Serhat Kalkınma Ajansı'nın 95. Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 95. Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Serhat Kalkınma Ajansı\'nın 95. Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Iğdır'da yapılan toplantıda, 2024 yılı için onaylanan projeler arasında Çıldır Gölü'nün turizmdeki değerini artıracak projeler ve Iğdır Soğuk Hava Deposu yer aldı. Ayrıca, 2025 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi de onaylandı.

10.10.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
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SERKA'nın 95. Yönetim Kurulu Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın da katılımıyla Iğdır'da gerçekleştirildi.

Iğdır Valiliği Toplantı Salonunda Iğdır Valisi Ercan Turan başkanlığında toplanan Serhat Kalkınma Ajansının 95. Yönetim Kurulu Toplantısına, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Ajans Yönetim Kurulu Üyelerinden Ağrı, Ardahan ve Kars Valileri, Ağrı, Iğdır ve Kars Belediye Başkanları, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İl Genel Meclisi Başkanları ile Ağrı ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları katıldı. Toplantıda, 2024 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan " Çıldır Gölü'nün Turizm ile Değerinin Artırılması" ve "Iğdır Soğuk Hava Deposu" isimli projeler için hazırlanan fizibiliteler Yönetim Kurulunca onaylandı. 2024 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında başvurusu alınan Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün başvuru sahibi olduğu "Ardahan Kamp ve Karavan Yatırım Fizibilite Projesi" ile Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün başvuru sahibi olduğu "Iğdır OSB'nin Genişletilmesine Yönelik Fizibilite Hazırlama Projesi'nin Yönetim Kurulunca onaylandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının önerileri doğrultusunda revize edilerek Yönetim Kurulunun onayına sunulan Ajansın 2025 yılı Çalışma Programı ve Bütçesi, yeniden Yönetim Kurulunca onaylandı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Serhat Kalkınma Ajansı'nın 95. Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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