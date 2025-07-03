Selçuklu'da yüzde 70 hibe destekli sera projesi hayata geçiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Selçuklu'da yüzde 70 hibe destekli sera projesi hayata geçiyor

Selçuklu\'da yüzde 70 hibe destekli sera projesi hayata geçiyor
03.07.2025 14:56  Güncelleme: 15:01
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Konya'nın merkez Selçuklu ilçe Belediyesi, Selçuklu İlçe Tarım Müdürlüğü ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçecek olan yüzde 70 hibeli Sera Projesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçe Belediyesi, Selçuklu İlçe Tarım Müdürlüğü ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçecek olan yüzde 70 hibeli Sera Projesi için işbirliği protokolü imzalandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak hem üreticimizin yanında olmayı hem de şehrimizin kalkınmasına katkı sunacak projelere ortak olmayı asli bir görev olarak görüyoruz" dedi.

Selçuklu'da tarımsal üretimin arttırılması, tarımla uğraşan vatandaşların seracılık vesilesiyle gelirlerinin artırılması amacıyla kurumlar arasında örnek bir işbirliği protokolü daha hayata geçiriliyor. Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Tarım Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı paydaşlığında çiftçilere yüzde 70 hibeli Sera Projesi ile destek verilecek. Projeye KOP ve Selçuklu Belediyesi maddi destek sağlayacak.

"Bu protokol sadece maddi bir destekten ibaret değil; üretime, emeğe, toprağa ve alın terine verilen değerin ifadesi"

Protokol imza programında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Tarım Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçecek çok önemli bir tarım projesi için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Tarımın geleceği, güçlü bir yerel destek anlayışı ve sürdürülebilir üretim politikalarıyla mümkün, bunlarla şekilleniyor. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak hem üreticimizin yanında olmayı hem de şehrimizin, tarımı, hayvancılığın kalkınmasına katkı sunacak projelere ortak olmayı, destek olmayı asli bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla İlçe Tarım Müdürlüğümüzün 2024 yılında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunduğu sera projesine bizler de Selçuklu Belediyesi olarak daha çok üreticimizin projeye dahil olması, katılım sağlaması ve bu projeyle birlikte üretiminde artması hedefiyle destek veriyoruz. KOP Bölge Kalkınma İdaremiz projeye yüzde 50 hibe desteği veriyor. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu yüzde 50'nin üzerine yüzde 20 ilave ederek hibe desteğini yüzde 70'e çıkarmış oluyoruz. yüzde 70'lik hibe desteğiyle inşallah daha fazla sayıda çiftçimiz, tarımla uğraşan hemşehrimiz bu projeye dahil olmuş olacak ve seracılığın, tarımın gelişmesi noktasında Konya'mıza, Selçuklumuza önemli bir katkıyı sunmuş olacağız. Bu kapsamda yapılacak olan çalışmada 525 metrekarelik seralar modern tarım tekniklerine uygun verimliği artıracak üretim sürecinde belki dört mevsime yayacak şekilde altyapılarla donatılacak. Yine burada bütün yararlanacak olan vatandaşlarımızın belirlenme sürecinde ilçe tarım müdürlüğümüzün, KOP Bölge Kalkınma İdaremizin değerlendirmeleriyle bu süreçler gerçekleşmiş olacak. Belediyemizin bu projeye katkısı 3 milyon 360 bin Türk Lirası düzeyinde. Bu katkı sadece parasal bir katkı değil. Aslında üretime buradaki istihdama önemli ciddi manada bir destek olacağını düşünüyoruz. Bu konuda iş birliği yaptığımız ilçe tarım müdürlüğümüze, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza ve bu çalışmanın yürütülmesinde emek veren tüm paydaşlarımıza, ekibe, arkadaşlarımıza Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'müze ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni bir süreci aslında başlatıyoruz Konya'mızda, Selçuklumuzda. Seracılık faaliyetleriyle birlikte inşallah bundan sonraki süreçte Konya'mızda, Selçuklumuzda tarımsal üretim anlamında hem ürün çeşitliliğinin arttırılması hem de üretim süreçlerinin daha geniş bir zamana yayılması, vatandaşlarımızın da daha uygun fiyatlı, daha nitelikli ürüne ulaşması anlamında çok önemli neticeleri elde edeceğimizi düşünüyorum. Protokolünüzün hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"Selçuklu'da seracılığı geliştirme yönünde ilk adımı atıyoruz"

Selçuklu ilçesinde seracılığın bugüne kadar hemen hemen hiç olmadığını ifade eden Selçuklu İlçe Tarım Müdürü Tahir Külahçı "Ama yeni bir girişim, yeni bir üretim modeli olarak Selçuklu 'da seracılığı geliştirme yönünde bir proje hazırladık ve sağ olsunlar belediyemiz ve KOP İdaremiz de buna destek vererek bu projeyi gerçekleştirmeye yönelik ilk adımı atıyoruz. Katkılardan dolayı belediye başkanımıza, Selçuklu Belediyemize ve belediye bünyesindeki Kırsal Kalkınma Müdürlüğü'ne ve ayrıca KOP İdaresi'ne teşekkür ediyorum. Projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Bölgesel kalkınma faaliyetleri içerisinde en önemli unsurlardan birinin de iş birliği ve koordinasyon olduğunu ifade eden KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, "Koordinasyonla birlikte kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetlerin doğru noktalara, doğru yöntemlerle ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde uygulanması sağlanacak. Biz de bu koordinasyonu sağlamak üzere, 2024 yılında az önce başkanımızın da aktardığı üzere, Tarım İlçe Müdürlüğümüzün başvurusunu değerlendirdik. Bir kırsal kalkınma modeli olarak bölgemizde destek vermiş olduğumuz ve teknik tabiriyle yaz serası olarak bahsedilen yaklaşık 525 metrekarelik seralarda üretim yapılmasını esas alan bir faaliyeti ilk defa olarak Selçuklu ilçemizde de uygulamaya karar verdik. Bu kapsamda halihazırda yaklaşık 9 milyonluk bir proje bütçesini Selçuklu Belediyemizle yaptığımız istişareler neticesinde daha da arttırarak hedef kitlemizi 25 olan başvuru sayısını 42'ye çıkarmış olduk. Konya'mızın plakası ile denkledik. Nihayetinde inşallah Selçuklu ilçemiz sınırları içerisinde kırsalı esas alan yerinde üretim, yerinde tüketim modeline katkı sağlayabilecek olan ve kendi aile bütçesine katkı sağlamayı düşünen, kendi iaşesini kendi üretim modeli ve kabiliyetiyle sağlamaya çalışan üreticilerimizi, çiftçilerimizi bu projeyle birlikte bir üretici konumuna getirmek, tüketici boyutundan üretici konumuna getirmek istiyoruz. Kırsalın üretimle ilgili sorunlarını biliyoruz. Bu kapsamda yapmış olduğumuz faaliyetlerin bir sac ayağıdır aslında sera desteklerimiz. Ama burada bizim için önemli olan kurumsal işbirliği. Bu doğrultuda hem İlçe Tarım Müdürlüğümüze hem Selçuklu Belediyemize bu işbirliğini, bu birlikte bölgemize kazandıracağımız projenin başarısını artırma noktasındaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hem İlçe Tarım Müdürlüğümüzün ekiplerine hem Selçuklu Belediyemizin ekiplerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da bu projenin olgunlaşmasında büyük katkıları olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğümüzün bünyesindeki arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Projenin bölgemiz için hayırlı olmasını, geleceğimiz için, gelecekte yapacağımız nitelikli projeler için de bir başlangıç olmasını umut ediyorum. İnşallah imzamız da hayırlara vesile olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sera Projesi'nin protokolü taraflarca imzalandı. - KONYA

Kaynak: İHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Konya Ovası Projesi, Selçuklu, Tarım, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selçuklu'da yüzde 70 hibe destekli sera projesi hayata geçiyor - Son Dakika

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