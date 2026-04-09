Savunma Sanayi Geleceğe Yön Veriyor
09.04.2026 14:30
Cevdet Yılmaz, savunma sanayinin dinamizmine ve genç iş gücüne dikkat çekti; uluslararası barış vurgusu yaptı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayi, 4 binden fazla firma ve ortalama yaşı 34 olan 100 bini aşkın çalışan ile milli ekonominin en dinamik sektörlerinden biri konumundadır. Yaş ortalaması çok önemli bir noktadır. Rakiplerimizin birçoğunda çok daha yüksek bir yaş ortalaması vardır. Bu, gelecek bizim demektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde düzenlenen 'Üniversite-Savunma Sanayi Güç Birliği' törenine katıldı. Törende, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, akademisyenler, öğrenciler ve kurum personelleri de yer aldı. Törende ASELSAN Genel Müdürü Akyol, yüksek teknolojili milli alt sistemler ve mevcut projeler hakkında katılımcılara bilgi sundu.

'ATEŞKES SON DERECE MEMNUNİYET VERİCİ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgesel ve küresel gelişmelerin, uluslararası sistemin ciddi bir sınamadan geçtiğini açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi. Yılmaz, "Özellikle İsrail'in kışkırtmasıyla başlayan ve giderek genişleyen İsrail-ABD ve İran savaşı, küresel istikrarı son derece olumsuz etkilemiştir. Geçtiğimiz gün, bu konuda bir ateşkesin yapılması son derece memnuniyet verici, olumlu bir adım olmuştur. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti olarak hem caydırıcı bir güç olarak, hem de barışı savunan, müzakere, adalet ve hukuktan yana bir güç olarak kendimizi tahkim ediyoruz. Bu sürecin sonunda kalıcı bir barış temenni ediyoruz. Süreci; belli güçlerin, başta İsrail olmak üzere, sabote ve provoke etmemesini temenni ediyoruz" dedi.

'TÜRKİYE, YOLA ERKEN ÇIKMANIN AVANTAJINI YAŞIYOR'

Yılmaz, milli teknoloji ve milli yetkinlik hamlelerinin Türkiye'ye güçlü bir istikamet kazandırdığını belirtti. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın bu istikametin sahadaki temel aktörleri arasında olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bugün Türk savunma sanayi, 20 milyar ABD dolarını aşan sektörel ciro, yaklaşık 3,5 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması, 1400'ün üzerinde aktif proje ve 100 milyar ABD dolarını geride bırakan proje portföyü ile güçlü biçimde faaliyet göstermektedir. Savunma sanayi, 4 binden fazla firma ve ortalama yaşı 34 olan 100 bini aşkın çalışan ile milli ekonominin en dinamik sektörlerinden biri konumundadır. Yaş ortalaması çok önemli bir noktadır. Rakiplerimizin birçoğunda çok daha yüksek bir yaş ortalaması vardır. Bu, gelecek bizim demektir. 2004 yılından itibaren uygulanan politikalar sayesinde, savunma sanayinde yerli katkı oranımız yaklaşık yüzde 20 seviyesinden yüzde 80'lerin üzerine çıkmıştır. Buna 'değişim' demenin hafif kaçacağını düşünüyorum, savunma sanayinde bir devrim yaşadık. Türkiye, yola erken çıkmanın avantajını yaşıyor. Yerli olarak geliştirdiğimiz savunma ürünleri; terörle mücadele operasyonlarında ve Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışı görevlerinde kullanılmalarının yanı sıra dost ve müttefik ülkelere de ihraç edilmektedir. 2025 yılında savunma ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 48 artarak 10,54 milyar dolara ulaşmıştır. İlk defa geçen yıl çift haneli ihracata ulaştık" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİNDEN'

Türkiye'nin dünyanın 11'inci en büyük savunma ihracatçısı konumuna geldiğine işaret eden Yılmaz, 2025 yılında Türk savunma şirketlerinin, modern savaş alanında oyun kurucu rol üstlenen İHA ve SİHA'lar, helikopterler, kara-deniz platformları, silah ve mühimmat, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar teknolojilerini kapsayan geniş bir yelpazede çok sayıda sözleşmeye imza attığını söyledi. Türk savunma sanayi ürünlerinin 185 ülkeye ihraç edilmekte olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Yaklaşık 230 farklı ürün tipi dünya genelinde aktif olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz, İHA/SİHA teknolojilerinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden biri olmanın yanı sıra, kendi savaş gemisini tasarlayıp inşa edebilen 10 ülke arasındadır. İHA'lar, milli gemi projeleri, mühimmat, elektronik sistemler, kara araçları ve silah sistemleri gibi ürünler, yurt dışı pazarlarda da büyük talep görmektedir. İmza attığı başarılarla yarım asrı geride bırakan ASELSAN, geliştirdiği kritik teknolojiler ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ile bu ekosistemin en önemli kurumsal aktörlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Ulaştığı ölçek, üretim gücü ve finansal performansıyla ülkemizin en değerli şirketlerinden biri haline gelmiş; Avrupa'da ilk 10, dünyada ilk 20 savunma sanayi şirketi arasında yer alarak konumunu sağlamlaştırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz ağustos ayında temelini attığı Oğulbey yerleşkesinde başlatılan 1,5 milyar dolar değerindeki yatırım da bu vizyonun somut bir yansımasıdır. Bu tesis tamamlandığında, Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisi olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite-sanayi iş birliğinin kalkınma vizyonunun temel taşı konumunda olduğunu vurgulayan Yılmaz, üniversiteler ile yürütülen çalışmalar sayesinde kritik bileşenlerin millileştirilmesi yönünde önemli mesafeler alındığını, farklı alanlarda geliştirilen projelerin doğrudan kullanıma girdiğini ifade etti. Yılmaz, bugün açılışı gerçekleşen ASELABS laboratuvarlarının bu vizyonu kampüsler içinde daha da güçlendirdiğini belirterek, "Savunma sanayinde ulaşılan seviyeyi belirleyen temel unsur, bu bütüncül yaklaşımdır. Hava savunmadan radar teknolojilerine, elektronik harpten haberleşmeye kadar geniş bir alanda geliştirilen sistemler; denizaltından uyduya uzanan platformlara kabiliyet kazandırmaktadır. ALTAY'dan MİLGEM'e, insansız hava araçlarından milli muharip uçağa kadar birçok platformda ASELSAN'ın geliştirdiği kritik teknolojilerin yer alması, bu katkının kapsamını açık biçimde ortaya koymaktadır. Sahnede gördüğünüz 150'nci ASELFLIR 500 kameramız, burada oluşan iş birliği kültürünün çok güzel bir örneğidir" diye konuştu.

Tören kapsamında Üniversite-Savunma Sanayii İş Birliği Ödülleri takdim edilirken, canlı bağlantılarla 2025 ASELSAN Akademi Mezuniyet Töreni ve 3 farklı üniversitede kurulan 6 ASELABS laboratuvarının açılışı yapıldı. Törende, ASELSAN'la ortak proje yürüten 6 akademisyen, ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın elinden aldı.

Kaynak: DHA

