hem ABD hem de bölge ülkeleriyle yapılan görüşmelerde Sayın Putin tarafından ifade edildi. Teklif hâlâ geçerliliğini koruyor ancak henüz hayata geçirilmiş değil” dedi.

Teklifin, İran’ın nükleer programına ilişkin uluslararası endişeleri azaltmaya yönelik olası bir anlaşmanın parçası olabileceği değerlendiriliyor.

ABD'NİN İRAN'DAN TALEBİ: 20 YIL DURDURUN

Öte yandan İsrail basınındaki haberlerde, Pakistan’ın başkenti İslamabad'da kalıcı ateşkes için yapılan müzakerelerde ABD'nin, dondurulmuş fonların belirli bir kısmını serbest bırakmayı ve saldırıları sona erdirmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Buna karşılık Washington yönetiminin, İran’dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl boyunca dondurmasını istediği, ayrıca zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını ve Hürmüz Boğazı’nda herhangi bir vergi ödemeksizin serbest seyrüsefer hakkı tanınmasını talep ettiği ifade edildi.

Haberlerde, İran tarafının, "Tahran’dan gelen talimatların aksine" nükleer meseleyi görüştüğü ancak taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının büyük boyutlarda olduğu kaydedildi.

MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da İran ile gerçekleştirilen doğrudan görüşmelerin anlaşma sağlanamadan sona erdiğini duyurdu. Vance, taraflar arasında uzun süren temaslara rağmen uzlaşma sağlanamadığını belirtti.

Vance açıklamasında, “21 saattir bu konu üzerinde çalışıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu olumlu bir gelişme. Ancak bir anlaşmaya varamamış olmamız olumsuz tarafı. Bu durumun İran için daha büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAN ABD’YE ‘AŞIRI TALEP’ SUÇLAMASI

İran basınında yer alan haberlerde ise İslamabad’daki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının nedeni olarak ABD’nin talepleri gösterildi. Haberlere göre Tahran yönetimi, Washington’un müzakerelerde “aşırı taleplerde bulunduğunu” savundu.

YENİ GÖRÜŞME OLACAK MI?

Rusya’nın uranyum konusundaki teklifi, taraflar arasında yeni bir müzakere zemini oluşup oluşmayacağı sorusunu da gündeme getirdi.

Son Dakika Dünya Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif - Son Dakika

Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Özgür Özel’den İsrail’li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik Özgür Özel'den İsrail'li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik
Tottenham’ın kaderi yine değişmedi Küme düşme tehlikesi daha da arttı Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma durdu
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:51
Tedesco’dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
13:29
Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı
Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftara çağrı
13:25
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
13:19
Sadettin Saran’dan takıma tam destek
Sadettin Saran'dan takıma tam destek
12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
SON DAKİKA: Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif - Son Dakika
