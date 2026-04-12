Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya \'hazır ol\' talimatı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, orduya alarm seviyesinin yükseltilmesi emrini verdi.

ORDUYA 'HAZIR OLUN' TALİMATI

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, ABD- İran müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Zamir, İsrail ordusuna alarm seviyesini yükselterek yakın gelecekte İran'a yeniden saldırıların başlaması ihtimaline karşı “hazır olma” talimatı verdi. İsrail ordusu kaynakları, ordunun İran'a yönelik daha önceki iki saldırı öncesine benzer bir uygulama çerçevesinde yeniden "hazırlık modu"na geçtiğini aktardı.

Eyal Zamir

HEDEFLER BELİRLENDİ

Haberde, İsrail Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN), İran'daki hedef listelerini genişletme çalışmalarını hızlandırdığı, öncelikli hedefler arasında füze sistemleri, füze rampaları ve destek altyapısının olacağı ileri sürüldü.

İSRAİL HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRDİ

Ayrıca İsrail'in hava savunma sistemlerini güçlendirdiği ve farklı cephelerde eş zamanlı saldırı dahil çeşitli senaryolara hazırlandığı iddia edildi. İsrailli savunma yetkililerinin ise müzakerelerde taraflar arasındaki uçurumun derinleştiğini ve diplomatik çözüm için zamanın daraldığını değerlendirdiği aktarıldı.

TRUMP: HÜRMÜZ'DEKİ GEMİLERİ ABLUKA ALTINA ALACAĞIZ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, sonuçsuz kalan ABD-İran müzakerelerinin ardından yaptığı ilk açıklamada Tahran’a yönelik tehditler savurdu. “Derhal geçerli olmak üzere, dünyanın en iyisi olan ABD Donanması, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya oradan çıkmaya çalışan tüm gemileri abluka altına alma sürecini başlatacaktır” diyen Trump, sözlerine şu şekilde devam etti: “Herkesin girmesine izin verilen, herkesin çıkmasına izin verilen bir temele ulaşacağız. Ayrıca İranlıların boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız. Bize veya barışçıl gemilere ateş eden herhangi bir İranlı cehenneme gönderilecek”

ABD- İRAN MÜZAKERESİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı. İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.