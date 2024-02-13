Senegal heyeti Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran\'ı ziyaret etti

Ekonomi

Türkiye'ye gelen Senegal heyeti, teknik yardım ve işbirliği temasları kapsamında Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, sağlık turizmi başta olmak üzere medikal malzeme ve ekipman gibi konularda Senegal ile hayata geçirilebilecek işbirliği fırsatlarının ele alındığını ifade etti.

Baran, iki ülke hükümetlerinin imzaladığı anlaşmalarla karşılıklı yatırımlar için elverişli zemin hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı arasında karşılıklı ticaretin 400 milyon dolara çıkması hedefi söz konusuydu. Bu hedefe ulaşılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Şimdi yine Cumhurbaşkanı'mızın işaret ettiği 1 milyar dolarlık hedef için gayret gösteriyoruz."

Türk müteahhitlik firmalarının, Afrika kıtasındaki zorluklara rağmen Senegal'de büyük projelere imza attıklarına dikkati çeken Baran, "Türk şirketleri bu projeleri hayata geçirirken Senegal'de istihdam da sağlıyor. İki ülke ilişkilerine son yıllarda sağlık turizmi de eklendi." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'ya 2022'de 337 bin kişinin sağlık hizmeti almak için geldiğini bildiren Baran, "Ankara; medikal, termal turizm ve ileri yaş turizminde de gelişen bir şehir durumunda. Ankara'da hastalıklara yönelik tedavilerin yanı sıra diş hekimliği, saç ekimi, estetik cerrahi gibi hizmetleri almak da mümkün." ifadelerini kullandı.